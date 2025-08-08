Cambios en el cerebro durante el embarazo: lo que sucede mes a mes

Durante nueve meses, el cuerpo de la mujer experimenta una transformación evidente. Sin embargo, existe una metamorfosis invisible que ocurre de manera paralela y que resulta igualmente fascinante: los cambios neurológicos que preparan el cerebro para la maternidad.

La doctora Rocío Serrano, ginecóloga, obstetra y dula, explica que estos cambios en el cerebro “preparan neurológicamente a la mujer para asumir el rol materno y responder con sensibilidad a las necesidades del bebé”.

La neurociencia perinatal revela que el embarazo no es únicamente un proceso físico, sino una reorganización integral que involucra modificaciones hormonales, estructurales y funcionales en el cerebro materno. Estos cambios, lejos de representar una pérdida de capacidades, constituyen una evolución adaptativa diseñada para optimizar el cuidado del recién nacido.

Regina Villagrán, psicóloga especializada en psicología perinatal y dula, destaca la importancia biológica de esta transformación: “Todo es biológico. El cerebro de la mamá sí cambia y cambia para siempre, porque incluso el oído se vuelve más agudo”.

Esta reorganización cerebral comienza desde las primeras semanas de gestación y continúa durante todo el embarazo, preparando a la mujer para enfrentar los desafíos únicos de la maternidad.

Cambios hormonales y su impacto neurológico

El embarazo desencadena una cascada hormonal sin precedentes en el organismo femenino. Los niveles de estrógeno y progesterona se elevan significativamente, mientras que hormonas como la oxitocina y la prolactina incrementan su producción para preparar el sistema reproductivo y facilitar el vínculo materno.

Según Serrano, estos cambios hormonales “no solo actúan a nivel físico, sino que también tienen un impacto directo en el cerebro”. La progesterona y el estrógeno modifican áreas relacionadas con el estado de ánimo, el sueño y la memoria, mientras que la oxitocina favorece la conexión emocional y la empatía.

La relaxina aumenta la flexibilidad de las articulaciones pélvicas y ayuda a dilatar el cérvix durante el parto. El lactógeno placentario estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y alcanza su pico alrededor de las 35 semanas de gestación.

Estas hormonas actúan como neurotransmisores, modificando la conectividad entre diferentes regiones cerebrales y preparando circuitos neuronales específicos para el cuidado maternal.

Serrano explica que estudios anteriores han sugerido que las madres que experimentan una mayor reducción en la materia gris en áreas como la corteza prefrontal y el hipocampo tienden a desarrollar un mayor apego emocional a sus hijos, lo que indica que estas transformaciones pueden ser adaptativas.

Las hormonas del embarazo actúan como neurotransmisores que reorganizan el cerebro para la maternidad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Áreas del cerebro que se modifican durante el embarazo

Las investigaciones de neuroimagen han identificado cambios estructurales específicos en el cerebro durante el embarazo. Una zona particularmente afectada es la corteza prefrontal medial, involucrada en entender y predecir los pensamientos y emociones de otros. Esto es clave para crear un vínculo fuerte entre madre e hijo.

Serrano explica que “se producen cambios estructurales en el cerebro, especialmente una disminución temporal de la materia gris en ciertas regiones. Esto no significa una pérdida negativa, sino una reorganización eficiente”.

Las áreas más afectadas incluyen la corteza prefrontal medial, la corteza temporal y estructuras del sistema límbico, todas relacionadas con la empatía, la regulación emocional y la percepción social.

Villagrán describe los cambios específicos: “La corteza prefrontal medial se reduce ligeramente en volumen, pero se vuelve más eficiente en procesos relacionados con la empatía”. El hipocampo también puede presentar una reducción temporal del volumen, asociada con dificultades leves de memoria, pero se adapta para responder mejor a los desafíos del cuidado.

La amígdala experimenta cambios particularmente significativos: “Se vuelve hiperactiva en el posparto, lo que permite mayor sensibilidad a las señales del bebé, como el llanto o las expresiones faciales. Incluso se llegan a conectar tanto que, cuando el bebé llora, el pecho empieza a segregar leche”, explica Villagrán.

