Cuaresma 2026: en qué consiste el “ayuno del lenguaje del odio” que propone el papa León XIV

La Iglesia católica está cerca de comenzar un período especial de devoción, en el que la fe se expresa a través de la reflexión y la penitencia: la Cuaresma. Durante estos 40 días, en los que los católicos profundizan en el ayuno y la oración, el papa León XIV invitó a la comunidad a realizar un tipo de ayuno especial este año.

Fue por medio de uno de sus mensajes a los feligreses que el Pontífice exhortó a la comunidad católica a participar en el ayuno del lenguaje del odio durante este tiempo de Cuaresma y a volver a poner a Dios en el centro de sus vidas.

El mensaje del papa, titulado “Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión”, destaca que este período invita a los creyentes a colocar de nuevo el misterio de Dios en el centro de sus vidas, con el objetivo de que la fe sea recobrada y el corazón “no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas”.

Dentro de su mensaje, el papa León XIV destacó el ayuno como parte esencial de este tiempo, ya que “la abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión”, dado que este proceso ayuda a darse cuenta de las necesidades del cuerpo y el espíritu, y es un medio para discernir y ordenar los “apetitos” de las personas.

Ese apetito, destacó el papa León XIV, sirve “para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo”.

En su mensaje oficial para la Cuaresma 2026, León XIV invitó a realizar un ayuno en el que el lenguaje del odio, las palabras hirientes o los malos comentarios no estén presentes durante este tiempo, tanto en la familia como en la comunidad.

Según su explicación, el ayuno debe vivirse desde la fe y la humildad, mediante la comunión con Dios, “porque «no ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la Palabra de Dios»”, dijo en su mensaje.

Según el mensaje publicado en la página de la Santa Sede, este ayuno también debe vivirse a través de otras privaciones que conduzcan a una vida más sobria. “Me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo”.

¿En qué consiste este ayuno?

Según lo explicado en el mensaje del Pontífice, este tipo de ayuno se practica desde las acciones, “empezando por desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias”.

El papa pide que cada creyente se enfoque en tener más compasión al hablar y en ser más prudente con sus palabras. Se debe aprender a “medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas”.

En este tiempo de Cuaresma, pidió cambiar las palabras de odio por expresiones que abran paso a la esperanza.

¿Cuándo inicia la Cuaresma?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio del tiempo de reflexión y penitencia en la Iglesia católica. Este año iniciará el 18 de febrero, fecha en la que los fieles recuerdan la frase bíblica: “Polvo eres y en polvo te convertirás” (Génesis 3:19), como invitación a reflexionar sobre la vida, la muerte y la preparación espiritual.