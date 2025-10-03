¿Cuándo se celebra el Día del Odontólogo?

Al igual que otras efemérides, el Día del Odontólogo permite visibilizar una labor profesional que exige dedicación, entrega y constante actualización.

De acuerdo con diversas fuentes internacionales, esta celebración tiene lugar el 3 de octubre. La efeméride nació como un reconocimiento a la constitución de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), el 3 de octubre de 1917, en Santiago de Chile, según La Gaceta. Durante ese congreso, se debatieron aspectos vinculados con la odontología y su impacto en la salud de las personas.

En 1925, durante un segundo congreso efectuado en Buenos Aires, se propuso oficializar el 3 de octubre como el Día de la Odontología Latinoamericana.

Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los países que conmemoran esta fecha con mayor énfasis. En Guatemala, se celebra el 9 de febrero, confirman fuentes locales.

¿Por qué es importante acudir al odontólogo?

Según MedlinePlus, es fundamental cuidar la salud bucodental desde la niñez para prevenir enfermedades como las caries o la pérdida de piezas dentales. Algunas recomendaciones incluyen: