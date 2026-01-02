10 libros para leer en 2026 recomendados por las principales librerías de Guatemala

Leer transforma el cerebro y reduce el estrés, pero también aumenta la imaginación, la empatía y la introspección, mejorando funciones cognitivas como la concentración, la memoria y la atención sostenida, según varios estudios. Todo son ventajas en la lectura.

Preguntamos a las principales librerías de la Ciudad Capital por dos o tres títulos que debiéramos leer en en este nuevo año y estas son sus recomendaciones.

Entre los cientos de libros que se encuentran en las estanterías de De Museo, F&G Editores, Kitapenas, Piedrasanta y Sophos, los libreros eligieron estos que listamos a continuación.

Los autores y las temáticas son variadas, hay para todos los gustos: libros para entender nuestra historia, para reflexionar y vivir mejor, e historias para conocer el mundo. Los títulos se ordenaron en orden alfabético.

Recomendaciones de libros para leer en 2026

5 minutos de gratitud, Sophia Godkin

La felicidad empieza con la gratitud, ese sentimiento de aprecio y reconocimiento hacia las personas y situaciones que nos han apoyado de alguna forma, afirma la autora. El libro motiva a desarrollar este hábito mediante reflexiones guiadas, frases inspiradoras y afirmaciones positivas. Las reflexiones están diseñadas para aprovechar los beneficios de la práctica de la gratitud. Piedrasanta

(Foto Prensa Libre: cortesía Piedrasanta)

Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, de László Krasznahorkai

Dejar que lo pequeño devenga grande, desplazar lo secreto al centro de atención y rastrear la belleza de lo cotidiano es lo que hace László Krasznahorkai (premio nobel de literatura 2025) en este viaje literario al Japón. Un libro de prosa embriagadora y fascinante que transporta al universo ideológico y sentimental del país nipón. De Museo.

(Foto Prensa Libre: cortesía De Museo)

El hombre, de Guillermo Arriaga

Una novela polifónica, narrada con maestría por seis voces en distintas épocas. Una historia de feroces lealtades, amores transgresores y seres salvajes en épocas salvajes. Con lucidez y rigor literario, explora los orígenes del capitalismo, la conformación de Estados Unidos, la pérdida del territorio mexicano, las batallas entre apaches, mexicanos y texanos, y la herida de la esclavitud. Kitapenas.

(Foto Prensa Libre: cortesía Kitapenas)

El hombre de la valija (y los últimos años), de Luis Aceituno

Compendio de las columnas escritas entre el 2020 y el 2024 por el más importante periodista cultural de Guatemala. Su mirada sobre las historias con h minúscula, y sobre la Historia con H mayúscula, así como su análisis del entorno cultural en un marco global, permiten apreciar el lugar que ocupa Guatemala en el mundo. Sophos

(Foto Prensa Libre: cortesía Sophos)

Indulgencia plenaria perpetua, de Rodrigo Rey Rosa

Explora las profundidades del poder en la sociedad guatemalteca contemporánea. A través de una narrativa que raya entre la realidad y la ficción, el autor retrata un mundo donde la culpa, la religión y una espiritualidad legal están a disposición de quienes tienen las influencias correctas. La novela es una metáfora de la impunidad histórica del país. F&G Editores.

(Foto Prensa Libre: cortesía F&G Editores)

La esperanza rota, de Piero Gleijeses

Basado en fuentes primarias guatemaltecas y estadounidenses —entre ellas, documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado—, y testimonios orales clave, este libro desentraña las dinámicas que llevaron de la revolución del 20 de octubre de 1944 a la caída de Jacobo Arbenz en 1954. Sophos.

(Foto Prensa Libre: cortesía Sophos)

Oligarquización y reversión autoritaria o profundización democrática, de Marta Elena Casaús Arzú

La obra expone cómo las élites guatemaltecas han reaccionado ante los intentos de democratización. La autora sostiene que, ante la amenaza de perder sus privilegios históricos, la oligarquía ha optado por una “reversión democrática”, usando mecanismos legales y coercitivos para frenar el avance de la justicia social. F&G Editores.

(Foto Prensa Libre: cortesía F&G Editores)

Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir, de Laura Falces y Uli Moreno Montana

Este libro presenta 29 principios para vivir mejor (y con más sentido), tomar decisiones acertadas y crecer como persona, de manera que el destino no dependa únicamente de las circunstancias. El objetivo es encontrar el propio camino y construir lo más valioso que se tiene: la propia vida. De Museo.

(Foto Prensa Libre: cortesía De Museo)

Terapia para llevar, Ana Pérez

Descubra cómo aumentar la autoestima, dejar de procrastinar y confiar más en usted mismo. Aprenda a gestionar el fracaso, el miedo al futuro y las rupturas amorosas más dolorosas. En definitiva, escúchese, entienda tus emociones y, sobre todo, actúe para mejorarlas. Si le ha tomado años conocer a las personas a su alrededor; conocerse a usted mismo también requerirá tiempo. Piedrasanta

(Foto Prensa Libre: cortesía Piedrasanta)

Tinta invisible, de Javier Peña

Mientras el padre del autor muere en una cama de hospital, en torno a ellos orbitan un millón de historias. Matrioskas narrativas entre padre e hijo como una última celebración de la vida, un recordatorio de que el ser humano necesita contarse para comprenderse a sí mismo en el sinuoso limbo entre la realidad y la imaginación. Kitapenas.