Aléjese de las personas incongruentes

No creía que las cantantes eran mujeres de mala vida, algo que me decían cada vez que me preguntaban qué sería cuando grande, y yo contestaba con alegría y firmeza: “cantante”.

Me sentía muy mal. Pero, así, aprendí mi primera lección de cómo ser incoherente porque a los pocos días, eran las veladas, y me disfrazaban de española. Me ponían lunares y lentejuelas y me mandaban a cantar encima de un escenario enorme, donde padres y madres aplaudían felices. Es más, me convertían cada vez más en cantante, con apenas pocos años.

No entendía la incongruencia. Estoy segura de que ni siquiera sabía esa palabra, pero sí que a mis padres y profesores no le gustaban las cantantes. Ni siquiera se daban cuenta de que me daban un doble mensaje, que siempre termina, para un niño, en confusión. Es lo peor que le puede ocurrir.

Han pasado los años y amo cantar, pero jamás fue mi profesión principal. Lo positivo es que me convertí en psicóloga clínica y cantante, sexóloga y cantante, personalidad de la televisión… y cantante. Soy terca y nunca acepto un no por respuesta.

¿Por qué hablo de esto? Mire a su alrededor: padres incongruentes, políticos incongruentes, canciones incongruentes, etcétera. ¿Qué es la incongruencia?

-Cuando el lenguaje no verbal nos dice todo lo contrario que la boca o el lenguaje verbal.

-Cuando alguien actúa de manera sumamente diferente a lo que ha venido diciendo.

-Cuando alguien promete algo y no lo cumple.

-Cuando alguien jura que hará algo importante, y traiciona a quienes prometió esto. Cualquier parecido con los políticos es pura coincidencia.

Realmente, una persona incongruente es mentirosa, desleal, sin principios básicos y, por ende, es un pseudo ser. Vivir a su lado es toda una locura. Ya usted sabe que jamás va a hacer lo que promete y jamás dirá algo de verdad.

Como consecuencia, aléjese de los incongruentes. Jamás se case con un ser humano así, y, sobre todo, jamás dé su voto a un político incongruente.

Necesitamos recobrar ese valor tan importante, la base de la confianza en cualquier tipo de relación. Cerciórese de que sus hijos sean personas congruentes, confiables, y seres humanos que de verdad estén en el mundo para hacerlo algo mejor.