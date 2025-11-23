“Una lluvia no puede detener el amor tan grande que siento por Guatemala”: Ana Gabriel ofrece emotivo concierto en el país y concluye gira

Durante la noche del sábado 22 de noviembre, los guatemaltecos disfrutaron nuevamente de un espectáculo de Ana Gabriel, cantante mexicana que arrancó suspiros con su repertorio durante aproximadamente dos horas en Explanada 5, en la zona 5 de la capital.

El concierto que Ana Gabriel dio en Guatemala formó parte de Claro de Luna Tour 2025, una gira con la que regresó a los escenarios, que comenzó el pasado 28 de agosto en EE. UU. y que la artista catalogó como una experiencia emotiva, nostálgica e inolvidable, debido a que se enfocó en celebrar su legado musical de más de cinco décadas.

Ana Gabriel salió al escenario a las 21 horas y comenzó su velada con temas como Evidencias y Destino. Luego, agradeció el cariño y apoyo que le han brindado en el país desde sus inicios y logró una conexión íntima y sincera con sus admiradores, quienes abarrotaron el recinto.

“Estoy con sentimientos encontrados porque es cierto que como persona, como mujer y como ser humano, es necesario que tenga un descanso, pero al mismo tiempo sé que esta es la última noche, el último concierto de esta gira y deseaba con muchas fuerzas de retener las ganas de llegar porque sé que será el último show del año”, dijo Ana Gabriel.

Ana Gabriel y su conexión con Guatemala

La artista mexicana explicó que, debido al clima en Guatemala pensó que le costaría interpretar su repertorio. Sin embargo, dejó claro que, cumpliría con el espectáculo porque los guatemaltecos merecen respeto, cariño y su admiración.

Ana Gabriel concluye en Guatemala la gira "Claro de Luna Tour 2025". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“No me imaginaba el viento que tendríamos esta noche… Al salir e interpretar la primera canción comencé a ver las gotas de lluvia y recordé que la última vez que estuve aquí nos llovió y dije: no puede ser que ahora, otra vez llueva… Pero si eso llegara a pasar, quiero decirles que, si ustedes no se mueven, yo sigo acá porque una lluvia no puede detener el amor tan grande que siento por Guatemala, una lluvia no puede detener el amor que Guatemala siente por mí, por nosotros (sus músicos), y con el afán de entregarles en cada canción ese amor, yo les pido una cosa: disfruten como nosotros lo vamos a disfrutar”, añadió.

La velada musical continuó con éxitos como No sabes, Esta noche, Estas emociones y Claro de luna. Además, cesó la lluvia y los asistentes disfrutaron el espectáculo.

La cantante mexicana Ana Gabriel arranca suspiros a los guatemaltecos durante una velada musical en la capital. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Tengo la bendición de cantar música de México, aunque se ha dejado querer en otros países y por eso me encanta compartir la música regional mexicana. Esta noche quiero compartir eso con ustedes y les confieso que durante las primeras canciones he tenido nervios, pero mientras avanza el show, conociendo el sentir de ustedes presiento que esta noche no será una noche común, será una noche llena, pero llena de emociones”, dijo Ana Gabriel y siguió la velada con México lindo y querido y Cielito lindo.

Durante la velada, la artista mexicana continuó con varios diálogos e insistió que los guatemaltecos ocupan un lugar especial en su corazón, debido a que siempre la han apoyado y estar en el país se siente como en su casa.

“Ya llegó la música que nos hace gritar y llorar. Estas canciones las pueden dedicar”, dijo Ana Gabriel e interpretó Cómo olvidar, Mi talismán y No entiendo.

"Cántale, cántale, Guatemala”, dijo y siguió con éxitos como Tú lo decidiste y A pesar de todo.

Ana Gabriel ofrece concierto de aproximadamente dos horas en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Ya logré sacarles un poquito el estrés… Ya se están relajando… Los siento y veo sumamente contentos, así que el cielo de Guatemala sea testigo de la alegría de esta noche”, agregó la artista mexicana, mientras los asistentes disfrutaron de temas como Sin problemas, Ahora, Hechizo y Te llegará mi olvido.

“Voy a dedicar un espacio para destacar al gran José Alfredo Jiménez, así que espero lo recuerden con este popurrí de canciones”, dijo Ana Gabriel e interpretó Que te vaya bonito, Me equivoqué contigo y Vámonos.

El cierre

Convencida de que sus canciones evocan emociones profundas y que, con su derroche de energía en el escenario, los guatemaltecos disfrutarían al máximo, la artista mexicana cerró su velada musical con éxitos con los que fue ovacionada y con los que, durante los últimos años, ha logrado arrancar suspiros a multitudes.

Es demasiado tarde, Luna, Quién como tú, ¡Ay amor!, y Simplemente amigos fueron los temas con los que se despidió Ana Gabriel durante el concierto con el que concluyó su exitosa gira Claro de Luna Tour 2025.

“Gracias Guatemala”, finalizó.