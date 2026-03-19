¿Vuelven las Spice Girls? Lo que se sabe sobre su reencuentro por el 30 aniversario

En el año en que se cumplen los 30 años del primer sencillo lanzado por las Spice Girls, los seguidores mantenían la esperanza del reencuentro de Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Chisholm “Mel C”, Melanie “Mel B” Brown y Emma Bunton en los escenarios, con los mayores éxitos de la banda.

Canciones como Wannabe, Say You'll Be There o Stop formaban parte del repertorio que sus seguidores esperaban disfrutar en vivo, luego de que se anunciara que el grupo estaría en conversaciones para ofrecer una serie de conciertos. Sin embargo, fue Mel C quien reveló que la agrupación no volvería para una gira de reencuentro.

El mensaje llegó en medio de la expectativa de sus seguidores. Se dio cuando Melanie Chisholm participó en el programa australiano The Smallzy Show, donde destacó que las Spice Girls no volverán para una gira de reencuentro en el 2026.

Según lo recuperado por People, Melanie Chisholm destacó que en ningún momento de este año se reuniría con sus excompañeras de banda y resaltó que no habría reencuentro, como se había especulado.

Aunque destacó que las integrantes se mantienen en contacto con frecuencia y que existen planes de hacer algo juntas, no se tiene una fecha definida ni se sabe qué realizarían.

En su pronunciamiento, Mel C destacó: “Queremos hacer algo, quién sabe cuándo, pero sigo siendo muy optimista y cruzo los dedos para que vean a las Spice Girls juntas”, aunque descartó que sea este año, cuando se cumplen 30 años de Wannabe y del debut de su álbum Spice.

Medios como Daily Mail destacan que el anuncio se da semanas después de que se informara que el proyecto de Netflix que buscaba celebrar su aniversario se canceló. El medio resalta que fuentes cercanas revelaron que sería Geri Halliwell quien habría dudado en firmar con Netflix.

Para conmemorar este aniversario, señala Daily Mail, se ha anunciado una moneda de colección de la Real Casa de la Moneda para celebrar los 30 años del sencillo que dio origen a la agrupación femenina.