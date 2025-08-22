Cómo hacer rellenitos de plátano de Guatemala

Uno de los postres que, sin duda, más disfrutan los guatemaltecos son los rellenitos.

Su textura suave, sabor dulce y combinación de ingredientes encantan el paladar de quienes los prueban.

Más allá de su delicioso sabor y de utilizar productos propios del país —que reflejan la creatividad en las cocinas guatemaltecas—, los rellenitos forman parte de la identidad cultural local, pues se encuentran en ferias, mercados, ventas locales o incluso en los hogares.

Aunque pueda parecer complicada su preparación, este postre tradicional es sencillo de elaborar e ideal para compartir en familia o con amigos.

Receta para preparar rellenitos guatemaltecos

La chef Euda Morales comparte esta receta:

Ingredientes

6 plátanos maduros

1.5 tazas de agua

1 raja de canela

½ taza de miga de pan

1 taza de frijol negro cocido, sin ajo ni cebolla

¼ de taza de azúcar (o al gusto)

¼ de cucharadita de canela en polvo

2 onzas de chocolate

½ taza de harina

Aceite para freír

Preparación

Corte los plátanos en trozos y cocínelos en el agua con la raja de canela y el azúcar. Retire la cáscara, hágalos puré y agregue la miga de pan. Sofría el frijol previamente cocido y licuado hasta obtener una mezcla espesa. Añada el azúcar, la canela en polvo y el chocolate. Tome porciones de plátano, forme tortitas, rellene con una cucharada de frijol y cierre en forma de rellenito. Pase por harina y fría en aceite caliente. Espolvoree con azúcar al gusto.

Consejos de la chef