Vicente Fernández: Lyn May asegura que tuvo un romance con “El Charro de Huentitán” (los besos y la pelea por la vedette de cine mexicano)

La bailarina dijo sentirse “triste” por la muerte de Chente, envió condolencias a sus familiares y dijo que llevará en su memoria el supuesto romance que sostuvieron.

“Muchos recuerdos y muchas cosas íntimas y privadas que no quiero decir en este momento. Le mando un abrazo a su familia, lo siento mucho porque es nuestro charro mexicano más importante en todo el mundo”.

Sin embargo, al escuchar las interrogantes del reportero del programa De Primera Mano sobre su vínculo con Chente, la vedette contó: “Tuvimos una relación, pero, te digo, por respeto no puedo decir nada, yo pienso que todos sabíamos que era ojo alegre, y que teníamos relaciones con algunas compañeras también, no nada más yo… y trabajando juntos, ¡pues imagínate!”, en una nota publicada en tribuna.com.mx

La vedette concedió una entrevista al programa De Primera Mano y declaró que habría mantenido una muy cercana amistad con Chente cuando trabajaron juntos en el Teatro Blanquita. En ese entonces aseguró que él siempre solía abrazarla de forma cariñosa, pero sólo como un “amigo”.

Ahora, además de confirmar que habría mantenido algo más que una amistad, aseguró que el intérprete llegó a pelearse fuertemente con el entonces esposo de la bailarina, pues los habría encontrado en una situación comprometedora.

Yo estaba casada y él me abrazó, como no se dio cuenta de que venía mi esposo, atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea entre ellos (…) a golpes por mí”, señaló Lyn May.