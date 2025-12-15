Salud y Familia

Concurso de nacimientos 2025: vote por su belén favorito para que sea la portada del 24 diciembre

Conozca a los cinco nacimientos finalistas y vote por el que podría estar en la portada de Prensa Libre del día de Nochebuena.

Conozca a los cinco finalistas de este año y vote por su favorito. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Prensa Libre abrió la convocatoria para participar en el tradicional concurso de nacimientos del 5 al 14 de diciembre.

Más de 125 familias de diferentes departamentos del país compartieron las imágenes de sus nacimientos a través del formulario digital y participaron en este concurso.

Este lunes el equipo de editores de Prensa Libre preseleccionó cinco belenes, los cuales conocerá en el formulario de votación.

Votaciones

Lo invitamos a elegir el nacimiento que se publicará en la portada de la edición impresa del martes 24 de diciembre del 2025.

Las votaciones están abiertas desde la publicaciones de esta nota, el lunes 15 de diciembre por la noche, hasta el miércoles 17 de diciembre a media noche.

El nacimiento que obtenga el primer lugar se publica en la portada del 24 de diciembre de 2025 y se reconocen dos lugares más. Los tres ganadores reciben adicionalmente una suscripción anual de Prensa Libre y un obsequio sorpresa.

Las imágenes y los nombres de las familias participantes irán apareciendo en forma aleatoria para que usted elija su favorito. La votación toma 15 segundos.

Agradecemos su participación.