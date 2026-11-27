En las reuniones familiares, a menudo me quedo atrás: un coro de risas surge de mi familia reunida alrededor de la mesa. "¿Qué pasa?", pregunto con el ceño fruncido. Una vez más, no entendí el chiste.

Las personas con pérdida auditiva, como yo, pueden tener dificultades para seguir las conversaciones y terminar sintiéndose excluidas o agotadas, incluso cuando están rodeadas de sus seres queridos. Las reuniones numerosas pueden agravar estas dificultades.

Pero nadie debería sentirse excluido de las reuniones decembrinas u otras festividades debido a su pérdida auditiva.

Hay algunas cosas prácticas y sencillas que los anfitriones, seres queridos y compañeros de trabajo pueden hacer para asegurarse de que todos puedan participar en la celebración.

No asuma que alzar la voz es la solución

Según Theresa Hammer, audióloga de UC Health, la superposición de voces, el habla rápida, los cambios abruptos de tema, el ruido de fondo, la distancia, la visibilidad limitada de los rostros de los interlocutores e incluso los acentos pueden dificultar que cualquiera siga una conversación en una sala llena de gente.

Las personas con pérdida auditiva deben dedicar aún más esfuerzo, concentración y atención para seguir el hilo de la conversación, explicó Benjamin Hornsby, profesor asociado de audiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt. Para cuando logran comprender lo que alguien dijo, la conversación a menudo ya ha cambiado de tema. Todo esto puede provocarles fatiga, frustración y vergüenza.

Los oradores suelen asumir que deben alzar la voz al hablar con personas con discapacidad auditiva, pero para muchos, incluyéndome a mí, esto no siempre funciona.

"El volumen no garantiza la claridad", afirma Hammer. "Simplemente hablar más alto no significa que se entienda mejor". En cambio, sugiere considerar el ritmo del habla. "Cuando hablamos más despacio, le damos a nuestro cerebro un poco más de tiempo para procesar la información".

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A veces, las familias dependen demasiado de los audífonos para solucionar problemas de comunicación. Pero incluso los mejores audífonos tienen limitaciones, afirmó Hammer. Los audífonos no restauran la audición normal. "Podemos proporcionar al oído el sonido más nítido, pero sigue siendo un sistema defectuoso", explicó Hammer. "El oído en sí sigue estando dañado".

"Si tienes algún familiar con pérdida auditiva, pregúntale qué necesita", dijo Alison Freeman, psicóloga clínica sorda. "No tengas miedo de preguntar". Hablar discretamente sobre sus necesidades antes de la reunión puede demostrar que te importa.

Elija la configuración correcta

“Nuestro entorno importa”, dijo Hammer. Las habitaciones con techos altos, suelos de hormigón y mesas de metal crean una acústica deficiente. “El sonido simplemente rebota”. En cambio, Hammer sugirió elegir un entorno más suave para absorber el sonido, como una habitación con alfombra y cortinas. “Eso ayudará a reducir la reverberación”.

Considere invitar a un grupo más pequeño: con menos invitados, es más fácil escuchar, comentó Hammer. O bien, crear espacios tranquilos para conversar en grupos reducidos, sugirió Hornsby.

Cuando conversen en la cocina, pueden intentar reducir el ruido, como el tintineo de los platos. Bajen el volumen o apaguen la televisión o la música (sí, incluso los villancicos) o reprodúzcanla solo en ciertas habitaciones, recomienda Hornsby.

Las personas con pérdida auditiva utilizan sus otros sentidos para captar información contextual como si fueran piezas de un rompecabezas, explicó Hammer. En habitaciones con poca luz, a menudo he dudado entre reír y consolar porque no podía interpretar la expresión facial, el lenguaje corporal ni los labios de la otra persona. Proporcionar una iluminación adecuada puede ayudar a iluminar los rostros de quienes hablan, de modo que puedan utilizar todas estas pistas durante la conversación.

