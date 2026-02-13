¿Cuál es el secreto de la felicidad? Esto dicen los expertos

Hablamos con la investigadora sobre la felicidad Sonja Lyubomirsky, profesora de psicología en la Universidad de California en Riverside, y el experto en relaciones Harry Reis, psicólogo de la Universidad de Rochester, sobre su libro recientemente publicado, “Cómo sentirse amado: las cinco mentalidades que le permiten obtener más de lo que más importa”.

Explicaron sus hallazgos sobre cómo podemos sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestras relaciones. Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

Dice que el amor es esencial para nuestra supervivencia como especie. ¿Por qué?

Harry Reis: Si observamos a los humanos desde su nacimiento, ¿qué posibilidades hay de sobrevivir si no tenemos a alguien que nos cuide? No tenemos ninguna posibilidad. Los humanos requieren durante mucho tiempo que otros los cuiden. Resulta que esto no solo aplica a bebés y niños, sino también a los adultos. A los humanos nos va mucho mejor cuando estamos integrados en una red social, cuando sentimos que pertenecemos, cuando sentimos que estamos conectados con otras personas. Cuando estamos aislados y solos, nuestro trabajo y nuestra salud mental se resienten; incluso sabemos que las personas mueren antes cuando no tienen este sentido de pertenencia.

Sonja Lyubomirsky: Un momento de soledad es un momento en el que no te sientes querido. Es como una señal evolutiva de que algo necesita repararse, de que tus vínculos sociales no son tan fuertes como deberían. Y es una señal muy importante. En el pasado, podríamos haber muerto si nos hubiéramos sentido solos. Y hoy, casi se siente como si estuvieras muriendo cuando no te sientes querido, cuando te sientes solo.

¿Puede explicar cómo la soledad puede ser un círculo vicioso?

Reis: La cuestión es qué haces cuando te sientes aislado. Muchos, si te sientes aislado, llamas a un amigo. Salís a cenar con alguien. Lo usás para conectar. Pero para muchos otros, en realidad, empeora su sensación de aislamiento. Interiorizan: "Me siento solo. Nadie quiere estar conmigo. Debo tener algo malo", y luego se encierran en sí mismos. Quizás consumen sustancias. Juegan videojuegos. Se quedan en casa y hacen cosas en solitario. Y eso, por supuesto, refuerza el círculo vicioso y lo empeora.

Lyubomirsky: Las personas que sufren de soledad crónica sospechan de las motivaciones sociales de los demás. Por eso no se les puede recomendar amigos a una persona solitaria, porque se preguntarán: "¿Por qué me hablan?". Empiezan a interpretar la energía positiva y la calidez genuinas de una forma un tanto sospechosa y negativa, como: "Oh, quizá tengan otros planes. Solo lo hacen para ser amables". Y luego dan la impresión de ser un poco fríos, y eso se convierte en una profecía autocumplida: la otra persona los ve como fríos y empieza a reaccionar de forma más negativa.

¿Se puede cambiar la soledad?

Reis: La soledad es una emoción adaptativa. Es una señal de que tu red social no te brinda el sentido de pertenencia que deseas. Y es una señal para salir y hacer algo al respecto. Así que, vista desde ese punto de vista, es una emoción positiva. Solo cuando no estimula una acción correctiva se convierte en un problema.

Mucha gente cree que necesita verse de cierta manera o tener éxito para ser amada. ¿Qué hay de malo en esa lógica?

Lyubomirsky: Creemos que para ser amados, para sentirnos amados, necesitamos hacernos más amables: "Solo necesito mostrarles lo maravilloso que soy y ocultar mis defectos". Y eso no funciona. Para sentir amor, necesitas ser conocido y también conocer al otro. Así que, si solo muestro lo mejor de mí, solo lo positivo, no me van a conocer. Y si no me conoces de verdad, nunca me sentiré realmente amado por ti, porque siempre me preguntaré: "Si me conocieras de verdad, ¿me seguirías amando?".

Reis: Si te centras más en cosas como el dinero o la belleza, siempre habrá alguien con más dinero. Siempre habrá alguien más guapo. Siempre habrá alguien con más logros. Y por eso, nunca puedes estar satisfecho de tener lo suficiente para ser amado de verdad.

¿Cómo ayuda el exponerse y dar amor a los demás?

Lyubomirsky: Parece contradictorio, pero si quieres sentirte más querido, el primer paso es hacer que la otra persona se sienta amada primero. De hecho, tuve una experiencia con un familiar en la que no me sentí tan querido como deseaba. Y pensé: "¿Qué puedo hacer?". En realidad, el primer paso es hacer que ella se sienta amada primero. Empieza con curiosidad, mostrando interés en su vida interior, en su mundo, en los detalles de su día. Es muy raro que alguien muestre curiosidad genuina por ti. Y entonces, con suerte, ella empiece a abrirse. Y cuando se abre, la escuchamos de verdad. No solo esperamos nuestro turno para hablar.

Reis: Cuando sientes amor por otra persona, inicias un ciclo que en el libro llamamos el "sube y baja de la relación". La idea es que cuando animas a alguien, esa persona te animará a ti, porque la reciprocidad es una de las normas más sólidas del comportamiento humano. Cuando expresas amor por otra persona, esa persona dice: "Vaya, esta persona está interesada en mí. Debería saber más sobre ella". Y entonces, retribuye.

En un contexto de divisiones, ¿podrían sus consejos ser una receta para nuestra sociedad?

Lyubomirsky: Creo que esto aplica a grupos, equipos y organizaciones, pero una sociedad polarizada también es un ejemplo perfecto. La verdadera curiosidad y la escucha, que son tan difíciles cuando no se entiende realmente el origen de alguien, de sentir curiosidad por eso: ¿por qué creen eso? Debe haber venido de algún lugar, de su infancia, de sus orígenes. Realmente creo que podría hacer del mundo un lugar mejor.

Reis: Tengo un colega que estudia la polarización afectiva en Estados Unidos hoy en día. Y lo interesante que ha descubierto es que, al conversar con alguien, esta persona revela su postura política, y si no es la tuya, te desvías. No me interesa hablar contigo, adiós. Eso, por supuesto, solo aumenta el grado de polarización. Lo que hay que hacer es averiguar: ¿Por qué creen eso? ¿Qué les parece bueno? Y, en lugar de contraargumentar, escuchas atentamente su razonamiento.