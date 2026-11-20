Marta Michalska-Smith, reumatóloga en Minnesota, dedica mucho tiempo a hablar sobre el clima durante los meses más fríos, y no solo de forma trivial.

"Muchos de mis pacientes me dicen que les duelen más las articulaciones en invierno o con el frío, o que notan el cambio de estación porque les duelen las articulaciones", comentó Michalska-Smith, profesora adjunta en la División de Enfermedades Reumáticas y Autoinmunes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota.

Los problemas relacionados con el clima pueden afectar especialmente a las personas con artritis, incluida la osteoartritis (que se produce cuando el cartílago que amortigua las articulaciones se deteriora debido al desgaste) y la artritis reumatoide (cuando el sistema inmunitario ataca por error el revestimiento de las articulaciones).

Resulta complicado estudiar con precisión cómo influyen las variables climáticas, como la temperatura, en las afecciones articulares. La mayoría de las investigaciones han analizado las asociaciones de forma retrospectiva, haciendo un seguimiento de cómo los síntomas cambiaron con el clima a lo largo del tiempo.

Algunos estudios han mostrado una leve relación entre las bajas temperaturas y un mayor nivel de dolor, especialmente en la osteoartritis. Un estudio también sugiere una modesta relación entre el clima frío y el número de articulaciones sensibles en la artritis reumatoide; sin embargo, varios estudios tampoco han encontrado una conexión clara entre la temperatura y el dolor articular.

Parte de esta inconsistencia podría explicarse por otros factores climáticos. La alta humedad, por ejemplo, también se ha relacionado con un aumento del dolor articular en personas con artritis, lo que podría explicar por qué algunos se sienten peor en verano.

Asimismo, las bajadas de la presión barométrica, que pueden producirse durante todo el año (a menudo antes de una tormenta), también pueden provocar un aumento de la inflamación articular.

Según Alexa Meara, reumatóloga del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio y profesora clínica asociada de medicina interna en la Facultad de Medicina de la misma universidad, la causa real podría ser la fluctuación del clima o la inestabilidad de las condiciones ambientales, como la presión, la humedad y la temperatura, en lugar del simple calor o frío. Esto podría explicar por qué algunas personas experimentan más dolor articular al comienzo de una nueva estación, mientras su cuerpo se adapta.

Según Meara, los cambios climáticos también suelen coincidir con otros cambios, como por ejemplo en el tipo de alérgenos a los que se puede estar expuesto, las condiciones del hogar (por ejemplo, si se usa la calefacción o el aire acondicionado) y el estilo de vida, incluyendo el tiempo que se pasa al aire libre y la actividad física; todo ello podría afectar también a las articulaciones.

Pedimos a los expertos que explicaran qué podría estar sucediendo si sus articulaciones tienden a doler más con el frío, cómo prevenir o tratar los brotes estacionales y cuándo consultar a un médico.

¿Por qué el dolor articular empeora con el frío?

La ciencia no ha dado con una respuesta definitiva, pero existen algunas explicaciones posibles.

Una de las causas tiene que ver con el líquido sinovial, o el "líquido resbaladizo que baña la articulación", explicó Michalska-Smith. "Puede espesarse con el frío, de forma similar a lo que ocurre con el aceite del motor de un coche", añadió.

"Esto puede provocar mayor rigidez, ya que los extremos de los huesos [que se unen en una articulación] no pueden deslizarse con la misma facilidad al moverse".

Los vasos sanguíneos también se contraen con el frío, lo que puede reducir el flujo sanguíneo a las articulaciones. Esto puede limitar la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a la articulación, así como la eliminación de toxinas, lo que podría aumentar el dolor y la inflamación en una articulación artrítica.

Mientras tanto, los sensores de dolor en las articulaciones pueden reaccionar a los cambios ambientales y volverse más sensibles al frío, explicó Michalska-Smith, enviando señales de dolor al cerebro con mayor facilidad.

Además del cambio de temperatura, las modificaciones en el comportamiento y la rutina durante el invierno también pueden afectar las articulaciones. Es una época en la que la gente tiende a quedarse en casa y pasar el tiempo en el sofá, señaló Meara, lo cual no suele ser lo ideal.

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El movimiento ayuda a "liberar la articulación y mejorar la circulación sanguínea en la zona", explicó Michalska-Smith, algo fundamental para prevenir la artritis. (Por eso, descansar cuando se empieza a sentir algo de dolor o rigidez puede convertirse en un círculo vicioso, provocando aún más dolor al intentar volver a moverse).

Permanecer encerrado en casa durante días más cortos y oscuros también puede empeorar el estado de ánimo y la salud mental, lo que puede aumentar la sensibilidad al dolor, añadió Michalska-Smith.

¿Qué puede hacer?

Adopte movimientos suaves y fluidos. Incorporar un poco de ejercicio de bajo impacto a su rutina diaria puede ser muy beneficioso para lubricar las articulaciones y aliviar la rigidez. Si hace mucho frío afuera y no puede ir al gimnasio ni salir a caminar, considere opciones sencillas para hacer en casa, como yoga en silla, tai chi, estiramientos o ejercicios de fuerza con pesas o incluso latas de sopa.

Hay muchas clases en línea de estas disciplinas que puede realizar desde su sala. Sea cual sea su elección, hacerlo por la mañana puede ayudarle a crear el hábito y también puede brindarte un alivio inmediato de la rigidez que suele aparecer durante la noche, señaló Michalska-Smith.

Abríguese bien. Mantenerse caliente incluso en temperaturas muy bajas puede favorecer la flexibilidad de las articulaciones y la circulación sanguínea. En casa, una manta caliente puede ser de gran ayuda, según Michalska-Smith.

Vestirse con varias capas de ropa y usar guantes y calcetines térmicos (que generan calor mediante baterías integradas) también facilita salir a la calle en días de frío intenso, añadió. El movimiento adicional, el sol y el aire fresco pueden mejorar tu estado de ánimo, lo que también beneficia a tus articulaciones.

Llene su plato de frutas y verduras. La investigación sobre la dieta y la artritis no es concluyente, pero sabemos que la inflamación influye en esta afección, especialmente en la artritis reumatoide, y que la dieta puede afectarla.

Una dieta mediterránea rica en alimentos vegetales como frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, así como proteínas animales magras y aceite de oliva, podría tener un efecto antiinflamatorio.

Es la dieta con mayor respaldo científico para la salud articular y la única recomendada por el Colegio Americano de Reumatología, según Michalska-Smith, como una "intervención integral" para el manejo de la artritis reumatoide.

¿Cuándo consultar al médico?

Depende de si experimenta dolor articular por primera vez o si ya se han diagnosticado artritis y esta está reapareciendo.

Si pertenece al primer grupo y el dolor persiste durante más de un par de días a pesar de haber probado las estrategias de estilo de vida mencionadas anteriormente, interfiere con tus tareas diarias o viene acompañado de hinchazón o enrojecimiento visibles, entonces es importante que consultes con tu médico de cabecera.

Este es un primer paso fundamental, ya que el dolor articular se trata de manera diferente, y a menudo por distintos especialistas, dependiendo de si se trata de osteoartritis o artritis reumatoide, explicó Michalska-Smith. (En el caso de la osteoartritis, el tratamiento se centra en reducir la carga sobre las articulaciones y fortalecer los músculos circundantes. En el caso de la artritis reumatoide, se busca controlar la hiperactividad del sistema inmunitario para disminuir la inflamación).

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Si padece una afección articular que se ha agravado y el dolor persiste durante más de 24 horas a pesar del tratamiento de mantenimiento y los medicamentos para aliviar los brotes, es momento de consultar con su articular, según Meara. Puede ser necesario reevaluar su terapia habitual o los tratamientos puntuales (o ambos).

En definitiva, la vida sigue su curso, y eso incluye los cambios climáticos, dijo Meara. El objetivo es “crear un sistema donde uno pueda sentirse tranquilo sabiendo que es capaz de realizar las actividades que desea y, además, contar con un plan B por si acaso”.