Antes de asignar los asientos o sentarse, pregunte a la persona con pérdida auditiva sobre sus preferencias, incluyendo si oye mejor con un oído. Retire las flores, los adornos y las velas altas del centro de la mesa que puedan obstruir la visión de los rostros de quienes hablan.

El lugar donde se siente en un restaurante también puede marcar una gran diferencia. Elija un rincón tranquilo, alejado de la cocina, y evite el centro del local, que suele ser el más ruidoso. Al hacer la reserva, pida la mesa más tranquila o un reservado junto a la pared y, si es posible, considere cenar en un momento menos concurrido.

Hable despacio y con claridad, y mírelos directamente

Las personas tienen el poder de ayudar a sus seres queridos, dijo Hornsby. “Si de verdad quieres conversar con alguien que tiene pérdida auditiva, dedica tu tiempo y energía a ello”.

Al hablar con ellos, primero capte su atención —por ejemplo, tocándoles el hombro— y mírelos a la cara antes de hablar. Hable con claridad y sin prisas, usando su voz natural. Evite poner las manos (o cualquier otra cosa) delante de la boca al hablar. Acérquse en lugar de llamarlos desde el otro lado de la mesa, la habitación o el lugar.

Siempre que sea posible, hablen por turnos —lo cual puede ser extremadamente difícil cuando hay visitas familiares— y aclaren el contexto cuando cambie el tema. "Las conversaciones saltan muy rápido de un tema a otro, y todavía estamos intentando ponernos al día, por ejemplo, sobre el tiempo, y de repente estamos hablando de la cena", dijo Hammer.

Repita con buena disposición cuando se le pida; reformule la frase cuando la repetición no sea suficiente. Algunos sonidos consonánticos pueden resultar poco claros para las personas con pérdida auditiva, lo que dificulta distinguir entre palabras similares.

Si es responsable de organizar una fiesta de oficina, considere usar un micrófono para los oradores y proporcionar subtítulos para los discursos y presentaciones. También es útil imprimir las instrucciones para los juegos para romper el hielo en lugar de depender de instrucciones verbales. En reuniones virtuales, encienda la cámara cuando hable para que los demás puedan ver su rostro.

Durante la fiesta, respete la necesidad de los invitados de tener un momento de tranquilidad o de marcharse temprano. "Considere la retirada como una forma de autocuidado", dijo Freeman.

Defender a la persona, si es necesario

La pérdida auditiva es una discapacidad invisible, pero se pueden observar señales de que alguien está pasando por dificultades. "El hecho de que la persona se incline hacia adelante es probablemente la señal más evidente de que alguien está teniendo problemas o esforzándose más", dijo Hammer. Con el tiempo, esa persona puede rendirse y aislarse. "Podemos ver que ya no participa activamente".

“Un mecanismo de defensa común entre las personas con pérdida auditiva es simplemente sonreír y asentir con la cabeza, fingir que entienden cuando en realidad no lo hacen, porque no vale la pena el esfuerzo de intentar explicar, ya que han tenido malas experiencias al respecto”, dijo Hornsby.

Me desanimo cuando la gente bromea diciendo que no he entendido bien o me dice "no importa" en lugar de explicarme. No des por sentado que un invitado callado no está interesado, no es inteligente o no tiene nada valioso que aportar. "No entender no es señal de falta de atención o interés", dijo Hornsby.

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Como persona con pérdida auditiva unilateral, agradezco enormemente que mis amigos y familiares intenten recordar de qué lado deben estar y, si lo olvidan, me pregunten. Como ser querido, también puedes ofrecerte a recordarles a los demás las necesidades de comunicación de la persona con pérdida auditiva, para que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre ella.

También puede intervenir en su nombre. Por ejemplo, si nota que la música en un restaurante está muy alta, pídale al camarero que la baje. "Me costó un tiempo armarme de valor para acercarme y decir: ¿Podría bajarle el volumen a la música, por favor?", comentó Freeman.

Cuando mis amigos, familiares y compañeros de trabajo me hacen concesiones, me siento vista, incluida y querida.