Las últimas seis semanas del año suelen estar repletas de cenas familiares, cocteles, reuniones informales después del trabajo, ponches y un sinfín de galletas. Y aunque su paladar disfrute de las celebraciones, su sistema digestivo quizás necesite un respiro.

Es una queja que los gastroenterólogos escuchan con más frecuencia en esta época del año. Y uno de los principales síntomas gastrointestinales durante las fiestas es la acidez estomacal, según Rita Knotts, profesora clínica asociada de medicina en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

De hecho, Knotts afirma que comienza a preparar a sus pacientes para la posibilidad de sufrir acidez estomacal durante las fiestas desde octubre, animándolos a reflexionar de forma proactiva sobre su dieta y sus hábitos de vida antes de que comience la temporada.

La acidez estomacal se produce por el reflujo ácido, que ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago, el tubo que transporta los alimentos desde la garganta hasta el estómago.

Normalmente, el anillo muscular que rodea la parte inferior del esófago se relaja para permitir el paso de los alimentos y las bebidas al estómago, y luego se contrae nuevamente. Pero cuando ese músculo, llamado esfínter esofágico inferior, no se cierra correctamente, el ácido estomacal puede regresar, provocando una sensación de ardor en el pecho, detrás del esternón, un sabor amargo en la boca o regurgitación.

Los gastroenterólogos afirman que no es necesario elegir entre celebrar las fiestas y evitar la acidez estomacal. Unos pocos cambios estratégicos le ayudarán a disfrutar de su época favorita del año sin los incómodos efectos secundarios.

¿Por qué la acidez estomacal es común durante las fiestas?

Las comidas festivas suelen estar cargadas de alimentos que provocan acidez estomacal, especialmente aquellos ricos en grasas, según Carol Murakami, médica de Kaiser Permanente y experta de la Asociación Americana de Gastroenterología. Pensemos en costillas de ternera, jamón, guarniciones con mucho queso y productos horneados con abundante mantequilla.

Los alimentos grasos tardan más en salir del estómago, lo que aumenta la probabilidad de que el ácido regrese al esófago. Además, los alimentos ricos en grasas relajan el esfínter esofágico inferior, lo que incrementa la probabilidad de reflujo.

Incluso algunos platos aparentemente inofensivos pueden resultar desencadenantes. Por ejemplo, el puré de papas con mucha mantequilla y nata, explicó Murakami. "La salsa, sin duda, lo sería", añadió.

Según Murakami, los platos a base de tomate, los cítricos y otros alimentos ácidos, como la salsa de arándanos, pueden desencadenar síntomas en algunas personas. El café, las comidas picantes y el alcohol también pueden agravar el reflujo y provocar acidez estomacal.

La cantidad y el momento en que se come también importan. Las comidas copiosas distienden el estómago y aumentan la probabilidad de que el esfínter esofágico inferior no se cierre correctamente.

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Dado que las cenas y fiestas navideñas pueden prolongarse hasta altas horas de la noche, es posible que la comida no tenga tiempo de digerirse antes de que te relajes en el sofá o te vayas a dormir. (Además, las comidas grasas requieren más tiempo y más ácido para digerirse).

Acostarse facilita que el ácido regrese al esófago. Esa es una de las razones por las que la acidez estomacal puede despertarte en mitad de la noche.

Finalmente, con todas las reuniones familiares, los viajes y las obligaciones sociales, las fiestas pueden ser estresantes, y el estrés puede intensificar los síntomas gastrointestinales, incluido el reflujo, dijo Knotts.

Cómo prevenir la acidez estomacal

Los expertos en gastroenterología destacan que la moderación y conocer los factores desencadenantes pueden marcar la diferencia. Aquí están sus mejores consejos.

Si es posible, coma más temprano. Si planea una comida festiva importante, intente programarla para las primeras horas del día, en lugar de para la noche, para que su estómago tenga más tiempo de vaciarse antes de ir a dormir, sugiere Knotts. Recomienda terminar de comer al menos tres horas antes de acostarse, especialmente si suele tener acidez estomacal por la noche.

Si planea una comida festiva importante, intente programarla para las primeras horas del día, en lugar de para la noche, para que su estómago tenga más tiempo de vaciarse antes de ir a dormir, sugiere Knotts. Recomienda terminar de comer al menos tres horas antes de acostarse, especialmente si suele tener acidez estomacal por la noche. Conozca sus desencadenantes. Una búsqueda en internet de "alimentos que causan acidez" puede resultar en una lista abrumadora e innecesariamente restrictiva de cosas que debe evitar, explicó Knotts. "No a todo el mundo le provocan acidez", añadió. En cambio, preste atención a qué alimentos y bebidas le han causado síntomas en el pasado para que pueda limitarlos o evitarlos. Si suele tener acidez por el alcohol o las comidas grasosas, intente evitarlos en la medida de lo posible, recomendó Knotts.

