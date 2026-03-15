“Una batalla tras otra”, la película que se alzó como la gran ganadora de los Premios Óscar 2026

Escenario

“Una batalla tras otra”, la película que se alzó como la gran ganadora de los Premios Óscar 2026

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra se alzó como la gran ganadora de la edición 98 de los Premios Óscar, al superar a Sinners y Frankenstein.

|

time-clock

Fotografía sin fecha específica de toma cedida por Warner Bros que muestra al actor, Leonardo DiCaprio, durante el rodaje de una escena de la película Una Batalla tras Otra. Pocas películas se atreven a retratar el caos del mundo con tanta sátira como 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'). (Foto Prensa Libre: EFE)

Fotografía sin fecha específica de toma cedida por Warner Bros que muestra al actor, Leonardo DiCaprio, durante el rodaje de una escena de la película Una Batalla tras Otra. Pocas películas se atreven a retratar el caos del mundo con tanta sátira como 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'). (Foto Prensa Libre: EFE)

En una gala llena de emociones y sorpresas, los premios de la Academia de Hollywood galardonaron lo mejor del mundo de la cinematografía, destacando películas como One Battle After Another o Una batalla tras otra, que se alzó como la máxima ganadora de esta edición.

La cinta, que había alcanzado gran reconocimiento en los Globos de Oro al obtener los galardones a mejor película de comedia o musical, mejor dirección y mejor guion, continuó su racha al llevarse seis de sus 13 nominaciones a los Premios Óscar 2026.

La película, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, está basada en la novela Vineland, publicada en 1990 por el escritor estadounidense Thomas Pynchon, que profundiza en un viaje emocional entre la comedia y la acción, con tintes de crítica social, al abordar asuntos como el racismo, la inmigración y el radicalismo.

Entre las categorías en las que destacó la película figuran:

LECTURAS RELACIONADAS

Premios Óscar

Premios Óscar 2026: alfombra roja, ganadores y momentos más destacados de la 98 edición

chevron-right
Premios Óscar: Las guerreras del K-pop se lleva dos galardones

Premios Óscar: Las guerreras del K-pop (Kpop Demon Hunters) se lleva dos galardones

chevron-right
  • Mejor película: Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Mejor actor de reparto: Sean Penn (One Battle After Another)
  • Mejor dirección: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
  • Mejor montaje: Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Mejor guion adaptado: Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Mejor reparto (casting): Una batalla tras otra (One Battle After Another)

¿De qué trata Una batalla tras otra?

La película sigue la vida de Bob, un revolucionario acabado que vive en un estado de paranoia inducido por las drogas.

Bob sobrevive aislado junto con su vivaz e independiente hija, Willa —interpretada por Chase Infiniti—, pero todo cambia cuando su némesis —encarnada por Sean Penn— resurge tras 16 años para secuestrar a la joven y cobrar venganza.

Esto lleva al radical a intentar recuperar a su hija, enfrentándose a episodios de su pasado que lo confrontarán, mientras su voluntad de rescatarla lo impulsa.

Una batalla tras otra está disponible en plataformas de streaming como HBO Max y bajo alquiler en servicios como Prime Video y Apple TV en algunos países.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Películas Premio Óscar Premios Óscar Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS