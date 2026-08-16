Día del Bombero Voluntario: qué se necesita para ser bombero en Guatemala

Hace 75 años se fundó el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, el 16 de agosto de 1951. Por ello, en esta fecha también se conmemora el Día del Bombero Voluntario.

En la actualidad existen 134 compañías de Bomberos Voluntarios en todo el país y entre siete mil y ocho mil bomberos voluntarios y permanentes, explica Juan Pablo Garrido, encargado de comunicación de los Bomberos Voluntarios.

Ser parte de la institución conlleva una capacitación inicial de 10 a 12 meses, todos los fines de semana. Al cabo de este tiempo, el aspirante se gradúa de Bombero Voluntario de tercera clase, explica Héctor Gómez, quien tiene 38 años de ser bombero y es relacionista público de la institución.

A partir del 2022 existe un pénsum para graduarse de bombero voluntario que incluye 24 módulos, explica Mónica Azucena González, directora académica y subdirectora de la Escuela Nacional de Bomberos Voluntarios. Entre los módulos que reciben los estudiantes están historia bomberil, natación, salud y seguridad, combustión, riesgos eléctricos, extintores, mangueras y otros equipos, escaleras, sistema de bombeo, control y extinción de incendios, cabuyería, búsqueda y rescate y rescate vertical.

Una vez graduados, los bomberos son asignados a una compañía cercana a su domicilio y deben cumplir un mínimo de 40 horas al mes, en general en un horario de 22 a 6 horas, indica González.

Ser bombero requiere una gran vocación de servicio, asegura Gómez, quien comenta que uno de los momentos más significativos ocurre cuando les toca atender partos.

La Escuela Nacional de Bomberos Voluntarios tiene como valores la pasión por aprender y enseñar, el voluntariado, el servicio al prójimo, el trabajo en interdependencia, la integridad, la honestidad, la disciplina y la abnegación, según indica el Pénsum Oficial de la Escuela Nacional de Bomberos Voluntarios.

Especializaciones

Una vez graduado de bombero voluntario, se pueden cursar otras especialidades, como técnico en urgencias médicas, rescate acuático, brigada canina y búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, explica González.

Desde el año pasado existe la brigada aérea, que llega a lugares a los que el personal no puede acceder debido al terreno, explica González. Y agrega que en la actualidad hay una especialización de técnico en urgencias médicas táctico, impartida por médicos, mediante la cual los bomberos se especializan en trabajo hospitalario.

Gómez cuenta que se especializó en incendios y también es parte de la brigada especial de rescate, pero eso no significa que se dedique solo a esas tareas.

Requisitos para ser Bombero Voluntario

Los requisitos para ser bombero son estos, según indica la página web oficial de los Bomberos Voluntarios:

Dos fotocopias del DPI

Tres fotografías tamaño cédula

Dos cartas de recomendación personal

Una carta laboral, si está trabajando

Antecedentes penales y policiacos recientes (originales y fotocopia del recibo de pago)

Dos copias del título o cierre de pénsum de diversificado o universitario

Constancia de tipo de sangre

Tarjeta de pulmones

Certificado de vacunación (mínimo dos dosis)

Estar en condiciones óptimas de salud física y mental, no padecer enfermedades como asma, diabetes, problemas cardiovasculares o neurológicos y no ser farmacodependiente

Tener entre 18 y 38 años

Escolaridad mínima: diversificado para las regiones Metropolitana y Central; ciclo básico para el resto de los departamentos

Para aplicar en la página web de la Institución debe llenar un formulario.

Bomberos Voluntarios en Guatemala surgen en 1951

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala es una institución de servicio público, autónoma y apolítica, fundada el 16 de agosto de 1951 por iniciativa del entonces embajador de Chile en Guatemala, Rodrigo González Allendes. Nació como respuesta a la necesidad de proteger a la población ante incendios y emergencias y, desde entonces, ha mantenido una labor ininterrumpida al servicio del país.