Una búsqueda en internet de "alimentos que causan acidez" puede resultar en una lista abrumadora e innecesariamente restrictiva de cosas que debe evitar, explicó Knotts. "No a todo el mundo le provocan acidez", añadió. En cambio, preste atención a qué alimentos y bebidas le han causado síntomas en el pasado para que pueda limitarlos o evitarlos. Si suele tener acidez por el alcohol o las comidas grasosas, intente evitarlos en la medida de lo posible, recomendó Knotts. Deje de comer hasta sentirte completamente lleno. Incluso si evita los alimentos que le provocan acidez y le toma el tiempo necesario para digerir antes de acostarse, aún puede sufrir acidez estomacal por comer demasiado. "Intente comer hasta sentirse parcialmente satisfecho", dijo Knotts.

Incluso si evita los alimentos que le provocan acidez y le toma el tiempo necesario para digerir antes de acostarse, aún puede sufrir acidez estomacal por comer demasiado. "Intente comer hasta sentirse parcialmente satisfecho", dijo Knotts. Manténgase erguido después de comer. Aunque es tentador acurrucarse en el sofá después de una comida copiosa, cuanto más erguido esté, menos probabilidades tendrá de sufrir acidez y regurgitación, explicó Knotts. Al estar sentado, su cuerpo trabaja con la gravedad para mantener el contenido del estómago en su lugar, afirmó Murakami. Dar un paseo después de comer también puede ser útil, añadió Knotts.

Qué hacer si tiene acidez estomacal

Incluso con las mejores intenciones, es fácil excederse durante las fiestas. Además de buscar una buena posición y tratar de aliviar las molestias caminando, Knotts recomienda tomar antiácidos comunes en cuanto empiece a sentir malestar. Estos neutralizan el ácido estomacal y proporcionan un alivio relativamente rápido, explicó.

Si un antiácido no funciona o si sospecha que alguna comida le va a causar problemas, puede probar la famotidina, que pertenece a una clase de medicamentos llamados bloqueadores H2. La famotidina ayuda a neutralizar el ácido estomacal y también se puede tomar hasta una hora antes de una comida que probablemente provoque reflujo, explicó Knotts.

Otro grupo de medicamentos, los inhibidores de la bomba de protones (IBP), también pueden ayudar con la acidez estomacal. Sin embargo, los IBP, entre los que se incluye el omeprazol, suelen tardar varios días en alcanzar su efecto máximo, por lo que resultan más útiles para quienes padecen síntomas crónicos, explicó Murakami. "Como tratamiento puntual para el reflujo ácido, puede que no marque mucha diferencia".

Los antiácidos y los bloqueadores H2 están indicados para uso intermitente, recalcó Knotts. "Si necesita usarlos continuamente, debe consultar con un médico". (También es recomendable consultar con su médico antes de tomar inhibidores de la bomba de protones a largo plazo).

Es posible que un medicamento para la acidez estomacal de venta con receta le resulte más útil. La acidez estomacal persistente, especialmente si se acompaña de dificultad para tragar, pérdida de peso inexplicable, vómitos con sangre o heces negras y alquitranadas, podría ser un signo de un problema gastrointestinal más grave que requiere evaluación médica, afirmó Murakami.

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También es fundamental no asumir que la molestia en el pecho siempre se debe a la acidez estomacal. Un dolor intenso, presión u opresión en el pecho, especialmente si se acompaña de dificultad para respirar, sudor frío, náuseas, mareos o debilidad, podrían ser síntomas de un ataque cardíaco. Si experimenta estos síntomas, llame al 911 en lugar de esperar a ver si la medicación para la acidez estomacal le ayuda.

Para la mayoría de las personas que sufren acidez estomacal ocasional debido a los excesos navideños, unos pocos cambios en sus hábitos alimenticios, junto con medicamentos de venta libre, suelen ser suficientes para aliviarla. En definitiva, se trata de encontrar la manera de disfrutar de las fiestas teniendo en cuenta cómo los alimentos que consumes pueden afectarte.

“Si sabes que ciertos alimentos te sientan bien, quizás sea mejor que te ciñas a ellos; y si quieres disfrutar de algo y sabes que te sienta mal, quizás sea mejor que solo comas una pequeña cantidad”, dijo Knotts. “Nunca digas nunca, pero ten en cuenta cómo te podrías sentir después”.