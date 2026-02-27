Verificamos por usted: ¿Lucien Laviscount es pareja de Shakira y es 15 años menor que ella?

Recientemente, varios medios de entretenimiento y en redes sociales ha circulado el rumor de que la cantante colombiana Shakira estaría en una supuesta relación sentimental con el actor inglés Lucien Laviscount.

Todo habría comenzado con una publicación en redes sociales de las dos celebridades juntas, donde Shakira tiene el pelo de color rosa, junto con información de medios que presuntamente confirmarían la relación entre ambos.

Otras imágenes que se volvieron virales muestran a Shakira y a Lucien en las calles de la Ciudad de Nueva York.

Sin embargo, no existe confirmación oficial por parte de ambos artistas sobre la supuesta relación.

Con respecto a la fotografía en la que se observa a las celebridades juntas, se trata de una publicación hecha el 20 de marzo del 2024, en la que la cantante colombiana mencionaba al actor, ya que iba a participar en el videoclip de la canción "Puntería", con Cardi B.

Shakira y Lucien Laviscount in NYC pic.twitter.com/c10AaCL2z3 — Shakira Daily (@shakira__daily) March 27, 2024

"Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Puntería", escribió Shakira en sus redes sociales, publicación que obtuvo más de dos millones de visualizaciones en X.

Además, las fotografías en las que se observa a las celebridades mientras caminan por las calles de la Ciudad de Nueva York también son del 2024.

Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Punteria 🎯🌸 #LMYNL pic.twitter.com/gvmYOIuoTy — Shakira (@shakira) March 21, 2024

Tanto Shakira como Lucien no han confirmado ninguna relación sentimental en sus plataformas digitales.

Lo único cierto es la diferencia de edad entre ambos artistas, ya que Shakira tiene 49 años y Lucien, 33; es decir, una diferencia de 16 años.

Lea también: Shakira tatúa a Beéle y el momento queda registrado en Instagram