10 recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas de fin de año en Guatemala

En los últimos días se ha reportado un descenso en las temperaturas de fin de año en Guatemala. Por esta razón, es vital tomar en cuenta las recomendaciones de los profesionales en salud y otras autoridades para evitar complicaciones.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), persiste la temperatura fría en el Occidente del país y otros puntos durante este día.

Aunque una de las primeras recomendaciones es que usted se abrigue correctamente, existen otras medidas que deben tomarse para evitar contraer enfermedades respiratorias o bien, sufrir algún cuadro de deshidratación derivado a las bajas temperaturas actuales.

A continuación, compartimos 10 sugerencias a considerar para enfrentar las temperaturas características de esta época en Guatemala.

Recomendaciones para las bajas temperaturas de fin de año en Guatemala

1. Abríguese correctamente

Aunque parece algo evidente, use la ropa adecuada para mantener una apropiada temperatura corporal. De acuerdo con autoridades como la Cruz Roja Guatemalteca y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), esta es una de las primeras medidas a tomar en cuenta para esta época.

2. Tenga precaución con los lugares concurridos

La Cruz Roja Guatemalteca sugiere evitar los lugares donde hay aglomeración de personas. Sin embargo, el médico Erwin Calgua, epidemiólogo del Hospital General San Juan de Dios y profesor investigador, enfatiza que las personas que tengan síntomas de resfriado, alergias o fiebres se queden en casa.

Calgua explica que, según investigaciones, las personas entre 18 y 40 años suelen asistir a convivios u otras donde hay invitados con este tipo de sintomatología, lo que causa el contagio de enfermedades por la poca ventilación de los lugares y la propagación de los virus a través de estornudos, aspersión de gotitas nasales, entre otros.

3. Si se siente mal, no asista a actividades sociales

Tal como se mencionó anteriormente, absténgase de participar en eventos masivos o convivios si experimenta ciertos síntomas, especialmente de enfermedades respiratorias que sean contagiosas. En esta época, el rinovirus, el virus sincitial respiratorio y otras afecciones son comunes, por lo cual hay que tener precaución.

Asimismo, si la fiebre persiste después de tomar dos dosis de acetaminofén o sube a 40 grados o más, Calgua recomienda que pida ayuda médica inmediata o se dirija a un centro asistencial. “Si tienes síntomas de gripe, cúbrete la boca con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar, añade la Cruz Roja.

4. Recuerde lavarse las manos

Es importante el lavado correcto de manos con agua y jabón para evitar la propagación de enfermedades respiratorias, según los especialistas. Al respecto, cuando usted aplique jabón, enjuague durante al menos 20 segundos para eliminar la mayor cantidad de bacterias posibles.

Lavarse las manos es una medida básica para evitar el contagio de afecciones respiratorias y de otro tipo. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aunque no hay recomendaciones emitidas hasta ahora por el sistema de salud guatemalteco al respecto, si tiene alguna enfermedad y debe salir, use mascarilla. También se recomienda emplearla si asiste a algún lugar encerrado donde hay personas que no son cuidadosas respecto a la propagación de los virus.

5. Mantenga una buena hidratación

De acuerdo con Calgua, las temperaturas frías pueden causar deshidratación y resequedad en la piel. Por ello, el profesional sugiere mantener una adecuada hidratación que en muchos casos requiere la toma de suero oral para recuperar electrolitos, ya que el agua pura no siempre es suficiente.

También se aconseja el uso de crema hidratante en rostro y cuerpo. En el caso de los labios, puede utilizar algún bálsamo especial o producto adecuado para este propósito.

6. Consuma frutas y verduras

Si usted se alimenta de forma balanceada, incluyendo una ingesta correcta de frutas y verduras, esto fortalece su sistema inmunológico, indica la Cruz Roja. Asimismo, existen alimentos que permiten evitar cuadros de deshidratación, en conjunto con el consumo adecuado de agua y suero oral, según sus propias necesidades. Una recomendación que va de la mano es el descanso, ya que el desvelo constante puede afectar seriamente su salud.

Consumir frutas y verduras es fundamental durante esta época. (Foto Prensa Libre: Freepik)

7. Controle el uso de calefacción

Calgua sugiere que la calefacción sea eléctrica de preferencia y que se tenga especial cuidado con los niños y mascotas, ya que no se aconseja que se acerquen a estos lugares. En cuanto a la calefacción de leña, el especialista propone que no se use, a menos que usted sepa hacerlo muy bien, ya que de lo contrario puede generar intoxicaciones o problemas pulmonares al emplearla de manera inadecuada.

En ambos tipos de calefacción, no se recomienda dejarla encendida durante toda la noche.

8. No olvide la mochila de las 72 horas

Steffy Barrera, vocera de la Conred, aconseja que durante esta temporada se prepare la mochila de las 72 horas en caso de cualquier emergencia, así como revisar plan de respuesta en caso se suscite alguna eventualidad derivada a las bajas temperaturas.

Barrera añade que se debe revisar el plan familiar de respuesta, así como manejar con precaución y verificar las condiciones de los vehículos antes de salir.

9. Evite cambios bruscos en temperatura

Por esta razón, debe mantenerse correctamente abrigado, así como utilizar capas, sombrillas o nylon en caso de lluvias o sereno, por muy leves que sean. Asimismo, evite mantenerse descalzo y use botas de hule o zapato cerrado para mantener una buena temperatura en el cuerpo.

Las bajas temperaturas en Guatemala podrían afectarnos si no tomamos las medidas adecuadas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

10. Acuda el médico si es necesario

En caso de fiebre, tos, dificultad respiratoria o algún otro síntoma, acuda al especialista de confianza o al centro asistencial más cercano. Evite la automedicación.

Una sugerencia adicional de Conred es cuidar especialmente a los niños y adultos mayores, así como retirar macetas o cualquier objeto de su vivienda que pueda caer a la carretera. Asimismo, asegure techos de lámina, ventanas, puertas y toldos para evitar cualquier eventualidad.

“Ante cualquier emergencia, no olvide reportarla ante los cuerpos de socorro, autoridades de su localidad o al 119 de la Conred”, finaliza Barrera.