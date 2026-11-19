Josefa, de 84 años y aquejada de Alzheimer, vive en una residencia de mayores en Madrid, España. La enfermedad comenzó con pequeños despistes que se convirtieron en importantes lagunas en su memoria. Se desorientaba por las calles de su barrio, en el que había vivido toda la vida. “No encontraba las cosas, se enfadaba y culpaba a su marido de escondérselas o quitarlas”, explica su hija, María Teresa.

La enfermedad evolucionó hasta que Josefa, apodada cariñosamente Pepi por su familia, tuvo que ingresar en una residencia para mayores que cuenta con una unidad especializada en personas que padecen Alzheimer y otras demencias (UPAD).

“Hace ya nueve años, cuando Pepi fue ingresada, que su hija María Teresa se repite la misma pregunta, ‘y yo, ¿qué puedo hacer para ayudarla?’”, señala María Pérez Castellanos, psicóloga de la residencia y figura clave en la red de centros Bouco del grupo Emeis.

Pérez Castellanos explica que esa pregunta, que refleja la necesidad de saber cómo se puede contribuir al bienestar de un ser querido que está enfermo, “es la misma que realizan a los psicólogos la mayoría de los familiares de personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa”.

La experta asegura que, cuando se tiene un familiar con Alzheimer, el primer paso es asumir lo antes posible los efectos de esta enfermedad neurodegenerativa y entender que no hay que afrontarla en soledad.

Los desconcertantes cambios del paciente

La psicóloga explica que “esos familiares quieren entender los cambios que están viendo en la persona enferma y saber cómo actuar ante ellos”.

“Preguntan mucho por las variaciones de conducta de su familiar, indagando en por qué se muestra más irritable, por qué repite constantemente las mismas preguntas, por qué no quiere realizar determinadas actividades o por qué parece no reconocerles”, puntualiza la psicóloga.

Las respuestas a esos interrogantes se fundamentan en la comprensión de lo que representa el Alzheimer, cuestión sobre la que los familiares reciben asesoramiento, y también en la observación de cada paciente en particular, de acuerdo con la UPAD.

“Muchas veces una persona puede estar inquieta, levantarse continuamente, rechazar el aseo o no querer comer, y no siempre es fácil saber lo que está intentando expresar”, señala Pérez Castellanos.

Actividades para atraer recuerdos

Una de las herramientas que utilizan los centros geriátricos para tratar a los mayores con Alzheimer son las denominadas actividades de reminiscencia específicas, encaminadas a despertar el recuerdo de personas, lugares y momentos que han formado parte de la vida del paciente, explica Pérez Castellanos.

Estas actividades fomentan que los pacientes traigan a la memoria aquello a lo que se dedicaban, cuáles eran sus aficiones, qué actividades realizaban o qué experiencias han sido importantes para ellos, según apunta.

La psicóloga de Bouco explica que esto “nos permite trabajar con los enfermos desde algo que les resulta familiar y significativo y, al mismo tiempo, mantener su identidad y conectar con ellos”.

La estructura de la vida diaria de los mayores

Añade que la estructuración de la vida diaria del paciente en torno a ciertos hábitos que le aportan seguridad y estabilidad es otro de los pilares del abordaje del Alzheimer en los centros geriátricos más avanzados, en la lucha contra el avance de la enfermedad.

“El día de los residentes comienza con el aseo y el desayuno; a lo largo de la mañana participan en diferentes actividades y terapias (psicología, terapia ocupacional, animación y fisioterapia); después de la comida tienen un momento más tranquilo de descanso, y por la tarde realizan actividades como paseos, pintura y otras propuestas adaptadas a cada persona”, puntualiza.

Los huertos terape´uticos, espacios verdes diseñado para mejorar la salud física, mental y emocional a través de la horticultura y el contacto con la tierra, son una actividad en las unidades de Alzheimer de las residencias. (Foto Prensa Libre: EFE/Bouco-Emeis)

Desde la UPAD se realizan valoraciones psicológicas, estimulación cognitiva, intervención sobre aspectos emocionales y conductuales y seguimiento individualizado, según Pérez Castellanos.

La familia, una parte integral del proceso

Por otra parte, la terapia ocupacional fomenta las capacidades funcionales de los enfermos; la fisioterapia mantiene y trabaja su movilidad y estado físico, y las actividades de animación, que incluyen la terapia asistida con animales, favorecen la socialización, la participación, la expresión emocional y el disfrute, según destaca.

A estas actividades, como parte integral del proceso terapéutico, pueden asistir los familiares. La psicóloga de Bouco enfatiza que “es importante que entiendan que no tienen que afrontar solas” el Alzheimer de un pariente cercano.

Estos encuentros grupales son un apoyo fundamental para los familiares, según la especialista. En ellos, además de responder a la pregunta “¿qué puedo hacer yo para ayudarle?” y a otros interrogantes frecuentes, se comparten experiencias, se explica el avance de la enfermedad, se plantean dudas y se ofrecen respuestas y compañía.

Lo que permanece de la persona pese a su enfermedad

“Cuanto antes asuman los familiares la enfermedad de su ser querido, es mejor. Pero también deben saber que a pesar del olvido y de los cambios que le provoca el Alzheimer, en esa persona permanece la necesidad de sentirse querido, comprendido, respetado y acompañado”.

Comprender esto abre la puerta a que “muchos pequeños momentos terminen siendo grandes momentos”, según la especialista.

“El hecho que la persona con Alzheimer te sonría, te busque, se tranquilice cuando te acercas o te dé las gracias” puede ser extremadamente gratificante tanto para los cuidadores como para los familiares, comenta Pérez Castellanos.

Alzheimer y otras demencias geriátricas

“Aspectos como mantener unas rutinas, favorecer la autonomía todo lo posible, adaptar las actividades a las capacidades que conserva la persona, trabajar con su historia de vida o acompañar y orientar a las familias, son aplicables al Alzheimer y también a otros tipos de demencia, y son fundamentales independientemente del diagnóstico”, recalca.

Sin embargo, la psicóloga matiza que no todas las demencias son iguales ni evolucionan de la misma manera.

“Dependiendo del tipo de demencia pueden aparecer antes unas dificultades u otras y también pueden variar mucho las necesidades de la persona. Por eso no se pueden aplicar exactamente las mismas pautas a todo el mundo, ya que hay que conocer a la persona, saber en qué momento se encuentra y adaptar la forma de intervenir a su situación particular”, añade.

A pesar del olvido y los cambios que le provoca el Alzheimer, la persona enferma sigue necesitando sentirse querida, comprendida, respetada y acompañada. (Foto Prensa Libre: EFE)

Al tratar a un enfermo de Alzheimer o con otra demencia, “nunca debemos olvidar que detrás de la enfermedad sigue estando la persona, con su historia, sus gustos, su forma de ser y unas capacidades que debemos intentar mantener y potenciar durante el mayor tiempo posible”, concluye Pérez Castellanos.