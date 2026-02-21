Cómo el exceso de tiempo en línea puede afectar su mente

Es una jerga que describe la idea de que estar "muy conectado" nos daña el cerebro. También describe la sensación de recuperar el aliento después de pasar demasiadas horas navegando por contenido de baja calidad en redes sociales, o para describir el contenido en sí. Brain rotted puede ser un sustantivo, un verbo o incluso un adjetivo, dependiendo de qué tan Brain rotted esté.

“Hay algo de verdad importante en lo que parece un término tonto”, dijo Catherine Price, autora de Cómo romper con tu teléfono.

Pero ¿los teléfonos inteligentes realmente están pudriendo nuestros cerebros?

- - -

Todos estamos distraídos

Price comentó que, desde la publicación de su libro, ha escuchado a miles de personas que tienen dificultades para concentrarse. Quienes antes disfrutaban de la lectura ahora no pueden terminar un libro, argumenta, porque nuestros teléfonos inteligentes han exacerbado nuestra propensión a distraernos con facilidad.

"Creo que eso explica gran parte del estrés y el agotamiento que muchas personas experimentan estos días", dijo Price.

Las investigaciones sugieren que ver videos cortos en TikTok, Instagram o YouTube Shorts afecta nuestra atención, memoria y salud mental. Un metaanálisis reciente de la literatura científica reveló que un mayor uso de videos cortos se relaciona con una cognición deficiente y un aumento de la ansiedad.

Nuestros cerebros son naturalmente distraídos, y con razón. Si estás leyendo un libro y oyes un ruido fuerte, estás programado para levantar la vista e investigar. ¿Fue un petardeo de coche? ¿Un disparo?

El problema con las interrupciones constantes, ya sea por notificaciones del teléfono o por cambiar frecuentemente de un tema a otro mientras nos desplazamos, es que fragmentan nuestra atención, lo que hace más difícil mantenernos concentrados por más tiempo.

“Por ejemplo, incluso si estás viendo un video de YouTube con un tutorial de 20 minutos, te sentirás incómodo”, dijo Nataliya Kos'myna, investigadora del MIT. “Porque es más largo y requiere más atención”.

- - -

Implicaciones a largo plazo

Sin embargo, la cuestión de si existen implicaciones a largo plazo para nuestro cerebro es más complicada.

“Sabemos que hay ciertas partes del cerebro, ciertas conexiones entre regiones del cerebro, que parecen estar diferenciadas en las personas que están más conectadas, que pasan más tiempo en las redes sociales y que están más apegadas a sus teléfonos”, dijo Jason Chein, profesor de psicología y neurociencia en la Universidad de Temple.

Pero, añade, la correlación no es causalidad. Podría ser que las personas que se distraen con más facilidad se sientan atraídas a usar más sus teléfonos, dijo.

En un estudio de 2025 publicado en la revista Translational Psychiatry, investigadores analizaron datos longitudinales de más de siete mil niños de todo el país y descubrieron que un mayor uso de pantallas se asociaba con una reducción del grosor cortical en ciertas áreas del cerebro. La corteza, la capa externa que recubre nuestras estructuras cerebrales más primitivas, permite el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones de alto nivel.

"Realmente lo necesitamos para cosas como el control inhibitorio o no ser tan impulsivo", dijo Mitch Prinstein, asesor científico principal de la Asociación Estadounidense de Psicología y profesor de psicología y neurociencia en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que no participó en el estudio.

La corteza también es importante para controlar las conductas adictivas.

“Esas parecen ser las áreas afectadas por la reducción del grosor cortical”, afirmó, explicando que la impulsividad puede impulsarnos a buscar dosis de dopamina en las redes sociales. En el estudio, un mayor tiempo frente a la pantalla también se asoció con más síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Otro factor importante es que más tiempo frente a la pantalla generalmente significa uso nocturno.

La principal razón por la que los niños no duermen las ocho horas recomendadas es que pasan demasiado tiempo frente a las pantallas. A menudo las usan en la cama, dijo Prinstein.

