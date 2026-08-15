Bomberos Voluntarios conmemoran 75 años de servicio con desfile, homenajes y reconocimientos

Sirenas, unidades de emergencia y distintos pelotones de socorristas recorrieron este sábado las calles de la Ciudad de Guatemala para conmemorar los 75 años del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. La celebración reunió a integrantes de la institución, familiares y ciudadanos que acompañaron el paso del desfile con aplausos.

La actividad comenzó a las 8 horas en el parque Morazán, zona 2 capitalina. Desde ese punto, los socorristas avanzaron por la Sexta Avenida de la zona 1 hasta la 16 calle y posteriormente se dirigieron hacia la sede central de los Bomberos Voluntarios, en la zona 3, donde culminó el recorrido.

El desfile permitió mostrar parte de las distintas áreas y especialidades que integran la institución, así como unidades utilizadas para atender incendios, accidentes, rescates y otras emergencias.

A lo largo del trayecto, varias personas se acercaron para observar y reconocer el trabajo que los socorristas han desarrollado durante décadas.

“Siempre en cada casa creo yo que hay una persona por lo menos que ha necesitado el servicio de los bomberos, máxime de los Bomberos Voluntarios que, como dice su nombre, son voluntarios y trabajan por el pueblo y eso se los agradecemos mucho. ¡Arriba los bomberos!”, expresó Leticia Arenales durante el recorrido.

Reconocen años de servicio y actos heroicos

La conmemoración continuó con actos protocolarios en los que fueron entregadas medallas por actos heroicos, además de reconocimientos para integrantes de la institución que alcanzaron 25 y 50 años de servicio.

Bomberos Voluntarios marchan por calles de la Ciudad de Guatemala durante el desfile con el que conmemoraron el 75 aniversario de la institución. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

La medalla destinada a quienes cumplen 25 años lleva el nombre de Rodrigo González Allendes, fundador del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala.

Entre quienes recibieron reconocimiento se encuentra Juan Luis Gómez, Mayor III, quien cumplió 25 años dentro de la institución y recordó que convertirse en bombero era una aspiración que tenía desde niño.

“Es lo mejor que me pudo haber pasado. Desde niño siempre quise ser bombero, hasta que en serio conocí lo que hace un bombero en realidad. Mi familia siempre me ha apoyado”, afirmó.

La trayectoria de los socorristas también fue reconocida por quienes presenciaron la celebración. Lorena Robles, quien acudió junto con su familia, destacó la vocación que considera necesaria para desempeñar esa labor.

Socorristas de distintas compañías participan en el recorrido conmemorativo por los 75 años del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

“La labor de los bomberos es noble, es algo que llevan en la sangre. La verdad que yo pienso que es vocación, lo que hacen es una gran labor para el pueblo de Guatemala y para todos nosotros. Sigan adelante y muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros como ciudadanos”, expresó.

Más de 7 mil voluntarios prestan servicio en el país

A 75 años de su fundación, el Cuerpo Voluntario de Bomberos mantiene presencia mediante personal permanente y voluntario. De acuerdo con datos de la institución, actualmente 831 hombres y mujeres integran la guardia permanente y 7 mil 135 forman parte del personal voluntario en todo el país.

Víctor Gómez, del Departamento de Relaciones Públicas de los Bomberos Voluntarios, comparó la vocación de los socorristas con la figura bíblica del buen samaritano, por la disposición de ayudar a otras personas durante una emergencia.

Equipos de distintas especialidades de rescate participan en el desfile por el 75 aniversario de los Bomberos Voluntarios y muestran parte de las capacidades utilizadas para atender emergencias. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

“Lo vamos a comparar con el Buen Samaritano, bíblicamente hablando, recordemos que el Buen Samaritano daba al todo por el todo para ayudar a su prójimo, igual es un bombero voluntario, igual es su servidor”, señaló Gómez.

La celebración de los 75 años permitió así reunir tres aspectos de la historia de la institución: el reconocimiento a quienes han dedicado décadas al servicio, el trabajo de los miles de socorristas que actualmente atienden emergencias y el agradecimiento de ciudadanos que acompañaron el desfile por las calles de la capital.

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