Deliciosos platillos para personas con diabetes

Llevar una alimentación saludable y deliciosa no es complicado para la persona con diabetes, si se saben elegir los ingredientes.

Cuidarse no significa no comer delicioso. Las recetas siguientes, propuestas por la chef Palmira de Cohn, son especialmente creadas para que las personas con diabetes las degusten sin culpas y sin preocupaciones, siempre y cuando se consuman sin excesos. La particularidad de estas recetas es que se condimentan sin sal común y no llevan azúcar.

Para los pacientes con diabetes o hipertensión, excederse en lo que se come o bebe puede tener riesgos grandes. Deben evitar altas cantidades de carbohidratos, bebidas carbonatadas, postres y bebidas alcohólicas, ya que aumentan el valor calórico.

“Si un día se consume algún alimento que está restringido en la dieta, debe tratarse de una ocasión, como en las fiestas de fin de año, pero no de un hábito. Al día siguiente es importante retomar la dieta para evitar descontrolar la patología y arriesgarse a posibles complicaciones”, indica la nutricionista Andrea Reula Aparicio.

Verduras horneadas

Una forma de conservar los nutrientes de las verduras es hornearlas, forma de preparación común en esta época. Quedan deliciosas y aromáticas al condimentarlas con albahaca, romero y tomillo.

Ingredientes

2 cucharadas de albahaca

2 cucharadas de tomillo

5 dientes de ajo picado

2 cucharadas de vinagre balsámico

¼ de taza de aceite de oliva

Mezclar bien los ingredientes anteriores.

2 berenjenas

2 zanahorias

2 cebollas moradas

½ chile pimiento rojo

½ chile pimiento verde

½ chile pimiento amarillo

½ chile pimiento naranja

2 zuchinis

2 güicoyitos grandes

10 bruselas

Preparación

Todas las verduras, cortadas en cuadritos o rodajas, agregarlas a la preparación del aceite con las hierbas aromáticas, mezclar bien, agregar sal Himalaya y pimienta al gusto. Hornear por 30 minutos a 180 grados o hasta que las verduras se sientan al dente.

Los carbohidratos se consumen en forma moderada e integrales para propiciar una absorción lenta de glucosa.

Pechugas de pavo al ajo con hierbas arómaticas

Las aves como el pavo y pollo tienen menos grasa que la carne roja, por lo que es más sano comerlas siempre y cuando los acompañamientos no tengan mucha grasa.

Ingredientes

2 pechugas de pavo

2 cabezas de ajo peladas

2 cebollas moradas cortadas en juliana grande

3 cucharadas de aceite de oliva light

1 cucharada de polvo de cebolla sin sal y sin glutamato monosódico

1 cucharada de polvo de ajo sin sal sin y sin glutamato monosódico

1 cucharada de romero fresco

1 cucharada de orégano fresco

1 cucharada de cilantro fresco

1 cucharada de perejil fresco

4 cucharadas de chile pimiento en cuadritos

1 bandeja pequeña de tomate cherry partidos por la mitad

½ taza de jugo de naranja natural

1 bolsa especial para hornear

1 cucharada de harina integral

Preparación

A las hierbas frescas picadas se le agrega el aceite de oliva, la sal Himalaya y la pimienta fresca. Esta preparación se unta a las pechugas de pavo y se colocan en una bolsa para hornear con una cucharada de harina integral. Se agrega el chile pimiento, el tomate cherry y ½ taza de jugo de naranja natural. Hornear por 1 hora y 30 minutos a 180 grados.

Coctel mimosa de arándano rojo

El arándano rojo ayuda, entre otras propiedades, a la limpieza de los riñones, a controlar la presión sanguínea y regular la glucosa, además de que es rico en antioxidantes. Su color es muy apropiado para las festividades de fin de año, cuando el rojo es una de las tonalidades que representan a la época.

Ingredientes

1 litro de agua mineral

2 tazas de jugo de arándano rojo

4 sobres de Stevia pura

Preparación

Decorar los bordes de las copas con stevia formando una especie de nieve. Mezclar los ingredientes hasta que se integren bien. Refrigerar por cuatro horas. Servir en las copas decoradas.

Bebida caliente de canela y anís

La canela es un regulador natural de la glucosa y de los niveles de colesterol, especia muy utilizada para ayudar a mejorar la condición de la diabetes. El anís es digestivo y al combinarlos resulta una bebida aromática muy deliciosa, que puede perfectamente sustituir al ponche para los días de bajas temperaturas.

Ingredientes

1 raja de canela por cada litro de agua

6 estrellas de anís

1 litro de agua

Miel de ágave al gusto

Preparación

Poner a hervir el agua, dejar caer la canela y el anís y dejar hervir por 15 minutos. Agregar media cucharadita de miel de ágave por taza antes de servir el té.

Panna cota de arándanos azules

Debe evitarse el consumo de azúcar refinada y preferir los postres preparados con edulcorantes artificiales.

Ingredientes

1 libra de arándanos azules congelados

5 sobres de gelatina sin sabor

½ litro de yogur descremado

6 sobres de Stevia pura

Preparación

Preparar la gelatina sin sabor. Licuar todos los ingredientes y agregarlos a la gelatina. Verter en moldes de gelatina y colocarlos en la refrigeradora. Cuando estén listos, desmoldar. Colocarlos en platos pequeños decorados son crema de yogur y arándanos congelados.

