Conozca cuáles son las flores y frutos de la temporada navideña (incluye recetas)

En diciembre se observa la presencia de frutas y flores que con sus características encierran el espíritu navideño. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Diciembre es un mes muy particular, porque además de que reina la alegría y la reflexión hacia lo realizado durante el año, sobresalen frutos y flores que con sus colores y sabores hacen de esta temporada más especial.

Una de las señales de que la época de fin de año ha llegado es observar centros comerciales y varios lugares decorados con pascuas, muérdagos y el árbol de Navidad. Así como en los platillos de los convivios y cenas especiales con amigos los sabores giran en torno a frutos como la manzana, piña y uvas.

De acuerdo con los profesionales, cada especie de flores y frutos tienen su propia época de floración, según su lugar de origen, clima y altitud, sin embargo, algunos han sido inducidos y sufrido modificaciones para cambiar su fecha de fructificación, ya que el comercio y las tradiciones han exigido su presencia durante estas fechas. Por lo tanto, a continuación, hacemos un recuento de cuáles son las más populares en diciembre.

Flores de diciembre

Las pascuas, con sus tonos rojos y verdes son el reflejo de lo que significa la Navidad: el rojo por el amor y el verde por la esperanza de un nuevo año y un nuevo comienzo. Lynn Silvestre, ingeniera agrónoma, comenta que esta flor es endémica de la zona sur de México y Guatemala, y crece en zonas montañosas de forma natural.

Desde tiempo atrás se ha creído que las hojas rojas son las flores de la planta, sin embargo, son un conjunto de brácteas, que son hojas modificadas de tonalidad. Su flor realmente es amarilla y aparece al centro de las hojas. Lo que se considera como flor, son hojas verdes oscuro que durante el invierto se tornan color rojo.

De acuerdo con Julio Chajón, jardinero del vivero Botanik, las pascuas, también conocidas como flor de Nochebuena, no florecen específicamente para esta época, sino que se podan meses antes para que florezca en esta fecha. “Las pascuas van a florecer dependiendo de cuándo se pode, eso es lo que determina cuándo va a florecer. Si usted la poda en abril, la flor va a nacer en agosto, maso menos. Para que florezca ahorita, tiene que hacerlo a mediados de junio”, dice el profesional.

Cuidados

Respecto a su cuidado, si usted tiene una pascua sembrada en su jardín o en el campo, la ingeniera agrónoma comenta que el suelo tiene que estar rico en nitrógeno, porque favorecerá el sistema foliar de la planta. Además, no requiere mucha humedad porque es propensa a sufrir enfermedades fúngicas y pudrición de raíz. Puede rodearla de otras plantas, para que le sirvan de sombra y de barrera rompe vientos.

Chajón comenta la planta necesita luz, agua y sombra, como cualquier otra. Pero, hay que tener precaución, porque las pascuas son muy susceptibles a los rayos del sol. Su recomendación es que, si tiene la planta en un lugar 100% de sombra, la riegue una vez a la semana. Si el lugar es de 50% sombra, riéguela dos veces por semana y si está expuesta completamente al sol, riéguela todos los días.

Utilizada para decoración

La agrónoma Silvestre comenta que las pascuas fueron utilizadas por campesinos para decorar interiores por su coloración y temporalidad en el año, ya que la flor es común que se dé a finales de noviembre. Sin embargo, no todos los años coincide por los cambios climáticos.

Aunque no se conoce exactamente el origen de su utilización como decoración, la historia señal que desde el siglo XVI los frailes misioneros Franciscanos, mientras evangelizaban en Taxco, de Alarcón, México, ya las utilizaban en sus decoraciones durante las navidades.

Muérdago

El muérdago es una planta que ha cobrado popularidad porque además de ser mencionada en canciones navideñas, como Holly Jolly Christmas del especial All I Want For Christmas de Mariah Carey, está la creencia de que una pareja, para lograr la felicidad debe pasar y besarse debajo de esta planta.

La particularidad del muérdago es que es una planta semiparásita de tallos articulados y siempre verdes, que tiene flores masculinas y femeninas. Da unas bayas que primero son verdes y al madurar se vuelven blancas. Usualmente se da en las ramas de pinos, robles y encinas, por eso es común encontrarlo en lugares que venden árboles navideños. También hay otros que crecen en pequeños árboles, como arbustos.

La flor de esta planta son pelotitas de aproximadamente 9 milímetros de diámetro que suelen estar reunidas en racimos ubicadas en las axilas de las hojas. Las hojas son brillantes, pecioladas y ovaladas, de color verde oscuro, la mayoría.

Frutos de temporada

Chajón y Silvestre coinciden que para esta época los frutos que más se encuentran en el mercado son higo, piña, melocotones, peras, manzanas, uvas y nísperos. Estos últimos tres son los más utilizados para la gastronomía navideña.

Una de las bebidas más comunes en las que se puede observar estos frutos es en el tradicional ponche, que se reparte durante las posadas o que se acostumbra a tomar por el frío. Principalmente se prepara con piña, papaya, uvas, ciruela, plátano y pasas.

Además, algunas de estas frutas también son utilizadas para platillos fuertes:

Manzanas y uvas

Aunque su fecha de fructificación no es específicamente para esta época porque se encuentran durante todo el año, ya es tradición asociar la Navidad a las manazas y uvas. Sin duda, estas celebraciones no serían lo mismo son su característico sabor y el aporte que dan a diferentes platillos.

De acuerdo con el chef Javier Rodríguez, la manzana se caracteriza por la porosidad marcada en su textura, lo cual sirve para espesar y dar consistencia a las salsas de cualquier platillo. Además, su sabor es muy reconocido a finales de año, que las personas al verlo en la gastronomía ya asocian el espíritu navideño.

“El sabor de la temporada está encerrado en las uvas. Sus características cítricas aportan frescura y textura a la comida. Son muy buenas para mezclar en salsas y agregar en recetas. También, visualmente aporta características importantes porque todos lo asocian con la Navidad”, dice Rodríguez.

Níspero

El níspero también es una fruta de temporada. Se caracteriza por sus aportes cítricos y diferenciadores de la mayoría de los productos que se utilizan durante esta época. Sin embargo, es común utilizarlo solo como fruta, cuando también puede ser un buen acompañante en platillos salados.

El Chef Rodríguez indica que esta fruta, por su sabor astringente y un poco ácido, es útil para marinar carnes que no tienen mucho sabor, como el pollo. “Es poca la gente que se ha animado a usar el níspero en sus platillos, quienes lo han hecho son las personas de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, porque es allá en donde más se da. Ellos han hecho vinos y mermeladas, que se pueden utilizar en esta época para agregarles quesos o en las tablas de entrada”, dice el profesional.

Debido a que no es comúnmente utilizado en platillos fuertes, puede ser una buena sorpresa para sus invitados en esta Navidad. A continuación, el chef Rodríguez comparte una receta para que aproveche las propiedades de esta fruta.

Pollo con nísperos y hongos

Ingredientes

8 muslos de pollo

12 nísperos

1/2 libra de champiñones

1/4 taza de almendras doradas

Harina

Hebras de azafrán

1 vaso de vino

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Procedimiento

En una olla con aceite fría los muslos hasta dorar y luego los retira. En ese mismo aceite, debe freír los hongos, cortados en rodajas. Luego, agregue el pollo y vino y deje reducir por 10 minutos. Después agregue agua, los nísperos y deje cocer por 15 minutos.

Machaque las almendras con un mortero junto con la sal y el azafrán. Agréguelo a la olla y ajuste la sazón a su gusto con sal y pimienta. Deje cocinar por 5 minutos y luego sirva.

