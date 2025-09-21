¿Cuándo es el Día Mundial del Alzheimer y por qué se celebra?

¿Sabía que hay un Día Mundial del Alzheimer? Esta conmemoración va más allá de una efeméride más, ya que su propósito principal es concienciar a la población sobre las repercusiones de la enfermedad y sobre la importancia de proponer mejoras para quienes viven con esta enfermedad.

El Día Mundial del Alzheimer tiene lugar cada 21 de septiembre y fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el auspicio de Alzheimer's Disease International (ADI), según el sitio de efemérides Día Internacional de.

En cuanto a la historia de la celebración, señalan que el Día Mundial del Alzheimer se conmemoró por primera vez en 1994. Asimismo, la ADI extendió la celebración para todo el mes de septiembre, por lo que surge el Mes Mundial del Alzheimer.

Por esta razón, a nivel internacional se efectúan distintas actividades para concienciar a la población mundial y reivindicar algunas mejoras para esta afección, que representa entre un 60 y un 70 por ciento de los casos de demencia, de acuerdo con la OMS.

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno en el cerebro que deteriora la memoria de forma paulatina, así como las habilidades de pensamiento y la capacidad de realizar las tareas más sencillas, señala el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos (NIH, en inglés).

Aunque la enfermedad no puede prevenirse por completo, la Clínica Mayo sugiere algunas pautas para disminuir el riesgo de padecer la enfermedad: