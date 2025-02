¿Cómo eliminar el herpes labial? Causas, tratamientos y prevención

P: Tengo herpes labial varias veces al año. ¿Hay alguna forma de evitar que los brotes vuelvan a aparecer?

El herpes labial suele iniciar con un hormigueo en el borde del labio, seguido de protuberancias dolorosas llenas de líquido que terminan reventando, supurando y formando una costra antes de curarse. Este ciclo puede repetirse cada pocos meses.

También conocido como calentura o fuego labial, el herpes labial es causado por el virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1), distinto del virus que generalmente provoca el herpes genital.

Según Christine Johnston, profesora de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, estas lesiones son “antiestéticas y dolorosas”, además de ser frecuentes: aproximadamente la mitad de la población en Estados Unidos tiene el VHS-1.

A continuación, explicamos cómo tratar y prevenir el herpes labial.

¿Qué causa el herpes labial?

El virus del herpes es altamente contagioso, afirmó Dean Blumberg, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas de UC Davis Health. Se transmite por contacto cercano con una persona infectada, ya sea al besarla o al compartir alimentos o bebidas.

Identificar cuándo alguien es contagioso no siempre es fácil, ya que el virus puede transmitirse aun sin la presencia de una lesión visible.

Blumberg explicó que, tras la infección, el herpes labial no siempre se manifiesta de inmediato e incluso algunas personas nunca desarrollan un brote. Sin embargo, en quienes lo padecen, puede presentarse de manera recurrente a lo largo de la vida. La frecuencia de los episodios varía: algunas personas tienen brotes una vez al año, mientras que otras los experimentan varias veces.

¿Cuál es el mejor tratamiento para el herpes labial?

Según Blumberg, la mayoría de los brotes desaparecen por sí solos en aproximadamente una semana.

No obstante, los médicos suelen recomendar antivirales orales de venta con receta, como aciclovir, valaciclovir o famciclovir. Estos fármacos son altamente eficaces, afirmó Blumberg. Tomarlos en cuanto aparecen los primeros síntomas —como hormigueo o sensibilidad alrededor de la boca— puede reducir el dolor, acelerar la curación e incluso impedir la formación de la lesión, explicó Johnston.

Para quienes padecen seis o más episodios al año, los médicos pueden sugerir una terapia antivírica supresora, que consiste en tomar antivirales diariamente para disminuir la frecuencia, severidad y duración de los brotes. Este tratamiento también reduce el riesgo de contagiar a otras personas.

Existen tratamientos tópicos de venta libre, como aquellos que contienen docosanol (Abreva), que afirman curar el herpes labial rápidamente, en apenas dos días y medio. Sin embargo, los médicos no los recomiendan.

Los antivirales tópicos son menos eficaces que los orales, ya que no penetran en las células nerviosas donde el virus permanece latente y no logran frenar su replicación, explicó Cindy Wassef, dermatóloga del Hospital Universitario Robert Wood Johnson en Nueva Jersey. Además, los tratamientos tópicos no aceleran la curación de las llagas tanto como los antivirales orales, añadió Johnston.

Algunos productos de venta libre pueden ayudar a aliviar el dolor mientras la lesión se cura. Entre ellos, cremas con esteroides y anestésicos, según Wassef, y analgésicos como paracetamol o aspirina, recomendados por Blumberg.

También se aconseja evitar alimentos ácidos, como cítricos o vinagre, que pueden causar irritación. En contraste, las bebidas frías, paletas de hielo y helados pueden aliviar el malestar.

¿Se puede curar el herpes labial?

Aunque los brotes individuales se curan, no existe una forma de eliminar el virus del organismo, por lo que siempre habrá riesgo de que el herpes labial reaparezca, afirmó Wassef.

“El VHS-1 es una infección crónica”, añadió Johnston. “En estos momentos, no existe cura”.

Sin embargo, evitar factores desencadenantes, como la exposición al sol, puede ayudar a prevenir brotes. Blumberg recomienda el uso de protector solar o bálsamo labial con factor de protección solar (FPS) de al menos 30.

Investigaciones en curso

Los científicos trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el herpes, aunque la investigación aún se encuentra en una fase inicial, explicó Johnston. Hasta ahora, la mayor parte de los estudios se han centrado en el virus del herpes simple tipo 2, causante del herpes genital. Sin embargo, se espera que cualquier avance en este campo pueda aplicarse también al herpes labial.

Asimismo, se están explorando terapias que alteran el ADN del virus en el organismo. Un estudio de 2024 inyectó moléculas de edición genética en ratones, logrando eliminar el 90 % del virus implicado en el herpes labial y el 97 % del virus responsable del herpes genital. Los autores concluyeron que la edición genética podría ser una vía para la cura de ambas enfermedades, aunque aún es necesario seguir investigando.

Por ahora, la única manera de prevenir el herpes labial es evitar el contagio inicial, lo cual es difícil, ya que, como señaló Johnston, “es un virus muy común”.