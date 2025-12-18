Clima en Guatemala: por qué llueve en diciembre y hasta cuándo seguirán las lluvias

En varios departamentos del país, pobladores reportaron lluvias atípicas para la temporada fría habitual de diciembre, las cuales podrían persistir, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las precipitaciones, iniciadas la tarde del 17 de diciembre, han variado en intensidad, desde lloviznas leves hasta caída de granizo.

José María Rodríguez, pronosticador del Insivumeh, explicó que este fenómeno se debe a un descenso en la presión atmosférica. Al debilitarse esta, permite el ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico.

De acuerdo con la entidad, este descenso, junto con el incremento de la temperatura diurna, ha favorecido la formación de tormentas locales severas.

Estas tormentas —detalla el Insivumeh— producen viento fuerte, abundante lluvia, actividad eléctrica y caída de granizo en distintas regiones, condiciones que podrían mantenerse en las próximas horas en buena parte del territorio.

Cleofás Culajay, también pronosticador del Insivumeh, informó que se registró caída de granizo en áreas como la carretera al Salvador, Mixco y Villa Nueva. Estas lluvias, según indicó, fueron provocadas por la formación de una vaguada al norte del país.

Este sistema genera ascenso de aire cálido y húmedo que, al interactuar con la inestabilidad atmosférica, forma nubes del tipo cumulonimbo, responsables de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y algunas rachas de viento fuerte, destacó Culajay.

¿Por qué el descenso en la presión atmosférica provoca lluvias?

Según Rodríguez, cuando hay humedad y un ambiente cálido, se generan nubes de desarrollo vertical que producen lluvias intensas, viento fuerte, actividad eléctrica y, en algunos casos, granizo.

El experto descarta que Guatemala esté siendo afectada por un fenómeno específico, aunque aclara que las lluvias no son habituales del sur al centro del país. En cambio, hacia el norte y el Caribe sí es normal que se registren precipitaciones en esta época, con ambiente nublado y lluvias intermitentes.

“Del sur al centro, no es normal; esto no es usual”, subrayó, al tiempo que reiteró que se debe al descenso de la presión atmosférica.

¿Hasta cuándo se presentarán estas lluvias?

Rodríguez indicó que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas, principalmente el viernes 19 de diciembre.

“Para el sábado sí prevemos una mejoría notoria, principalmente del sur al centro”, resaltó.

En áreas como Petén y parte del norte del país, continuarán las condiciones nubladas con lluvias aisladas, como es habitual en esta época del año.

“Hacia el norte y Caribe sí continuaremos con ciertos nublados y lluvias aisladas. Ahora, del sur al centro del país, algunas zonas de occidente y oriente, notoriamente a partir del sábado, ya va a haber una mejoría”, añadió Rodríguez.

¿Continúan los frentes fríos?

Hasta la fecha, han transitado seis frentes fríos por el país, según el Insivumeh. No obstante, en los próximos días no se prevé la influencia de otro frente cercano.

Datos previos del Insivumeh indican que Guatemala podría enfrentar hasta 16 frentes fríos durante la temporada 2025-2026.