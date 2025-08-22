Salud y Familia
Cómo hacer rellenitos de plátano de Guatemala
Los rellenitos son un postre típico guatemalteco que combina tradición, sabor y sencillez en cada bocado.
La preparación de los rellenitos es sencilla y perfecta para compartir en familia y con amigos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Uno de los postres que, sin duda, más disfrutan los guatemaltecos son los rellenitos.
Su textura suave, sabor dulce y combinación de ingredientes encantan el paladar de quienes los prueban.
Más allá de su delicioso sabor y de utilizar productos propios del país —que reflejan la creatividad en las cocinas guatemaltecas—, los rellenitos forman parte de la identidad cultural local, pues se encuentran en ferias, mercados, ventas locales o incluso en los hogares.
Aunque pueda parecer complicada su preparación, este postre tradicional es sencillo de elaborar e ideal para compartir en familia o con amigos.
Receta para preparar rellenitos guatemaltecos
La chef Euda Morales comparte esta receta:
Ingredientes
- 6 plátanos maduros
- 1.5 tazas de agua
- 1 raja de canela
- ½ taza de miga de pan
- 1 taza de frijol negro cocido, sin ajo ni cebolla
- ¼ de taza de azúcar (o al gusto)
- ¼ de cucharadita de canela en polvo
- 2 onzas de chocolate
- ½ taza de harina
- Aceite para freír
Preparación
- Corte los plátanos en trozos y cocínelos en el agua con la raja de canela y el azúcar.
- Retire la cáscara, hágalos puré y agregue la miga de pan.
- Sofría el frijol previamente cocido y licuado hasta obtener una mezcla espesa.
- Añada el azúcar, la canela en polvo y el chocolate.
- Tome porciones de plátano, forme tortitas, rellene con una cucharada de frijol y cierre en forma de rellenito.
- Pase por harina y fría en aceite caliente.
- Espolvoree con azúcar al gusto.
Consejos de la chef
- Puede sustituir el frijol por manjar.
- Sirva con crema y canela.