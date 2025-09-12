Qué beneficios tiene el maracuyá: la fruta que combina sabor, salud, energía y calma el estrés

Además de ofrecer un sabor exótico y tropical, el maracuyá también es conocido por sus múltiples beneficios para la salud. Según La Vanguardia, puede consumirse directamente o añadirse a jugos, licuados o yogurt. Su color amarillo destaca por su alto contenido de vitamina A y minerales.

Propiedades nutricionales

El maracuyá es rico en antioxidantes, lo cual ayuda a neutralizar radicales libres, mejorar la circulación sanguínea, reducir el estrés celular y reducir la inflamación, lo que contribuye a prevenir enfermedades como las cardíacas y el Alzheimer. Además, la pulpa del maracuyá es rica en fibra dietética, un elemento esencial para una alimentación equilibrada. La fibra ayuda a regular el sistema digestivo, conservar la salud intestinal y prevenir el estreñimiento.

Según la American Heart Association, la fibra también ayuda a disminuir el colesterol y prolongar la salud del corazón. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) recomienda a los hombres de 19 a 30 años consumir 34 gramos diarios y a las mujeres de la misma edad, 28 gramos.

Tiene una dosis alta de vitamina A, clave para la piel, el sistema inmunológico y la vista, según Amy Richter de Medical News Today. Entre sus nutrientes principales están:

Vitamina C

Potasio

Magnesio

Calcio

Hierro

Fibra

Fósforo

Niacina

Vitamina B6

Beneficios relajantes

Además de sus aportes nutricionales, el maracuyá también contiene propiedades relajantes, favoreciendo un sueño más reparador, de acuerdo a Infobae.

Según una investigación realizada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el alto contenido de vitamina C presente en la fruta es esencial para transformar el triptófano en serotonina, un neurotransmisor clave a la hora conciliar el sueño. Este es un aminoácido necesario para la protección de proteínas, enzimas y neurotransmisores. La Clínica de la Universidad de Navarra explica que la serotonina regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito.

¿Cómo se consume?

Para consumir maracuyá crudo, debe cortarse por la mitad y usar una cuchara para extraer la pulpa. Se puede comer tanto la pulpa como las semillas, o solo la pulpa. Si se desea separar las semillas, se puede pasar la pulpa a un colador o tela filtradora, y aprovechar el jugo, este se puede consumir de diversas formas, entre las más comunes:

Mexclándolo con agua y azúcar para preparar bebidas.

Añadiéndolo a yogurt, junto con otras frutas.

Preparando jaleas o mermeladas.

Se debe tomar en cuenta que el maracuyá no se conserva bien con calor ni enlatado, aunque es posible combinarlo con otras frutas que sí resistan estos métodos. .