“Una batalla tras otra”, la película que se alzó como la gran ganadora de los Premios Óscar 2026

En una gala llena de emociones y sorpresas, los premios de la Academia de Hollywood galardonaron lo mejor del mundo de la cinematografía, destacando películas como One Battle After Another o Una batalla tras otra, que se alzó como la máxima ganadora de esta edición.

La cinta, que había alcanzado gran reconocimiento en los Globos de Oro al obtener los galardones a mejor película de comedia o musical, mejor dirección y mejor guion, continuó su racha al llevarse seis de sus 13 nominaciones a los Premios Óscar 2026.

La película, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, está basada en la novela Vineland, publicada en 1990 por el escritor estadounidense Thomas Pynchon, que profundiza en un viaje emocional entre la comedia y la acción, con tintes de crítica social, al abordar asuntos como el racismo, la inmigración y el radicalismo.

Entre las categorías en las que destacó la película figuran:

Mejor película: Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Mejor actor de reparto: Sean Penn (One Battle After Another)

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Mejor montaje: Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Mejor guion adaptado: Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Mejor reparto (casting): Una batalla tras otra (One Battle After Another)

¿De qué trata Una batalla tras otra?

La película sigue la vida de Bob, un revolucionario acabado que vive en un estado de paranoia inducido por las drogas.

Bob sobrevive aislado junto con su vivaz e independiente hija, Willa —interpretada por Chase Infiniti—, pero todo cambia cuando su némesis —encarnada por Sean Penn— resurge tras 16 años para secuestrar a la joven y cobrar venganza.

Esto lleva al radical a intentar recuperar a su hija, enfrentándose a episodios de su pasado que lo confrontarán, mientras su voluntad de rescatarla lo impulsa.

Una batalla tras otra está disponible en plataformas de streaming como HBO Max y bajo alquiler en servicios como Prime Video y Apple TV en algunos países.