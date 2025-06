Crueldad animal: ¿cuáles son sus causas y cómo prevenirla?

Escenas trágicas indignantes en las que perros y gatos son maltratados con saña se han viralizado en los últimos años en las redes sociales y, en lugar de frenar esta conducta, pareciera que aumenta, por lo que es esencial tomar las medidas necesarias para prevenirla.

Pero antes, es importante conocer de dónde se origina la crueldad hacia los animales. En psicología clásica, expone el psicólogo Antonio Rivera, coordinador del Grupo de Psicólogos, Consejeros y Motivadores de Guatemala, se ha demostrado la existencia de un tipo de personalidad que no siente culpa ni remordimiento al causar daño a otro ser humano; no se detiene, no tiene piedad ni atiende súplicas.

Sus acciones van desde causarle perjuicio a la propiedad ajena, pasando por sus mascotas y hasta otros individuos. Siente placer de causar lesiones, así como de gritarle y golpear a los propios. Este tipo de personalidad reta a la ley y a las autoridades. Se justifica diciendo “se lo merecía”. El grado de esta conducta es leve, moderado y severo, según el nivel de dolor que infrinjan, refiere el psicólogo.

Esta personalidad se manifiesta desde la niñez y el entorno influye poco para cambiar su forma de ser. Otras de las características del perfil del maltratador de animales es la frustración que desahogan en cualquier ser, e ira descontrolada -se enojan de la nada-, por lo que atacan a sus animales por estar cerca y ser vulnerables. Además, pueden ser muy orgullosos, vanidosos e intolerantes, por lo que cualquier contradicción los saca de balance emocional y hacen uso de la violencia.

Son personas con muchos problemas familiares y laborales y no sintonizan efectivamente con casi nadie. Se les dificulta relacionarse con otros no por su timidez, sino por su agresividad.

Otro factor externo que puede influir en esta personalidad es el alcoholismo y drogadicción, que puede ocasionar pérdida del sentido de socialización. En ese estado ya no se razona y se actúa por emotividad. Todo lo anterior hace que caiga en una relación sádica con sus mascotas con quienes desquitan su frustración y hostilidad.

Rivera subraya que muchas personas por su alto nivel de ira no deben tener animales.

Para Juan Pablo Yos, abogado especializado en Bienestar Animal, la falta de educación y valores desencadena la crueldad hacia animales y, según su experiencia, se manifiesta en personas de todos los niveles socioeconómicos y en todo el país. Las denuncias más comunes de maltrato animal que ha atendido corresponden a la zoofilia. “Las consecuencias es deshumanizarnos cada vez más y que podamos llegar a maltratar a las personas y pensar en que nada ha pasado, indiferentes al dolor ajeno y al respeto por la vida”, dice.

La Ley de Protección y Bienestar Animal, decreto 05-2017, es adecuada, pero el problema es su aplicación en el país, refiere Yos, pues ante una denuncia de maltrato, la Unidad de Bienestar Animal sanciona con una falta administrativa de 12 salarios mínimos, la única entidad autorizada para hacerlo. El problema es que no hay un ente que obligue a la persona acusada de maltrato a pagar la multa. La Procuraduría General de la Nación puede intervenir para hacer efectivo el pago, pero es un proceso que puede durar años, afirma.

Con la reforma 6460 a dicha legislación se busca convertir en delito el maltrato animal, al tipificarlo en el Código Penal, con lo cual se emitiría una orden de captura de la persona acusada, y se le castigaría una pena de dos a cuatro años de prisión conmutables y multa de tres salarios mínimos.

“La realidad es que nos hacen falta unos 20 años para llegar al nivel de países como Costa Rica, donde no solo se respeta y se protege a las mascotas, sino que existe una fiscalía contra el maltrato animal. Todos los cambios se logran con base en la educación”, señala Yos. “Han pasado ocho años desde que se aprobó la ley, que establece que el Ministerio de Educación debe incluir este tema en el pénsum escolar, pero aún no se cumple”, puntualiza Yos, quien agregó que diversas asociaciones animalistas piden la creación de una mesa técnica para revisar esta reforma para fortalecer acciones contra maltratadores de animales.