Con el tiempo, la falta de sueño, especialmente en la adolescencia, reduce la sustancia blanca del cerebro. Esta sustancia grasa recubre las neuronas y acelera las señales cerebrales, y experimenta un crecimiento significativo durante la adolescencia, explicó.

“Esa es una de las razones principales por las que podemos desarrollar un pensamiento mucho más sofisticado, similar al de los adultos”, afirmó Prinstein. “Un estudio interesante demostró que, en todas las medidas de funcionamiento cognitivo, ya sea impulsividad, comprensión lectora o vocabulario, todos eran más bajos entre quienes pasaban más tiempo con las pantallas”.

Pero no todo el tiempo frente a la pantalla es igual. Un estudio reciente eliminó las redes sociales de los dispositivos de los niños, pero les permitió usar sus teléfonos todo el tiempo que quisieran. ¿El resultado? Los niños pasaron el mismo tiempo en sus teléfonos, pero no sufrieron los mismos efectos nocivos.

"Lo que importa es lo que haces en la pantalla ", dijo Prinstein .

- - -

Su cerebro en los chatbots de IA

Kos'myna empezó a notar que sus estudiantes usaban chatbots de inteligencia artificial para ayudarles a completar sus tareas, y sintió curiosidad por saber cómo esto afectaba su aprendizaje. Ella y sus colegas diseñaron un estudio para averiguarlo.

Los estudiantes del estudio recibieron preguntas para redactar un ensayo. Algunos pudieron usar solo su cerebro para responder la pregunta, mientras que otros pudieron usar un motor de búsqueda con los resúmenes de IA desactivados. Un tercer grupo usó un chatbot de IA con la frecuencia que quisieron. Se registró la actividad cerebral de todos los estudiantes y posteriormente se les hicieron preguntas sobre lo que escribieron.

El tamaño de la muestra fue pequeño (54 estudiantes), pero los resultados fueron sorprendentes.

Los estudiantes que usaron el chatbot no retuvieron la información (la mayoría no pudo citar sus propios ensayos, incluso inmediatamente después de terminarlos) y sus cerebros no estaban tan activos durante el experimento.

“Lo que medimos se llama conectividad cerebral funcional”, dijo Kos'myna. “No mide la pereza ni el coeficiente intelectual ni nada por el estilo, sino que mide, en términos sencillos, qué regiones del cerebro se comunican entre sí”.

- - -

Cómo hacer que las pantallas trabajen para usted

La buena noticia es que existen maneras sencillas de mitigar el impacto del uso de pantallas y redes sociales en nuestro cerebro. Aquí tienes algunos consejos de los expertos.

Nada de pantallas en la habitación. Dormir es especialmente importante para niños y adolescentes, cuyo cerebro aún se está desarrollando, pero es esencial para la salud física y mental de todos. Prinstein aconsejó cargar los dispositivos durante la noche en una habitación lejos de la mesita de noche, y añadió: "Compra un despertador clásico".

Tome decisiones conscientes al usar chatbots. Externalizar una tarea siempre tiene un costo. "A nuestros cerebros les encantan los atajos", dijo Kos'myna. Pero si no usa una habilidad, la perderá. También existen costos ambientales y preocupaciones sobre la salud mental, así como problemas de privacidad de datos.

La moderación es su aliada. "¿Elegimos cuánto tiempo pasamos frente a la pantalla o influyen las plataformas en esa decisión?", preguntó Prinstein. Ver TikToks durante 10 minutos puede ser relativamente inofensivo, pero si se encuentra con frecuencia en un callejón sin salida, quizá sea hora de reevaluar su relación con una aplicación o dispositivo en particular. Los expertos recomiendan eliminar las aplicaciones problemáticas o usar bloqueadores de aplicaciones.

Acepte la fricción. Muchas tecnologías prometen facilitar nuestras interacciones sociales, laborales y académicas. Pero demasiada facilidad es perjudicial para nuestro cerebro.

"Necesitamos un poco de fricción, un poco de esfuerzo, un poco de desafío. Eso es parte del aprendizaje", dijo Prinstein. Demasiada facilidad elimina la dificultad que llevó a los humanos a tener capacidades tan avanzadas en un principio.