Youko Martínez, actriz con raíces guatemaltecas que empieza a brillar en Estados Unidos

Actriz, cantante y modelo con raíces guatemaltecas y japonesas que está destacando con su talento. (Foto Prensa Libre: Hugo González)

Youko Martínez soñaba con ser cantante y ahí enfocó toda su energía de adolescente, pero sus aspiraciones han crecido y se encuentra en una fase en la que busca un espacios en el mundo de la actuación a nivel internacional y las puertas se están abriendo.

Su nombre significa niña océano. Nació en Nagasaki, Japón el 1 de septiembre de 1998. Su origen es de mamá guatemalteca y padre japonés.

Ha estado en Guatemala la mayor parte de su vida hasta hace un par de años que se mudó a Nueva York al recibir una beca después de estar entre las ganadoras de medalla de oro en actuación en las Olimpiadas Mundiales de Artes Escénicas en California, en 2015.

Desde niña recibió clases de música y pintura. Asegura que uno de los momentos más importantes de su formación en Guatemala fue cuando entró a estudiar con la profesora de origen puertorriqueño Angélica Rosa porque descubrió otros talentos en otras técnicas como la actuación y el modelaje.

Graduada ahora del Conservatorio de Artes Dramáticas ha estado en distintos proyectos y una de sus más recientes participaciones ha sido en Dont Write Me Off (No me escribas), dirigida y escrita por Yuqing Chin.

Este proyecto ha sido ganador a casi 10 reconocimientos en diferentes festivales de cine como mejor Drama cortometraje en los premios fílmicos de los Ángeles , (LAFA) 2019 y mejor directora en el Hollywood International Moving Pictures Film Festival, por mencionar algunos.

En esta publicación de Instagram, Youko Martínez viste de rosa durante la filmación del cortometraje. En una entrevista telefónica también nos cuenta más de esta experiencia, de sus sueños y de otras aspiraciones en su rol profesional.

-¿Cómo gana la audición para estar en este cortometraje y qué papel interpreta?



Llegué por coincidencia. Iba a un casting de un proyecto y al salir vi que estaban haciendo la selección de otro cortometraje al que apliqué, pero no me llamaron. Alguien de producción me escuchó decir mi experiencia y me ofrecieron hacer la prueba, me quedé con el papel de una chica mitad humana mitad diosa. Ahí conocieron mi trabajo y me llamaron para esta nueva producción.



Don’t Write me Off trata de una joven que lamentablemente pierde a su papá y está en en una búsqueda interior. Aquí interpreto a Lou, que no le hace la vida fácil a la protagonista, me toca ser un tanto acosadora y malvada.

-¿Qué tan complicado fue darle vida a este papel?

No fue algo sumamente difícil pero sí tuve que encontrar parte de mi para ser una mala persona. Todos tenemos algo bueno y malo así que me tocó llegar a esos pedazos oscuros.

Fue algo divertido y me encantaría hacer más papeles así, se requiere más creatividad para darle vida a alguien que no eres y porque es algo que no pasaría en la vida real.

¿Esperaba que este cortometraje recibiera tantos reconocimientos?

Me sorprendí cuando llegué a la filmación y el calibre que iba a ser al ver las enormes cámaras y la cantidad impresionante de vestuario para seleccionar.

Al ver el tamaño de la producción me intimidé un poco. Aprendí de todas las personas y me alegra que se reconozca este trabajo y el talento de su directora. A veces no me entra en la cabeza que estuve en este proyecto tan lindo.

–En un año de graduada has participado en cine, televisión, videos musicales e incluso en la última semana de la moda en Nueva York. ¿Cómo fue esta última participación?

Solo fue un día, modelé en una pasarela en el New York Fashion Week 2019 como parte de un proyecto importante para hacer consciencia de no al tráfico de niños y niñas. Era una buena causa y se recaudó dinero para ella.

Tenía demasiado tiempo de no hacer una pasarela y sin el aprendizaje con Angélica Rosa quizá no lo hubiera logrado, en Guatemala pasamos horas practicando.

-¿Qué más descubrió cuando estudió con Angélica Rosa en Guatemala?

Entré a estudiar porque me interesaba lo vocal pero a través de ella descubrí que ser un artista va mucho más allá.

Se exploran otras facetas y se abre los ojos a la exigencia de esta carrera. Ella también nos enseñó que ser artista es un servicio público porque la gente los busca para identificarse con ellos en todo lo que pasa en su vida. Sin ella no estaría aquí.

Un vídeo que muestra la preparación de Youko Martónez en Guatemala, durante su etapa de estudiantes en Producciones Angélica Rosa, en Guatemala.

-¿Cómo es el proceso para encontrar trabajos?

Es una lucha constante. Es estar aplicando para trabajos todos los días en varias plataformas donde publican proyectos, busco los roles que me interesan, mando el currículum y se pasa por diferentes filtros en espera que llamen para audiciones.

Hay una imagen en la que se piensa que este trabajo es fácil. Por el contrario existe incertidumbre sobre si se va a tener trabajo o no, existen altas y bajas y por momentos lo único que me mantiene es el amor y la pasión por lo que hago.

-¿Qué hace para animarse cuando vienen las etapas difíciles?

Escribo mis sentimientos. A veces los bajones vienen en esta ciudad tan competitiva, pero me habló sobre lo afortunada que soy de estar y viene el agradecimiento. También recuerdo que tengo el apoyo de mi familia y mis amigos.

-En un principio soñaba con ser cantante ¿Todavía es parte de sus planes o ahora explorará más las otras artes?

Tuve una charla conmigo porque no puedo hacer todo al mismo tiempo. Así que por ahora me enfocaré en la actuación hasta consolidarla y luego podría incorporar más lo vocal.

Yuoko recientemente también se presentó en el papel estelar en la obra War+Lovers (Guerreros+Amantes) un musical dramático en la que se expresó en canto, baile y actuación, en el Teatro Row. Además está regresando a explorar su arte en la pintura y continúa su preparación artística, así que seguiremos escuchando de su talento y de las nuevas propuestas que le esperan.

