¿Cuándo se celebra el Día del Odontólogo?

El Día del Odontólogo rinde homenaje a los profesionales de la salud bucodental en Latinoamérica y otros países.

María Alejandra Guzmán

dia internacional del odontólgo

La conmemoración del Día Internacional del Odontólogo homenajea la labor de los especialistas en salud dental. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Al igual que otras efemérides, el Día del Odontólogo permite visibilizar una labor profesional que exige dedicación, entrega y constante actualización.

De acuerdo con diversas fuentes internacionales, esta celebración tiene lugar el 3 de octubre. La efeméride nació como un reconocimiento a la constitución de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), el 3 de octubre de 1917, en Santiago de Chile, según La Gaceta. Durante ese congreso, se debatieron aspectos vinculados con la odontología y su impacto en la salud de las personas.

En 1925, durante un segundo congreso efectuado en Buenos Aires, se propuso oficializar el 3 de octubre como el Día de la Odontología Latinoamericana.

Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los países que conmemoran esta fecha con mayor énfasis. En Guatemala, se celebra el 9 de febrero, confirman fuentes locales.

¿Por qué es importante acudir al odontólogo?

Según MedlinePlus, es fundamental cuidar la salud bucodental desde la niñez para prevenir enfermedades como las caries o la pérdida de piezas dentales. Algunas recomendaciones incluyen:

  • Cepillarse los dientes dos veces al día con una pasta dental que contenga fluoruro.
  • Usar hilo dental u otros productos similares.
  • Limitar el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar.
  • No fumar ni masticar tabaco.
  • Visitar con regularidad al odontólogo u otro profesional de la salud bucodental.

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

