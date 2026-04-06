Día Mundial de la Salud: Por qué se celebra cada 7 de abril

Cada año, el Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril, en conmemoración de la creación de la Organización Mundial de la Salud, en 1948.

El Día Mundial de la Salud es una campaña global que invita a todos —desde líderes mundiales hasta ciudadanos— a centrarse en un desafío sanitario de impacto global. Al enfocarse en problemas de salud nuevos y emergentes, esta fecha brinda la oportunidad de impulsar acciones colectivas para proteger la salud y el bienestar de la población.

Bajo el tema "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia", la celebración de este año marca el inicio de una campaña anual que destaca el valor de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta.

El médico internista Aldrin Aroche comenta que la salud humana no incluye solo a los humanos sino también al medio ambiente, a los animales y a los ecosistemas, "todos estamos conectados", comenta.

Aldrín comenta que en otros años en este día se han tomado en cuenta de los problemas importantes que se viven en el mundo como la pandemia, el control de las enfermedades transmitidas de vectores, de la resistencia antimicrobiana, entre otros.

La campaña de 2026 se basa en dos importantes acontecimientos mundiales: la Cumbre Internacional "Una Sola salud" (7 de abril), organizada por el Gobierno de Francia en el marco de la Presidencia francesa del G7, y el Foro Mundial inaugural de los Centros Colaboradores de la OMS (del 7 al 9 de abril), que reunirá a casi 800 instituciones científicas de más de 80 países.

En conjunto, estos eventos conforman la mayor red científica jamás reunida en torno a un organismo de las Naciones Unidas, lo que pone de relieve cómo las alianzas impulsadas por la ciencia pueden construir un futuro más saludable y seguro para todos.