Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina, trayendo consigo alegría, asombro, pasteles, intercambio de galletas y posiblemente fluctuaciones erráticas en el nivel de azúcar en la sangre.

Lo cual hace que los resultados de un nuevo y sorprendente estudio sobre el ejercicio físico sean especialmente útiles y oportunos.

Los autores del estudio analizaron si una sola sesión breve de subir y bajar escaleras podría ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre después de que alguien consumiera una gran cantidad de azúcar.

La investigación, publicada en la revista Experimental Physiology, se basó en experimentos anteriores que demostraban que 10 minutos de caminata rápida o subir escaleras generalmente reducían los picos en los niveles de azúcar en la sangre de las personas después de las comidas o los refrigerios.

Pero en el nuevo estudio, los científicos tomaron esa idea y la simplificaron.

En lugar de 10 minutos de ejercicio, redujeron el esfuerzo a uno, pidiendo a las personas que subieran y bajaran escaleras suavemente durante un solo minuto después de comer azúcar.

Este entrenamiento, que duró 60 segundos, suavizó las respuestas posteriores de azúcar en sangre de las personas, reduciendo los picos repentinos en aproximadamente un 40 por ciento.

El impacto sorprendió a los investigadores. "Francamente, parece que no debería funcionar, al menos no con un efecto tan grande", dijo Jochen Kressler, profesor de fisiología del ejercicio en la Universidad Estatal de San Diego y autor principal del estudio.

Regular el nivel de azúcar en sangre es importante para la salud en general. A corto plazo, los picos elevados o prolongados pueden provocar bajones de energía y fatiga. Con el tiempo, el exceso de azúcar en sangre puede dañar los vasos sanguíneos y los órganos, y contribuir a la resistencia a la insulina, característica de la diabetes tipo 2.

Por lo tanto, los resultados positivos de este estudio podrían ser una gran ventaja para quienes nos enfrentaremos a bufés de postres en las próximas semanas.

“Aquí hay algo muy simple, rápido y fácil que la gente puede hacer para lograr un efecto medible” en su nivel de azúcar en la sangre, dijo Kressler, “ahora mismo”.

Cómo afecta el movimiento a su nivel de azúcar en sangre

Los niveles de azúcar en sangre de la mayoría de nosotros son constantemente dinámicos, fluctuando a lo largo del día, a veces en respuesta a señales internas, pero sobre todo a lo que comemos, especialmente si es dulce.

En personas sanas, un aumento del azúcar en sangre desencadena la liberación de insulina, la hormona que ayuda a transportar el azúcar desde el torrente sanguíneo hacia las células.

Los estudios demuestran que levantarse y moverse después de las comidas puede suavizar las fluctuaciones del azúcar en sangre, presumiblemente porque los músculos en contracción requieren energía adicional, que obtienen del azúcar en sangre que ingresa a las células musculares.

Esta actividad suele producirse además de la eliminación normal del exceso de azúcar en sangre iniciada por la insulina.

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En investigaciones anteriores, se demostró que 10 minutos de ejercicio una hora después de comer controlaban los niveles de azúcar en sangre mucho mejor que permanecer sentado.

Incluso tres minutos subiendo escaleras redujeron los picos de azúcar en sangre después de que hombres y mujeres bebieran agua azucarada en un experimento previo del laboratorio de Kressler.

¿Basta con moverse durante un minuto?

Parecía poco probable que una menor actividad física tuviera mucho efecto. Sin embargo, durante las clases, Kressler hacía que sus alumnos de fisiología del ejercicio se midieran mutuamente los niveles de azúcar en sangre después de un minuto subiendo escaleras, simplemente para aprender los protocolos de medición.

Esas pruebas de práctica demostraron repetidamente que los picos de azúcar en sangre eran menores después del ejercicio de un minuto.

Escépticos, Kressler y sus coautores decidieron estudiar formalmente la rutina breve. Reclutaron a 30 hombres y mujeres sanos y los invitaron dos veces al laboratorio por la noche, cuando son comunes los picos de azúcar en la sangre, ya que la insulina tiende a ser menos efectiva al final del día.

En una de las visitas, los voluntarios bebieron un vaso grande de agua azucarada y luego permanecieron sentados en silencio mientras los científicos les medían el nivel de azúcar en sangre repetidamente.

Otro día, aproximadamente una hora después de beber el agua azucarada, subieron y bajaron un tramo de escaleras a su propio ritmo durante un minuto. (Los niveles de azúcar en sangre e insulina suelen alcanzar su punto máximo unos 60 minutos después de comer).

Y eso fue todo lo que hicieron, para su consternación. "No dejaban de preguntar: '¿Esto es todo lo que quieren que haga?'", dijo Kressler.

La cantidad mínima de ejercicio

Parece que fue suficiente. Tras subir las escaleras, los niveles de glucosa en sangre fueron aproximadamente un 40% más bajos que después de estar sentados, en comparación con sus niveles basales. Las diferencias persistieron, aunque se atenuaron, durante al menos 80 minutos después de que bebieran la bebida azucarada.

Estos efectos son “intrigantes”, afirmó Jonathan Little, profesor de metabolismo, salud y ciencias del ejercicio en la Universidad de Columbia Británica en Okanagan. Él estudia el ejercicio y el control glucémico, pero no participó en este nuevo estudio.

“Subir escaleras sí que activa una gran masa muscular”, continuó, pero que “tan solo un minuto” de subir y bajar escaleras a paso ligero influya en el nivel de azúcar en sangre “resulta un poco sorprendente”.

Lo mejor de los resultados es que, implícitamente, "eliminan muchas de las razones comunes" para no levantarse y moverse después de las comidas, dijo Kressler, "como no tener suficiente tiempo o pensar que hacer ejercicio será demasiado difícil".

Según señaló, todo el entrenamiento consistió en tan solo 60 segundos subiendo escaleras, a un ritmo que cada uno podía elegir, una hora después de haber consumido lo que, en esencia, era un postre.

El estudio fue pequeño y de corta duración, e incluyó una única sesión de ejercicio breve realizada por un grupo específico de adultos sanos, ninguno de ellos diabético. Los voluntarios también bebieron agua azucarada antes de sentarse o subir escaleras; no comieron, lo que habría afectado de manera diferente la respuesta de la glucosa en sangre, probablemente con picos más bajos.

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Quizás lo más importante es que los hallazgos solo se aplican al control agudo del azúcar en sangre. "Desconocemos las implicaciones a largo plazo", afirmó Kressler. Suave y breve, es poco probable que esta rutina prevenga la diabetes tipo 2 o mejore significativamente la fuerza o la resistencia de las personas, si es que lo hace.

“Jamás diría que hay que hacer un minuto de subir escaleras en lugar de hacer ejercicio regularmente”, dijo Kressler.

Pero si sus vacaciones, como las mías, van a estar llenas de dulces en abundancia, no estaría de más saber dónde está la escalera más cercana.