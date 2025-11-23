Cuándo es el primer domingo de Adviento del 2025 y cuál es el origen de esta festividad

El Adviento es un período considerado por la Iglesia católica como un camino de preparación para el nacimiento del Niño Jesús.

Esta celebración es vista por los creyentes como una temporada de reflexión en la que los católicos se preparan para la Navidad.

La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa “venida”. Para los cristianos, es un período de penitencia y espera con el cual la Iglesia católica inicia el próximo año litúrgico.

La temporada de Adviento incluye los cuatro domingos previos a la Navidad, según lo indica el portal católico EWTN, y comienza el domingo más cercano a la fiesta de san Andrés apóstol, el 30 de noviembre, y finaliza el 24 de diciembre, en Nochebuena.

Al igual que en la Cuaresma, el color litúrgico de este tiempo es el morado, símbolo de penitencia. Por esta razón, la ornamentación en la mayoría de las iglesias, así como las vestiduras de los sacerdotes durante el Adviento, son de ese color.

¿Cuándo inicia el Adviento del 2025 y cómo prepararse para esta temporada?

En 2025, el Adviento comienza el 30 de noviembre y termina el 24 de Diciembre (Nochebuena), cuando comienza la Misa de Navidad.

Primer domingo de Adviento: 30 de noviembre

Segundo domingo de Adviento: 7 de diciembre

Tercer domingo de Adviento: 14 de diciembre

Cuarto domingo de Adviento: 21 de diciembre

Nochebuena: jueves 24 de diciembre

Este tiempo invita a los cristianos a mirar el pasado, vivir con plenitud el presente y prepararse espiritualmente para el futuro.

A lo largo del Adviento, se invita a profundizar en la vida espiritual y en la relación personal con Dios y con el prójimo.

Con este propósito, el portal católico EWTN sugiere:

Dedicar más tiempo a la oración, especialmente a los misterios gozosos del Rosario.

Leer la Biblia, en particular los pasajes sobre la infancia de Jesús en los evangelios de Mateo y Lucas.

Disponer el corazón mediante una confesión, al menos una vez durante este período.

En el primer domingo de Adviento se enciende la primera vela morada de la corona, que simboliza la esperanza. (Foto Prensa Libre: Pexels)

¿Cuál es el origen del Adviento?

El origen del Adviento se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Según National Geographic, la consolidación de la Iglesia cristiana y de las tradiciones en torno al 25 de diciembre ocurrió hacia el siglo V d. C. En esa época, especialmente en el norte de Italia, comenzaron a registrarse celebraciones formales de Adviento. Los fieles realizaban una preparación espiritual de varias semanas antes de la Navidad, que incluía ayuno, oración y reflexión personal. Con el tiempo, esta práctica recibió el nombre de Adviento.

Cada domingo de este período posee un significado tradicional y se acompaña de oraciones y lecturas específicas que evocan cuatro virtudes fundamentales del cristianismo: amor, alegría, esperanza y paz.

Entre los símbolos más representativos del Adviento se encuentran: