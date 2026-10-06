“1582 te escucha” seguirá brindando atención psicológica gratuita y confidencial, ahora con WhatsApp las 24 horas

La línea nacional de atención de crisis emocionales y prevención del suicidio permanecerá activa de forma permanente y con horario extendido, al servicio de la población guatemalteca.

Bajo el lema “Hablar salva vidas”, la línea 1582 te escucha ofrece primeros auxilios psicológicos y acompañamiento ante una crisis emocional o riesgo suicida, así como orientación para familiares y personas cercanas que buscan cómo ayudar. El servicio es confidencial y gratuito.

A partir del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, el número 1582 ofrecerá atención por WhatsApp, en el 3007-1582, las 24 horas, los siete días de la semana. Las llamadas al 1582 se atenderán de 7 a 19 horas, de lunes a viernes.

Inicialmente, la línea se había habilitado del 10 de septiembre al 10 de octubre del 2026, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre. Sin embargo, este martes 6 de octubre se anunció que permanecerá activa de forma permanente y con horario extendido.

La ampliación del servicio responde al volumen de consultas recibidas por la línea 1582 en los últimos 26 días. Del 10 de septiembre al 5 de octubre último sumó 972 consultas de 856 personas, provenientes de más de 10 departamentos del país.

El 85% de las consultas llegó por WhatsApp y correspondió a personas de edades muy variadas. Una de cada siete se debió a riesgo suicida o autolesión, según datos de la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud (Fundegua), que impulsa el proyecto como parte de su iniciativa ALMA, en alianza con otras organizaciones e instituciones.

“Detrás de cada consulta hay una persona que se animó a escribir o a llamar, muchas veces por primera vez. Queremos que, a cualquier hora, encuentre a alguien dispuesto a escucharla sin juzgarla”, afirma Gabriela Asturias, presidenta de la Junta Directiva de Fundegua.

Ante la demanda, el servicio cuenta ahora con ocho psicólogos graduados, especialistas en crisis, hombres y mujeres, para atender los mensajes y las llamadas de quienes acudan a la línea y al número de WhatsApp.

Fundegua promueve la atención psicológica gratuita y confidencial por medio de la línea telefónica y el chat de WhatsApp. (Foto Prensa Libre: Cortesía FUNDEGUA)

“Si tú o alguien cercano está pasando por un momento difícil, llama o escribe. Guárdalo, compártelo o toma nota mental, porque ahora el apoyo, cuando lo necesitas, siempre está a la mano”, indica la experta.

Si una persona está pasando por un momento difícil, tiene pensamientos de terminar con su vida, le cuesta levantarse o ir al trabajo, siente mucho desánimo, ansiedad o ataques de pánico, presenta cambios de humor, mayor irritabilidad, retraimiento o aislamiento, habla menos, menciona la muerte o dice que nada vale la pena, tiene razones para acudir a la línea 1582 o al WhatsApp 3007-1582.

“Todos tenemos una historia que contar, todos conocemos a alguien que pasó por una crisis emocional o nosotros mismos. Y creo que es algo muy importante para el país tener disponible este servicio, de forma gratuita y accesible. Ahora nos enorgullece que gracias al apoyo de muchos aliados pueda estar disponible 24/7 a partir de este sábado 10 de octubre”, concluye Asturias.