Verificamos por usted: ¿Murió Édgar Vivar? Esto es lo que se sabe sobre el rumor en redes sociales

Conocido a nivel internacional por sus actuaciones junto a Roberto Gómez Bolaños, el actor Édgar Vivar, de 77 años, se convirtió en noticia debido a rumores que señalaban su fallecimiento.

El conocido actor, quien protagonizó papeles como el señor Barriga y Ñoño en la serie El Chavo del 8, así como Botija en sketches realizados por Chespirito, captó la atención de medios y redes sociales a nivel internacional luego de los rumores.

Ante esto, el actor ofreció declaraciones al programa De primera mano para desmentir la noticia de su muerte y habló sobre su salud: “Estamos razonablemente bien, con proyectos, esperanzas, expectativas de vida de lo que empieza con cada año”, compartió.

Al ser cuestionado sobre lo que pensaba de las falsas noticias sobre su muerte, Vivar destacó que no era la primera vez que surgía ese rumor: “El año pasado me mataron”, dijo mientras bromeó, “ya a cada rato, yo ya perdí la cuenta”.

El actor destacó que, aunque esto demuestra que aún es tema de conversación, le parece “siniestro” jugar con el público sobre este tipo de noticias.

Cuando se le consultó cómo afectaban estos rumores a su familia, Vivar señaló que podrían alertar a sus amigos y parientes fuera de México, por lo que consideró que no era correcto.

En sus redes sociales, Vivar también se dirigió al público para desmentir los rumores mediante un mensaje: “¡Hola amigos! Aquí estamos grabando las nuevas temporadas de Vecinos; hoy, 13 de enero de 2026. Vamos con todo”.

Con ello, no solo despejó los rumores, sino que también dio a conocer que continúa con su carrera actoral al formar parte de la serie de comedia Vecinos. Asimismo, anunció que participará en la obra Clue, el juego de la sospecha.