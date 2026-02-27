Escenario
Verificamos por usted: ¿Lucien Laviscount es pareja de Shakira y es 15 años menor que ella?
En redes sociales ha empezado a circular el rumor de que Shakira ha empezado a salir con el actor inglés Lucien Laviscount.
La colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" este sábado, en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador). (Foto Prensa Libre: EFE)
Recientemente, varios medios de entretenimiento y en redes sociales ha circulado el rumor de que la cantante colombiana Shakira estaría en una supuesta relación sentimental con el actor inglés Lucien Laviscount.
Todo habría comenzado con una publicación en redes sociales de las dos celebridades juntas, donde Shakira tiene el pelo de color rosa, junto con información de medios que presuntamente confirmarían la relación entre ambos.
Otras imágenes que se volvieron virales muestran a Shakira y a Lucien en las calles de la Ciudad de Nueva York.
Sin embargo, no existe confirmación oficial por parte de ambos artistas sobre la supuesta relación.
Con respecto a la fotografía en la que se observa a las celebridades juntas, se trata de una publicación hecha el 20 de marzo del 2024, en la que la cantante colombiana mencionaba al actor, ya que iba a participar en el videoclip de la canción "Puntería", con Cardi B.
"Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Puntería", escribió Shakira en sus redes sociales, publicación que obtuvo más de dos millones de visualizaciones en X.
Además, las fotografías en las que se observa a las celebridades mientras caminan por las calles de la Ciudad de Nueva York también son del 2024.
Tanto Shakira como Lucien no han confirmado ninguna relación sentimental en sus plataformas digitales.
Lo único cierto es la diferencia de edad entre ambos artistas, ya que Shakira tiene 49 años y Lucien, 33; es decir, una diferencia de 16 años.
