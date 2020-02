Cómo cuidar su salud en tiempos de calor

Se acerca la temporada de calor y es importante que tome las medidas adecuadas para cuidar su salud. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Nos encontramos en una época en la que se da una transición entre las temperaturas y es conveniente que comencemos a prepararnos para el calor, pues, si no lo hacemos, nuestra salud podría verse afectada.

Debido a que se trata del órgano más grande de nuestro cuerpo y que se encuentra directamente expuesto al medio ambiente, es oportuno que comencemos por el cuidado de la piel. De acuerdo con Evelyn Villafuerte, dermatóloga, esta es parte de nuestra presentación personal y hay factores, como la exposición solar, que influyen en su aspecto.

Pero no solamente se trata de una cuestión estética, sino de enfermedades que podríamos desarrollar. Para prevenirlas, hay medidas que podemos tomar:

Rutina de cuidados de la piel

Todos los días, después del baño, debe cumplir con una serie de pasos que le ayudarán a cuidar las condiciones de la piel. Esto debe ser dos horas antes de tener la primera exposición al sol, según Alejandra Fuentes, de Bellesencia.

Empiece con un gel limpiador específico a las necesidades de su piel. Continúe con una crema. “Esta no debe ser humectante, sino nutritiva”, indica. Luego, aplique protector solar: uno para el rostro y otro corporal. Ambos deben tener un Factor de Protección Solar (FPS) de 50+. “Este tiene una capa más gruesa de protección y dura más tiempo. En países con un sol intenso como Guatemala, es necesario que contenga dicho FPS), explica.

Si usted se maquilla, es necesario que busque productos – como las bases, los labiales y el contorno de ojos – que tengan FPS, pero recuerde que estos no sustituyen el protector solar, ya que el nivel de protección es mucho menor.

Tome en consideración su estilo de vida para saber cuántas veces debe aplicarse el bloqueador solar. Si casi no tiene exposición al sol y trabaja en interiores, lo correcto es usarlo por la mañana y a mediodía. Al ser una persona que trabaja en exteriores, deberá aplicarlo cada dos horas.

Hidratación y alimentación adecuada

Para que nuestro organismo funcione correctamente, es necesario mantenernos hidratados. Esto debe ser principalmente en verano. “Hay que ingerir bastantes líquidos, especialmente agua pura. Evitemos el consumo de bebidas gaseosas porque estas son responsables de la aparición de celulitis y da más deshidratación en la piel debido a la cantidad de azúcar y gas que contienen”, amplía Fuentes.

En nuestra dieta también hay alimentos que debemos incluir gracias a sus nutrientes. “La zanahoria nos protege la piel del sol porque tiene un alto contenido de vitamina A. La sandía, según un estudio del British Journal, es un antioxidante que reduce en un 40% las quemaduras en la piel, además de hidratar y nutrir”, comenta la experta.

Otra bebida recomendada por Fuentes es el té verde, pues cuenta con propiedades antiinflamatorias que ayudan a detener cualquier progresión, en este caso, el cáncer de piel.

Salud visual

Además de la piel, los ojos requieren de cuidados especiales durante la época de calor. “Cuídese de la exposición prolongada a la luz solar sin ninguna medida de protección adecuada, como lentes de sol o gorra. Si va al mar, evite el contacto con agua contaminada”, dice Federico Hermes, oftalmólogo.

También es aconsejable refrescar sus ojos con lágrimas naturales en caso de haber resequedad. Aunque no es necesario contar con una prescripción médica para comprarlas, es importante que visite a un especialista si presenta síntomas como ojos rojos, comezón excesiva, incomodidad, y sensación de arena o basura. No se automedique porque podría poner en riesgo su salud ocular.

“Toda persona que tena algún problema en sus ojos debe consultar con su médico para ser atendida correctamente. Si normalmente no tiene alguna molestia y presenta síntomas, acérquese con un profesional de la salud”, indica Hermes.

Otros consejos

No basta con el protector solar. Adicional al uso de bloqueador, es aconsejable que utilice una gorra o sombrero. Villafuerte señala que los niños menores de 5 años no deberían tener exposición al sol porque su piel es muy permeable y podrían verse afectados. En personas mayores de esta edad, no se recomienda que salgan entre las 11 y las 12 horas, especialmente si no llevan protecto solar

“Si debajo de los quince años la persona sufre de quemaduras al grado de pelarse la piel, podría presentar cáncer a los 30 años. Las asoleadas nunca deben llegar a este nivel porque significa que la luz penetró en las capas más profundas de la piel”, explica la dermatóloga.

Asimismo, una exposición al sol mayor a 20 minutos podría provocar que un lunar se vuelva canceroso. Fuentes dice que es importante que vigile su piel. Fuentes comenta que, si nota algún cambio en cuanto al color, la textura o lunares, es importante que consulte con especialistas. Esto podría ser señal de un problema médico, no solamente estético”.

La época de calor es cuando la grasa se activa más, pues es cuando sudamos en mayor proporción, se abren los poros y se ensucian con las toxinas. En consecuencia, presentamos puntos negros y espinillas. “Es bueno recibir procedimientos profesionales para tratar el acné”, añade.

La piel es un órgano que necesita que lo cuidemos, ya que protege el interior del organismo. Por eso es recomendable que se realice un chequeo médico periódicamente, por lo menos una vez al año o, idealmente, cada vez que cambie de rutina, como cuando va de viaje, para estar al tanto de alguna alteración.