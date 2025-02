Cuáles son los beneficios de tomar agua caliente con limón para la salud

En redes sociales, esta bebida es promocionada como un remedio natural, pero ¿qué dice la ciencia?

En un video de TikTok, una mujer sostiene un limón en una mano y una taza en la otra mientras defiende los beneficios de su bebida. Afirma que, tras una semana de consumir agua caliente con limón, se pueden esperar efectos como la quema de más calorías, una mejor hidratación, menos toxinas en el cuerpo, un sistema inmunológico fortalecido, mejor digestión, menor inflamación, piel más suave y mayor energía y concentración.

En redes sociales circulan innumerables videos con afirmaciones similares. Sin embargo, aunque beber agua caliente con limón puede ser una forma refrescante y saludable de iniciar el día, la evidencia científica no respalda muchos de sus supuestos beneficios, explicó Emily Ho, profesora de nutrición y directora del Instituto Linus Pauling de la Universidad Estatal de Oregón.

A continuación, se analizan algunas de las afirmaciones más comunes sobre el agua caliente con limón y la investigación disponible al respecto

Hidratación

El principal beneficio del agua caliente con limón es su capacidad para hidratar el organismo, indicó Ho. Esto es especialmente útil por la mañana, cuando el cuerpo ha pasado varias horas sin ingerir líquidos.

Una hidratación adecuada es esencial para regular la temperatura corporal, lubricar las articulaciones y eliminar desechos a través de la sudoración y la orina. También se asocia con una piel más saludable, mejor estado de ánimo y mayor agudeza mental.

No obstante, el agua con limón no tiene propiedades especiales en comparación con otras bebidas, señaló Joan Salge Blake, dietista y profesora clínica de nutrición en la Universidad de Boston. "Obtener los mismos beneficios es posible con un vaso de agua, una infusión de hierbas o incluso una taza de café", explicó.

Digestión

Los líquidos desempeñan un papel fundamental en el buen funcionamiento del sistema digestivo, independientemente de si contienen limón o no, afirmó Judy Simon, dietista clínica e instructora en el Centro Médico de la Universidad de Washington, en Seattle.

Un estudio de 2020, realizado con más de 4,500 adultos en Turquía, encontró que quienes bebían más de ocho tazas de agua al día tenían un 29 % menos de riesgo de estreñimiento en comparación con aquellos que ingerían menos de cuatro tazas diarias.

Si bien no hay estudios que analicen el impacto específico del agua con limón en el estreñimiento, algunas investigaciones sugieren que el jugo de limón podría estimular la producción de ácido estomacal y ayudar a descomponer los alimentos en el estómago. Un estudio de 2022 halló que el jugo de limón aceleraba el vaciamiento gástrico, pero Ho advirtió que la muestra era pequeña y los resultados deben interpretarse con cautela.

Algunos defensores de esta bebida sostienen que el ácido cítrico del limón favorece la digestión, lo cual podría ser cierto en ciertos casos. Ho explicó que, con la edad, es común producir menos ácido estomacal, lo que puede causar reflujo y dificultar la absorción de nutrientes. No obstante, la cantidad de ácido cítrico en un limón es mínima y no hay evidencia suficiente de que tenga un efecto significativo en la digestión.

Sistema inmunológico

El agua caliente con limón puede aportar vitamina C, un nutriente esencial para el sistema inmunológico, explicó Ho. Exprimir la mitad de un limón en una taza de agua proporciona aproximadamente una cuarta parte de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina, que actúa como un antioxidante y ayuda a la reparación celular.

Sin embargo, el consumo adicional de vitamina C no garantiza una mayor protección contra enfermedades. Una revisión de más de 60 ensayos clínicos concluyó que las personas que tomaban suplementos de vitamina C en dosis elevadas (al menos 200 mg diarios) no presentaban menos resfriados ni acortaban su duración o gravedad.

Aunque la deficiencia de vitamina C puede afectar la salud, Ho aclaró que es poco frecuente en la población, ya que más del 90 % de los estadounidenses consumen la cantidad recomendada.

“No vas a fortalecer tu sistema inmunológico solo por beber agua caliente con limón”, aseguró Salge Blake.

Pérdida de peso

Beber agua caliente con limón en lugar de una bebida calórica, como un café con azúcar, puede ayudar a reducir el consumo total de calorías y favorecer la pérdida de peso, indicó Simon. No obstante, no hay evidencia de que esta bebida tenga un impacto directo en el metabolismo o en la reducción de peso.

Algunas investigaciones sugieren que los cítricos pueden contribuir a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y que su consumo a largo plazo podría estar asociado con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, Ho enfatizó que estas evidencias aún son limitadas.

Conclusión sobre el agua caliente con limón

El agua caliente con limón es una bebida hidratante y una alternativa saludable a las opciones azucaradas, comentó Salge Blake, pero no es un remedio milagroso como afirman algunos influencers.

“No tiene nada de malo beberla”, dijo, “pero tampoco tiene nada de extraordinario”.

(Fuente: The New York Times)