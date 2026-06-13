Día de San Antonio de Padua: por qué se regala pan y algunas personas ponen al santo de cabeza

El 13 de junio, la Iglesia católica celebra a San Antonio de Padua, sacerdote franciscano conocido por ser el patrono de los objetos perdidos, los enamorados y los pobres.

En torno a este día, algunos devotos recurren a diversas manifestaciones de fe para acudir a la intercesión de San Antonio, como hornear, bendecir y regalar pan; llevar a las mascotas al templo para que reciban la bendición e, incluso, poner la imagen del santo de cabeza.

“La tradición de los panes de San Antonio está relacionada con su gran amor por los pobres y también con los diversos relatos de favores recibidos por su intercesión. Como signo de agradecimiento, muchas personas ofrecen panes para ser distribuidos a quienes más lo necesitan. Por esto, bendecir y compartir el pan de San Antonio es un gesto de caridad y solidaridad cristiana que nos debe motivar también a ayudar a otros, especialmente a los más necesitados”, explica el padre Luis René Sandoval, director de Comunicación del Arzobispado de Guatemala.

En cuanto a la bendición de las mascotas, es una tradición que suele asociarse a San Francisco de Asís, pero se ha extendido a la fiesta de San Antonio de Padua por pertenecer a la misma familia franciscana, la cual manifiesta su amor por la naturaleza a través de esta práctica, como una forma de agradecer a Dios por la creación y por los animales.

Muchas personas también confían en San Antonio en situaciones de dificultad o pérdida, pues es considerado patrono de los objetos perdidos y, según el padre Luis René Sandoval, esto se debe a que existe una antigua tradición en la Iglesia que señala que el santo ayudó a recuperar un libro importante que se había extraviado.

“También es patrón de los pobres por su constante defensa de los necesitados y por su compromiso con la justicia y la caridad”, agrega el sacerdote.

¿Se debe poner a San Antonio de cabeza?

La devoción a San Antonio de Padua alcanza a los enamorados, pues también es considerado patrono de las parejas. Esta tradición de fe surge porque promovía el valor del matrimonio cristiano y de la vida familiar.

Sin embargo, algunos acuden a él con prácticas que la Iglesia católica considera “no cristianas”, como poner la imagen del santo de cabeza para pedirle que ayude a encontrar pareja.

La Iglesia desaprueba la práctica de poner a San Antonio de cabeza para pedir su intercesión. (Foto Prensa Libre. Juan Diego González)

“Algunos acostumbran a ponerlo de cabeza, pero la Iglesia no aprueba esta superstición ni las prácticas que intentan obligar a un santo a conceder favores. Los santos son amigos e intercesores ante Dios, pero no son objetos mágicos”, asegura el sacerdote.

Agrega que lo correcto es pedir la intercesión de San Antonio de Padua con fe, confianza y espíritu cristiano, siempre buscando la voluntad de Dios, pero no obligarlo al ponerlo de cabeza, “porque tampoco tiene un efecto real y sabemos que las supersticiones están lejos de nuestra vida cristiana”.

Seguidor de San Francisco de Asís

Según el medio de comunicación del Vaticano, Vatican News, San Antonio de Padua nació en 1195, probablemente el 15 de agosto, en Lisboa, Portugal, y fue bautizado con el nombre de Fernando.

A los 15 años entró a la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín, donde se preparó para el sacerdocio en Coimbra, Portugal, en el Monasterio de Santa Cruz. Fue ordenado a los 24 años y luego decidió dejar a los canónigos agustinos y seguir las huellas de Francisco de Asís.

La tradición de bendecir y regalar pan en el día de San Antonio de Padua recuerda su amor y caridad con los más necesitados. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Eligió llamarse Antonio e ir a Marruecos, donde contrajo una enfermedad que lo obligó a guardar reposo y regresar a Lisboa. Después de recuperarse llegó a Asís, en 1221, donde Francisco había convocado a todos sus hermanos. En un encuentro sencillo, Antonio conoció a Francisco y fortaleció su elección de seguir a Cristo en la fraternidad franciscana. Posteriormente fue enviado a Romaña, al retiro de Montepaolo, donde se dedicó a la oración, la meditación, la penitencia y trabajos humildes.

“Fue un gran predicador, conocedor de la Sagrada Escritura, de la Biblia y defensor de los pobres. Su testimonio de santidad fue tan grande que, después de su muerte, en 1231, fue canonizado en menos de un año y la Iglesia lo reconoce también como ‘San Antonio de Padua, doctor de la Iglesia’”, explica el padre Luis René Sandoval.

Agrega que la vida de este santo invita a amar profundamente a Dios, a conocer y vivir su palabra, a anunciar el evangelio con alegría y coherencia y, sobre todo, a ayudar a quienes más lo necesitan. Entre sus virtudes destacan:

Amor a la palabra de Dios

Humildad

Espíritu de oración

Caridad hacia los pobres

Fidelidad a la Iglesia

Valentía para anunciar el evangelio

“Es importante que la fiesta de San Antonio nos conceda y nos anime con una gracia especial de Dios, que nos acerque más a él y nos ayude a vivir con nuestros hermanos y hermanas y a confiar siempre en la providencia del Señor, siguiendo el ejemplo de este gran santo de la Iglesia. Que San Antonio de Padua sea nuestro ejemplo y nuestra ayuda en este día”, concluye.