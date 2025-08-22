Cómo hacer rellenitos de plátano de Guatemala

Salud y Familia

Cómo hacer rellenitos de plátano de Guatemala

Los rellenitos son un postre típico guatemalteco que combina tradición, sabor y sencillez en cada bocado.

La preparación de los rellenitos es sencilla y perfecta para compartir en familia y con amigos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La preparación de los rellenitos es sencilla y perfecta para compartir en familia y con amigos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Uno de los postres que, sin duda, más disfrutan los guatemaltecos son los rellenitos.

Su textura suave, sabor dulce y combinación de ingredientes encantan el paladar de quienes los prueban.

Más allá de su delicioso sabor y de utilizar productos propios del país —que reflejan la creatividad en las cocinas guatemaltecas—, los rellenitos forman parte de la identidad cultural local, pues se encuentran en ferias, mercados, ventas locales o incluso en los hogares.

Aunque pueda parecer complicada su preparación, este postre tradicional es sencillo de elaborar e ideal para compartir en familia o con amigos.

Receta para preparar rellenitos guatemaltecos

La chef Euda Morales comparte esta receta:

Ingredientes

  • 6 plátanos maduros
  • 1.5 tazas de agua
  • 1 raja de canela
  • ½ taza de miga de pan
  • 1 taza de frijol negro cocido, sin ajo ni cebolla
  • ¼ de taza de azúcar (o al gusto)
  • ¼ de cucharadita de canela en polvo
  • 2 onzas de chocolate
  • ½ taza de harina
  • Aceite para freír

Preparación

  1. Corte los plátanos en trozos y cocínelos en el agua con la raja de canela y el azúcar.
  2. Retire la cáscara, hágalos puré y agregue la miga de pan.
  3. Sofría el frijol previamente cocido y licuado hasta obtener una mezcla espesa.
  4. Añada el azúcar, la canela en polvo y el chocolate.
  5. Tome porciones de plátano, forme tortitas, rellene con una cucharada de frijol y cierre en forma de rellenito.
  6. Pase por harina y fría en aceite caliente.
  7. Espolvoree con azúcar al gusto.

Consejos de la chef

  • Puede sustituir el frijol por manjar.
  • Sirva con crema y canela.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Lee más artículos de Belinda S. Martínez

