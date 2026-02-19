¿Debería ser al aire libre su sesión de terapia? Esto opinan los expertos

Jennifer Udler lleva 25 años ejerciendo como terapeuta. Hace poco más de una década, comenzó a entrenar para un maratón, corriendo con un grupo cerca de su casa en el condado de Montgomery, Maryland.

“Noté que la gente se sentía más cómoda, menos inhibida, más abierta y conversando durante nuestras carreras de entrenamiento en grupo”, dijo Udler. “Y empecé a preguntarme si habría alguna manera de practicar con la gente en movimiento”.

Udler atiende tanto a niños y adolescentes como a adultos, y sospechaba que sus clientes más jóvenes, en particular, podrían sentirse más cómodos hablando mientras caminan por un sendero natural que sentados en la consulta de un terapeuta. Decidió probarlo con uno de sus clientes jóvenes con el permiso de su madre.

“Nos conocimos en un parque y paseamos, y él era un niño diferente”, dijo Udler. “Estaba corriendo y me mostraba cosas de la naturaleza. Y hablaba”. Dijo que progresaron más en una sesión al aire libre que en dos años de reuniones en su oficina.

"Eso fue en febrero, bajo la nieve", añadió. "Así que pensé: 'Esto solo va a mejorar'".

Udler empezó a leer más sobre terapia al aire libre, también conocida como terapia de caminar y hablar o terapia basada en la naturaleza. En ese momento no pudo encontrar ningún programa de formación formal ni de certificación, pero sí descubrió que otros terapeutas la habían probado y habían obtenido muchos de los mismos beneficios que ella.

“Tienes el movimiento, la naturaleza, que es sumamente estabilizadora para las personas, y la corregulación, caminando codo con codo”, dijo Udler. Para sus clientes más jóvenes o para quienes se sienten incómodos con la terapia, también les ayudaba caminar mientras hablaban de temas difíciles, ya que no siempre tenían que mirarla a los ojos.

Redactó su propio consentimiento informado para sus clientes, estableciendo los riesgos adicionales de la terapia al aire libre y cómo se mantendría la confidencialidad en un parque público. Abrió una consulta llamada Positive Strides, especializada en sesiones de terapia de caminar y hablar al aire libre, en la naturaleza.

“A medida que trabajaba y veía distintos tipos de personas con distintos tipos de problemas de salud mental, me di cuenta de lo increíble que es”, dijo Udler.

- - -

Cambiar el sofá por el aire libre

En marzo del 2020, cuando muchos terapeutas trasladaron sus consultas a internet, un número menor las realizó al aire libre. Los beneficios no solo los percibieron los clientes. La naturaleza actúa como una especie de "amortiguador contra el agotamiento", afirmó Heidi Schreiber-Pan, directora ejecutiva y fundadora del Centro de Terapia Informada por la Naturaleza, donde capacita a profesionales clínicos para que puedan realizar sus consultas al aire libre.

"Lo que estamos escuchando de la gente es que pueden ver más clientes cuando tienen sesiones al aire libre o sesiones con información sobre la naturaleza", dijo Schreiber-Pan.

El otoño pasado, la Asociación Estadounidense de Psicología publicó nuevas pautas sobre cómo los médicos pueden implementar la terapia de caminar y hablar en su práctica.

El número de terapeutas que trabajan al aire libre aún es reducido. Shreiber-Pan cree que esto se debe en parte a que los terapeutas no se dan cuenta de que la naturaleza nos rodea. Una de las primeras preguntas que plantea en sus capacitaciones es: Cuando piensas en la naturaleza, ¿qué te viene a la mente?

“Hablan de hermosos parques nacionales, de las montañas o del océano”, dijo Shreiber-Pan. “¿Y dónde está tu consultorio? No está ahí”. Comentó que parte de la capacitación consiste en ayudar a los profesionales a reconocer que la naturaleza nos rodea, incluso en un parque urbano.

Miki Moskowitz es una psicóloga clínica que trabaja en un entorno de atención primaria, lo que significa que a veces ve a un paciente solo un par de veces.

“Estamos tratando de hacer una diferencia, incluso en una sola sesión”, dijo.

Para Moskowitz, practicar al aire libre ha mejorado su propia salud mental y aumentado su capacidad, pero también ve el impacto inmediato en sus pacientes.

“Lo que he visto tan alentador es que a veces, en la primera sesión, salimos a caminar y los pacientes dicen: '¡Guau! No sabía que existía este sendero. Es tan hermoso. Se siente tan bien. Es algo que puedo hacer completamente solo'”, dijo Moskowitz. “Eso es mucho más impactante que si estamos sentados en mi consultorio, que no tiene ventanas, simplemente hablando de la idea de salir”.

- - -

Los beneficios para el cerebro

Cuando Marc Berman investigaba en la Universidad de Míchigan, ayudó a diseñar un estudio para analizar los beneficios cerebrales del tiempo en la naturaleza. Los participantes realizaron una tarea desafiante que ponía a prueba su memoria y atención, y luego fueron enviados a caminar por el centro de Ann Arbor o por el arboreto local. Quienes caminaron en la naturaleza mostraron una mejora del 20 % en su memoria a corto plazo, mientras que quienes caminaron en un entorno urbano no.

Berman y sus colegas realizaron este experimento en junio y enero. En invierno, el paseo por la naturaleza fue menos agradable, pero igual de beneficioso.

"Eso fue genial porque sugería que no era necesario disfrutar del paseo por la naturaleza para obtener estos beneficios cognitivos. Había algo más profundo en juego", dijo Berman.

Una explicación de por qué la naturaleza es tan beneficiosa para nuestro cerebro se conoce como la teoría de la restauración de la atención. La idea es que nuestra capacidad de prestar atención es finita, y pasar tiempo en la naturaleza puede reponerla. La naturaleza también es "suavemente fascinante": capta nuestra atención sin abrumar nuestros sentidos.

"Puedo divagar y pensar en otras cosas cuando miro una cascada", dijo Berman. "No puedo divagar ni pensar en otras cosas cuando estoy en Times Square".

Berman es ahora profesor de psicología en la Universidad de Chicago y autor del nuevo libro “La naturaleza y la mente: la ciencia de cómo la naturaleza mejora el bienestar cognitivo, físico y social”.

- - -

Cómo aprovechar al máximo el tiempo

Esté o no en terapia, su cerebro puede beneficiarse de una dosis de naturaleza, especialmente durante los meses más fríos, cuando muchos preferimos quedarnos en casa. Aquí tiene algunos consejos con respaldo científico para obtener sus beneficios.