Proceso de adaptación al vínculo materno

El vínculo materno resulta de una compleja interacción biológica, emocional y conductual que comienza durante el embarazo. La oxitocina, conocida como la “hormona del apego”, se libera en grandes cantidades durante el parto y la lactancia, generando sensaciones de placer, confianza y conexión con el bebé.

Según Serrano, “se activa el sistema de recompensa del cerebro, haciendo que la interacción con el hijo —como acariciarlo, mirarlo o escucharlo— genere bienestar y refuerce conductas de cuidado”. También se incrementa la sensibilidad a señales del bebé, lo que facilita una respuesta maternal inmediata y emocionalmente comprometida.

Villagrán enfatiza la importancia de los primeros momentos: “Los 100 primeros minutos son esenciales porque necesitamos tener contacto piel con piel para que el bebé se calme. Además, el cerebro de la mamá también se activa al momento de ver a su hijo; desde ahí empieza el contacto”. Durante este período crucial, el olor del bebé “crea como una adicción en el cerebro de la mamá”, explica la especialista.

El reconocimiento olfativo, visual y auditivo se intensifica, permitiendo que la madre identifique las necesidades específicas de su bebé. Este proceso de neuroadaptación emocional activa el sistema de recompensa cerebral y refuerza las conductas de cuidado y protección.

Afectación de la memoria y las emociones

El fenómeno conocido coloquialmente como “cerebro de embarazada” o pregnancy brain refleja cambios reales en las funciones cognitivas. Durante el embarazo, las mujeres experimentan olvidos leves, dificultades de concentración y cierta lentitud mental.

Serrano explica que “este fenómeno se debe a múltiples factores: cambios hormonales, alteraciones en el sueño, aumento de la carga emocional y reorganización de las prioridades cognitivas hacia el cuidado del bebé”. A nivel emocional, las mujeres pueden experimentar mayor sensibilidad, llanto fácil, cambios de humor e incluso ansiedad.

Villagrán describe este proceso como un “reajuste de las prioridades cognitivas, donde el cerebro minimiza algo irrelevante y se enfoca en el nuevo rol”. Las dificultades de concentración, los olvidos frecuentes y la reducción temporal de la memoria de trabajo reflejan una reorganización funcional adaptativa.

Esta reorganización emocional no debe considerarse problemática, sino como una respuesta adaptativa que mejora la percepción emocional, la empatía y la capacidad de respuesta frente al recién nacido. Serrano señala: “El cerebro se enfoca en lo esencial: el vínculo y la supervivencia del hijo”.

La memoria y la concentración pueden verse afectadas por un reajuste mental centrado en la protección del bebé. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Estos cambios son reversibles?

La reversibilidad de los cambios cerebrales durante el embarazo presenta un panorama complejo. Según Serrano, “algunos de los cambios cerebrales y emocionales que ocurren durante el embarazo son temporales y tienden a revertirse en los meses posteriores al parto, especialmente aquellos relacionados con la memoria o el estado de ánimo”.

Sin embargo, otros cambios pueden ser duraderos. Las modificaciones estructurales en el cerebro asociadas con el vínculo materno pueden persistir durante años e incluso convertirse en parte de una nueva configuración cerebral estable. Como explica la especialista: “Lejos de representar una pérdida, estos cambios son una evolución natural que fortalece la capacidad de cuidar, proteger y empatizar con el hijo”.

Villagrán coincide en que algunos aspectos se mantienen de forma permanente: “Hay ciertas áreas que tienen que recuperarse parcialmente con el tiempo. Las mujeres que están criando activamente y que están muy presentes en la crianza tienden a sufrir cambios funcionales y emocionales que se mantienen a largo plazo”.

Los estudios demuestran que las madres desarrollan una mayor capacidad para detectar amenazas como mecanismo de supervivencia, así como un aumento duradero de la empatía. “Ya no soy la Regina en soledad que pueda hacer todo, sino que ahora soy Regina mamá, para siempre”, reflexiona Villagrán sobre esta transformación identitaria permanente.

En muchos casos, ser madre transforma el cerebro de manera positiva y duradera, lo que representa una evolución adaptativa que beneficia tanto a la madre como al hijo.

Estos descubrimientos revelan que el embarazo constituye una transformación integral que involucra el cuerpo, la mente y el cerebro, diseñada para preparar a la mujer para la compleja, pero profundamente significativa, tarea de la maternidad.