Trompita cumple 65 años: así celebró el Zoológico La Aurora a su elefanta asiática

Familias guatemaltecas y personal del Zoológico Nacional La Aurora le cantaron el feliz cumpleaños a Trompita, la elefanta asiática que se ha convertido en una de las huéspedes más queridas del recinto.

Con motivo de sus 65 años, el zoológico organizó una celebración para que niños y adultos compartieran un momento especial junto a uno de los animales más grandes del parque.

La actividad incluyó dos pasteles especiales de frutas y verduras, distintos a su dieta habitual. Mientras tanto, los asistentes también disfrutaron pastel durante la jornada.

Como parte del programa, se llevaron a cabo actividades para los niños, entre ellas pintacaritas, decoración de cupcakes y un taller de cascarones ecológicos.

Adriana Jiménez, etóloga encargada del Departamento de Bienestar Animal del Zoológico Nacional La Aurora, explicó que el pastel fue elaborado principalmente con heno, frutas y verduras, y que su preparación fue autorizada por el Departamento de Nutrición.

“Esta presentación especial de su dieta, con heno y frutas en la parte superior, es diferente a su alimentación habitual. Regularmente, su comida se distribuye de forma esparcida para estimular la búsqueda de alimento y mantener comportamientos similares a los que tendría en libertad”, detalló.

Trompita recibe un pastel especial elaborado con heno y frutas por sus 65 años. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Jiménez añadió que la dieta de Trompita consiste en alimentos blandos, y que las frutas y semillas ofrecidas en esta ocasión no forman parte de su alimentación diaria, sino que se incluyeron como un detalle especial por su cumpleaños.

Al tratarse de un animal geronte, requiere cuidados específicos y una dieta controlada, dijo la experta. El elefante asiático tiene una expectativa de vida de entre 65 y 70 años; sin embargo, los animales bajo cuidado humano suelen vivir más tiempo, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

Familias cantan el “Feliz cumpleaños” a Trompita durante la celebración en el Zoológico La Aurora. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La llegada de Trompita

Trompita llegó al zoológico en el 2008, cuando tenía 47 años, tras ser donada por un circo. Desde entonces, se ha ganado el cariño de niños y adultos, quienes se acercaron para celebrar junto a ella.

Al llegar al zoológico, la elefanta se llamaba Bombi; sin embargo, se organizó un concurso para elegir su nuevo nombre, y el ganador fue Trompita.

Rachel Sosa, técnica veterinaria, indicó que el elefante asiático es uno de los mamíferos terrestres más grandes del mundo y puede pesar entre dos y cinco toneladas. Trompita pesa 3.5 toneladas.

La elefanta asiática Trompita cumple 65 años bajo el cuidado del Zoológico La Aurora. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)