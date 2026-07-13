Video: Emiliano Aguilar pelea a golpes con otro hombre y revela un secreto tras el incidente

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, se enfrentó a golpes con otro hombre durante el Bélico Fest 2026, un festival de corridos celebrado el domingo 12 de julio en el BMO Stadium, de Los Ángeles.

Videos que circulan en redes sociales muestran el incidente ocurrido en un área cercana a los camerinos y a la zona de producción del estadio, en medio de una multitud que presenciaba el espectáculo.

Testimonios de asistentes y las mismas grabaciones señalan que la discusión escaló en segundos. Las imágenes muestran cómo ambos hombres intercambian golpes y manotazos hasta terminar en el piso.

Personal de seguridad intervino para separar a los involucrados y evitar que la pelea escalara y pusiera en riesgo a las demás personas.

Horas más tarde, Emiliano Aguilar publicó en las historias de su cuenta de Instagram un mensaje para referirse al incidente.

"Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero. Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese wey desde hace como un año... que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su madre como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien", declaró.

El intérprete de Soy El Vato también se refirió a las grabaciones que, además de la pelea, revelaron uno de sus secretos mejor guardados.

"Lo único que me molesta de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto", dijo con humor en otro video publicado.

Y es que las imágenes difundidas por asistentes que presenciaron la pelea dejaron ver la calvicie en la parte trasera de su cabeza, luego de que se le cayera la gorra que llevaba.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la otra persona implicada, así como las causas que originaron el enfrentamiento con el hermano de Ángela Aguilar.