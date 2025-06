Cómo superar una ruptura amorosa y reencontrarte contigo mismo: técnicas efectivas para sanar

Una ruptura amorosa puede ser un proceso doloroso, pero también abre la puerta al reencuentro con uno mismo, ya que esta fase lleva a las personas a cuestionar su evolución en el entorno emocional y a reflexionar sobre las prioridades que habían dejado de lado al estar en pareja.

Gabriela Escobar, psicoterapeuta de familia, detecta que experimentar una ruptura provoca una sensación de dolor y pérdida, derivada del desapego que se empieza a sentir hacia la pareja, a quien se le había entregado tiempo y cariño, y con quien se compartieron momentos de alegría, enojo y frustración.

Al llegar al momento del quiebre emocional, Escobar destaca que puede ser una buena oportunidad para madurar y crecer personalmente, ya que las circunstancias obligan a la persona a reconstruirse a partir de la ruptura.

Independientemente de si se trata de una relación de pareja, familiar o de amistad, la ruptura sentimental conlleva cierto dolor. Ximena Fuentes, psicóloga clínica y terapeuta de pareja, resalta que debe permitirse explorar emociones como tristeza, enojo, nostalgia y confusión, ya que todos los sentimientos son válidos.

Fuentes enfatiza que la ruptura amorosa es similar a un duelo, por lo que no debe reprimirse ni minimizarse el dolor. “Llorar y hablar de lo que se siente es parte del proceso de sanación”, afirmó.

Por su parte, la psicóloga Anayancy Castro expuso que durante las rupturas y el duelo que se atraviesa, es importante no acelerar el proceso. “Sanar no es lineal y no tiene un tiempo estimado para cada etapa”, indicó, por lo cual se debe permitir vivir el duelo sin juzgarlo e identificar las emociones como naturales.

¿Qué nos enseña una ruptura amorosa?

Las rupturas, aunque en el momento no se comprenda, con el paso del tiempo dejan lecciones de vida. Escobar reflexiona que después de una separación, las personas tienen la oportunidad de hacer una autoobservación, conocida en psicología como introspección.

En ese proceso, comúnmente se analizan aspectos como “¿en qué puedo mejorar?”, “¿qué debo cambiar?” o “¿qué expectativas debo ajustar?”. Esto ayuda a explorar nuevas prioridades emocionales y a identificar los cambios que ocurrieron durante la relación, detalló Escobar.

Otra enseñanza es el fortalecimiento de la autoestima, pues obliga a volcar ese amor hacia uno mismo, lo que conduce a la autovaloración y demuestra que no se necesita la validación de otros, sino la propia.

“Comprender que no valemos más ni menos por estar en pareja o por lo que otra persona opine de nosotros. La construcción de esa autoestima y ese autoconcepto es responsabilidad nuestra, para no depender tanto de los demás y vivir con más seguridad, plenitud y felicidad”, agregó la psicoterapeuta familiar.

La resiliencia es otra de las lecciones que deja una ruptura amorosa, ya que del dolor se pasa a ser más fuerte, valiente y reflexivo. Estas enseñanzas ayudan a elegir mejor a las personas con quienes se desea compartir la vida. “Aprendemos qué cosas no son negociables, qué no volveremos a tolerar y también a valorar a quienes nos aportan y son empáticos”, estableció Escobar.

Para superar ese rompimiento se debe establecer nuevas metas donde se visualice un futuro sin esa persona. (Foto: Prensa Libre / Shutterstock

¿Cómo reconstruir la autoestima después de la ruptura?

La psicóloga Castro destaca la importancia de acercarse a personas que refuercen el valor personal y brinden apoyo, como la familia y los amigos.

Sugiere retomar actividades que se realizaban antes de la relación y practicar afirmaciones diarias. Lo más importante, insiste, es valorarse y recordar que estas acciones no deben funcionar como distractores, sino como mecanismos para canalizar el proceso de sanación.

Actividades como el ejercicio, el arte y la música permiten crear espacios seguros y generan dopamina y serotonina de forma natural, lo cual contribuye al bienestar.

De la mano de la autoestima va el reencuentro con uno mismo. Para ello, Castro enfatiza que se deben seguir los siguientes pasos:

Hacer un “detox”, ya sea digital o un retiro personal

Reconectar con los valores personales

Eliminar símbolos y rutinas asociadas a la relación

Mientras que para mejorar la autoestima y aliviar los sentimientos negativos tras una ruptura se recomienda:

Asistir a terapia con un profesional de la salud mental

Escribir logros personales

Realizar meditaciones guiadas

Técnicas para superar una ruptura amorosa

Ximena Fuentes explica que para sanar una relación amorosa y ese desapego, se debe iniciar por romper el contacto con la expareja, incluyendo redes sociales, mensajes y llamadas.

Aunque algunos psicólogos recomiendan el denominado “contacto cero”, Fuentes aclara que en muchos casos esto no es posible ni adecuado, especialmente en los rompimientos matrimoniales.

Por ello, recomienda establecer reglas para la comunicación y delimitar los temas comunes que aún deban aclararse, lo que ayudará a cortar el ciclo de dependencia emocional.

Como segundo paso, se puede crear un diario emocional. Este tiene como objetivo llevar un registro diario de ideas y sentimientos para documentar el proceso y los avances.

En esta línea, Fuentes destaca que también puede ser útil anotar los aprendizajes que dejó la relación y aquello que no se volvería a tolerar en el futuro.

Técnicas para reconectarse con uno mismo

Fuentes detalla que el proceso de duelo es un momento ideal para reencontrarse. Algunas acciones recomendadas son:

Retomar pasatiempos que se habían dejado o que siempre se había querido tener, lo c

ual genera sensaciones positivas y ayuda a ocupar el tiempo en actividades agradables

Priorizar el autocuidado: comer bien, dormir lo suficiente y hacer ejercicio

Practicar meditación o “mindfulness” para equilibrar la mente

Buscar redes de apoyo: hablar con amigos o familiares de confianza para considerar otros puntos de vista. Incorporarse a nuevos grupos puede ayudar a socializar y conocer personas que aporten a nuestra vida

Acudir a terapia: un psicólogo puede acompañar el proceso de duelo y trabajar la autoestima

Visualizar un futuro sin esa persona: plantearse nuevas metas pequeñas y alcanzables, ya sean personales, laborales, académicas o espirituales

Un psicólogo puede ayudarte a elaborar el duelo y trabajar la autoestima. (Foto: Prensa Libre / Shutterstock