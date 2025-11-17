Cuando es el Día del Hombre en Guatemala y desde cuándo se celebra

Cuando es el Día del Hombre en Guatemala y desde cuándo se celebra

El Día del Hombre visibiliza la necesidad de establecer equidad entre ambos sexos, no solo en aspectos materiales, sino también sociales y emocionales.

María Alejandra Guzmán

Día del Hombre en Guatemala

El Día del Hombre visibiliza la necesidad de impulsar la salud física, mental, social, emocional y espiritual en los hombres para crear entornos más seguros y saludables. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Desde hace algunos años, el Día del Hombre en Guatemala ha cobrado relevancia en redes sociales; sin embargo, la efeméride trasciende el entorno digital.

Al igual que otras fechas similares, el Día Internacional del Hombre tiene como propósito concientizar sobre la necesidad de la equidad de género a escala global. Tanto en Guatemala como en otros países, esta conmemoración tiene lugar cada 19 de noviembre, según distintas fuentes internacionales.

No obstante, es importante aclarar que esta fecha no está reconocida de manera oficial por los organismos correspondientes, según el sitio Día Internacional De.

Pese a ello, organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México destacan que la efeméride se basa en tres pilares fundamentales: promover un modelo de masculinidad positiva y honesta, celebrar las contribuciones significativas de los hombres a la sociedad y enfocarse en el bienestar integral —físico, emocional, social y espiritual— de los varones en el mundo.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Hombre?

Se estima que esta fecha se conmemora en más de 60 países. De acuerdo con Día Internacional De, el profesor estadounidense Thomas Oaster, del Centro de Estudios Masculinos, estableció el Día Internacional del Hombre en 1992, aunque la celebración se popularizó hasta 1999.

Según esa fuente, la iniciativa fue respaldada por Ingeborg Breines, directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco, y también fue bien recibida por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El apoyo de estas instituciones enfatiza la importancia de que los hombres presten atención a su salud mental, ya que las estadísticas indican que viven, en promedio, hasta siete años menos que las mujeres.

Por esta razón, uno de los objetivos principales de esta conmemoración es fomentar la salud masculina para la creación de entornos más sanos y amigables para todas las personas.

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Masculinidad OMS Salud mental Tendencias 
