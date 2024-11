Yokoi Kenji en Guatemala: sus frases más famosas y el mensaje de cómo hemos olvidado que vivimos llenos de milagros

Yokoi Kenji abrió un espacio de 15 minutos para recibir a Prensa Libre y compartir sobre su forma peculiar de contemplar la vida, a través de su travesía personal que se ha hecho famosa en redes sociales. Solo en Facebook lo siguen cerca de 10 millones de personas y cuatro millones en Instagram.

Su vida se ha hecho famosa por crecer entre dos culturas. Madre colombiana y padre japonés.

A la edad de 10 años Kenji es trasladado junto a sus padres al puerto de Yokohama Japón donde durante 14 años de su infancia y juventud ejerció como traductor y guía de la gran comunidad latina que en los años 90 emigraba en búsqueda del sueño japonés en las prestigiosas empresas.

Se describe como trabajador social y conferencista. Es autor del libro Salón 8. Relatos de inspiración y liderazgo, una muestra de sus vivencias, ideas y sentimientos, fruto de la experiencia cotidiana y de la interacción con los asistentes a sus conferencias y con sus cientos de miles seguidores en redes sociales. También dirige Turismo con propósito, un proyecto de turismo social.

El domingo 24 de noviembre, Yokoi Kenji, trabajador social, será parte del evento The Mentors, en Forum Majadas, zona 11. En esta actividad también participan el mexicano emprendedor e inversionista Marcus Dantus, el comunicador Ismael Cala y Nutrillermo, considerado una autoridad mundial en nutrición.

Hablemos sobre la perseverancia, ¿por qué es un pilar?

Para que la perseverancia funcione, es necesario leer el contexto, que no se convierta en una terquedad y que no nos haga perder nuestro tesoro más grande: la humanidad. Todo concepto debe ser analizado para que no se convierta en algo negativo.

Es importante escuchar a los demás, a las personas que están alrededor.. Quiero que alguien me diga que sí lo voy a lograr, pero también necesitamos a alguien que nos diga que por ahí no es. No hay que temer a que analicen nuestras propuestas y sueños ni a que otros se atrevan a debatirlos. Mientras más someta mis proyectos a este análisis, si son buenos, deben persistir en el tiempo.

A veces es complicado ser positivos, ¿qué mensaje envía a las personas que pasan por un proceso difícil?

Cuando estamos en una crisis real, para sobrevivir desarrollamos algo positivo para salir adelante. El problema es cuando empezamos a estar bien y comenzamos a deprimirnos. El cerebro nos sabotea al pensar en perder lo poco que tenemos.

¿Cuál es el poder de la gratitud?

Los seres humanos no somos ingratos; solo estamos un poco confundidos y distraídos. A

veces, una crisis real nos despierta: una enfermedad, un cáncer o una pandemia. En el 2020 no sabíamos que respirar era tan hermoso, que caminar por el bosque era algo tan grande. La pandemia nos llevó a detenernos y a sentir una gratitud profunda. Incluso no sabíamos que amábamos tanto a nuestras mascotas.

Algunos nos preguntamos en esa época de por qué corremos tanto en el diario vivir. De ahí que el éxito es peligroso, porque nos acostumbramos tanto a él que no nos damos cuenta de la magia de la vida. ¿Es normal llegar a casa, abrir el grifo y que salga agua?, eso no es normal, es un milagro. Hacer nuestras necesidades y mandarlas lejos en un tubo, para que no se generen malos olores en casa, es también un milagro. Nos parecen cosas obvias, pero hemos olvidado que vivimos llenos de milagros.

¿Cómo logra usted el equilibrio a nivel personal entre los viajes, trabajo y familia?

Por mucho tiempo no logré ese equilibrio. Hubo un momento en que ese tema me mandó a terapia. Terminé alejándome de mi hogar y mis hijos.

Con respeto para todos los que perdieron seres queridos o algo durante la pandemia, para mí representó un momento para detener todo, tomar un año sabático, y desde entonces no he querido volver. Ahora paso más tiempo con mi familia. Siento gratitud de poder decir que, en esta época, paso más tiempo con mi esposa e hijos que en el trabajo.

¿Qué mensaje será el principal durante su participación en The Mentors?

Es una sorpresa estar en estas invitaciones. No soy empresario; soy trabajador social y trabajo mucho con el fracaso, la tristeza y el dolor en las realidades que se viven en ciertas poblaciones. Inevitablemente, emana esperanza: algo en el ser humano nunca se pierde o, a veces, reluce en medio de la crisis. No imaginé que estas temáticas llegarían a las redes sociales, y me sorprenden las invitaciones que recibimos para llegar a diferentes lugares.

¿Tendrá oportunidad de visitar algunos lugares de Guatemala?

Guatemala es uno de los lugares que más visito porque las empresas toman el escenario de Antigua Guatemala para dar conferencias. Siempre lo he disfrutado y conozco bastante del país. Hasta en helicóptero he viajado a lugares remotos. Guatemala es hermoso. Los japoneses lo visitan mucho para aprender español.

La gente es hermosa, y los hispanohablantes tienen la facilidad de transmitir lo que sienten; se les facilita. Ofrecen un abrazo y una sonrisa, y eso es importante.

Siempre he venido para empresas privadas, pero el evento de esta noche es abierto para todos, lo que permite que personas no afiliadas a ninguna empresa puedan asistir. Es grato compartir con personas de tanta experiencia en sus áreas.

(En las redes sociales de Yokoi Kenji ha posteado parte de su viaje a Guatemala y El Salvador. Esquipulas es uno de sus últimas paradas donde fue recibido por los guatemaltecos)

Frases más famosas de Yokoi Kenji

Su sitio oficial describe que cientos de sus conceptos y propuestas de sinergia cultural circulan en las redes con millones de reproducciones. Escuelas, universidades, empresas y entidades de gobierno han adoptado a diario los mensajes de Yokoi Kenji Díaz, con temáticas como la disciplina, la integridad, el propósito de vida y la pasión, que, de manera singular y muy entretenida, educan y motivan en valores y principios a nuestra gran sociedad hispana.

Algunas de sus frases se han plasmado en murales de instituciones educativas y han logrado un espacio en una generación emergente, convirtiéndose en un ícono de educación cultural, social y emprendimiento para el mundo hispanohablante.