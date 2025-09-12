Qué beneficios tiene el maracuyá: la fruta que combina sabor, salud, energía y calma el estrés

Salud y Familia

Qué beneficios tiene el maracuyá: la fruta que combina sabor, salud, energía y calma el estrés

La fruta tropical tiene una variedad de beneficios, así como formas de consumirla.

Valeria Juárez-Paz

|

El maracuyá destaca por su sabor dulce y ácido y gran valor nutricional.

El maracuyá destaca por su sabor dulce y ácido y gran valor nutricional. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Además de ofrecer un sabor exótico y tropical, el maracuyá también es conocido por sus múltiples beneficios para la salud. Según La Vanguardia, puede consumirse directamente o añadirse a jugos, licuados o yogurt. Su color amarillo destaca por su alto contenido de vitamina A y minerales.

Propiedades nutricionales

El maracuyá es rico en antioxidantes, lo cual ayuda a neutralizar radicales libres, mejorar la circulación sanguínea, reducir el estrés celular y reducir la inflamación, lo que contribuye a prevenir enfermedades como las cardíacas y el Alzheimer. Además, la pulpa del maracuyá es rica en fibra dietética, un elemento esencial para una alimentación equilibrada. La fibra ayuda a regular el sistema digestivo, conservar la salud intestinal y prevenir el estreñimiento.

Según la American Heart Association, la fibra también ayuda a disminuir el colesterol y prolongar la salud del corazón. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) recomienda a los hombres de 19 a 30 años consumir 34 gramos diarios y a las mujeres de la misma edad, 28 gramos.

Tiene una dosis alta de vitamina A, clave para la piel, el sistema inmunológico y la vista, según Amy Richter de Medical News Today. Entre sus nutrientes principales están:

  • Vitamina C
  • Potasio
  • Magnesio
  • Calcio
  • Hierro
  • Fibra
  • Fósforo
  • Niacina
  • Vitamina B6

LECTURAS RELACIONADAS

Para qué sirve la cúrcuma molida y cómo se toma

Hot ginger juice and ginger sliced on wooden table.

Cómo preparar té de jengibre para aliviar resfriados y gripes

An illustrative image with slices from a variety of kiwi fruits, Aug. 7, 2025. These brown, fuzzy fruits with green, yellow or even red flesh are packed with beneficial nutrients, vitamin C and also fiber, which slows digestion also binds to “bad” cholesterol, or LDL, in the intestine, helping to remove it from your body. (Bobbi Lin/The New York Times)

Por qué un kiwi puede ser la merienda perfecta

Beneficios relajantes

Además de sus aportes nutricionales, el maracuyá también contiene propiedades relajantes, favoreciendo un sueño más reparador, de acuerdo a Infobae.

Según una investigación realizada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el alto contenido de vitamina C presente en la fruta es esencial para transformar el triptófano en serotonina, un neurotransmisor clave a la hora conciliar el sueño. Este es un aminoácido necesario para la protección de proteínas, enzimas y neurotransmisores. La Clínica de la Universidad de Navarra explica que la serotonina regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito.

¿Cómo se consume?

Para consumir maracuyá crudo, debe cortarse por la mitad y usar una cuchara para extraer la pulpa. Se puede comer tanto la pulpa como las semillas, o solo la pulpa. Si se desea separar las semillas, se puede pasar la pulpa a un colador o tela filtradora, y aprovechar el jugo, este se puede consumir de diversas formas, entre las más comunes:

  • Mexclándolo con agua y azúcar para preparar bebidas.
  • Añadiéndolo a yogurt, junto con otras frutas.
  • Preparando jaleas o mermeladas.

Se debe tomar en cuenta que el maracuyá no se conserva bien con calor ni enlatado, aunque es posible combinarlo con otras frutas que sí resistan estos métodos. .

ESCRITO POR:

Valeria Juárez-Paz

Valeria Juárez-Paz

Lee más artículos de Valeria Juárez-Paz

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE. UU. Maracuyá Salud Tendencias de salud y ciencia 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS