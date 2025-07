¿Dormir con plantas en la habitación es bueno o malo para la salud? Esto dice la ciencia sobre una práctica común

El dormitorio es nuestro refugio nocturno, el espacio donde recargamos energías después de una jornada extensa. Por ello, cualquier elemento que pueda afectar la calidad del descanso genera dudas y debate.

Una de las creencias más arraigadas es que dormir con plantas en la habitación podría ser perjudicial para la salud. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia?

Durante años se ha sostenido que tener plantas en el dormitorio representa un riesgo nocturno. El argumento principal es que estos organismos liberan dióxido de carbono (CO₂) por la noche, lo cual reduciría el oxígeno disponible y afectaría la respiración durante el sueño.

Esta creencia tiene una base científica parcial, pero malinterpretada. Según un artículo publicado por The Conversation, si bien es cierto que las plantas, como organismos aeróbicos, consumen oxígeno mediante la respiración celular, durante la noche, al no haber luz solar, no realizan fotosíntesis y por tanto no generan oxígeno. Sin embargo, el oxígeno que consumen es mínimo en comparación con las necesidades humanas.

Beneficios de dormir con plantas

Lejos de ser perjudiciales, las investigaciones demuestran que las plantas en el dormitorio aportan múltiples beneficios para la salud y el bienestar:

Purificación del aire. Un estudio de 1989 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), conocido como Clean Air Study, concluyó que muchas plantas de interior pueden eliminar compuestos orgánicos volátiles tóxicos y cancerígenos del aire. Actúan como filtros naturales contra sustancias como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno.

Las plantas liberan vapor de agua mediante la transpiración, lo cual ayuda a mantener niveles óptimos de humedad, especialmente útil en climas secos o durante el invierno. Efectos psicológicos positivos. Diversos estudios han comprobado que la presencia de plantas reduce el estrés y la ansiedad. La conexión con la naturaleza, incluso en espacios interiores, tiene un efecto calmante que puede facilitar el sueño y mejorar su calidad.

Las plantas purifican el aire eliminando toxinas como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Las mejores plantas para el dormitorio

Entre las más efectivas para purificar el aire destacan la drácena de borde rojo, la sansevieria y la margarita de Barberton. Estas, junto con especies como el aloe vera, el espatifilo y la lavanda, resultan especialmente beneficiosas para ambientes de descanso.

La sansevieria —popularmente conocida como “lengua de suegra”— resulta interesante porque produce oxígeno durante la noche y absorbe benceno y tricloroetileno, mejorando la calidad del aire nocturno.

En un dormitorio de tamaño medio (alrededor de 12 metros cuadrados), lo recomendable es tener entre dos y cuatro plantas de tamaño mediano.

Recomendaciones para un dormitorio saludable

Los expertos coinciden en que dormir con plantas no solo es seguro, sino que puede ser beneficioso. Las habitaciones no son compartimentos herméticos; el aire se renueva constantemente y el oxígeno que generan las plantas durante el día compensa con creces el que consumen en la noche.

Para maximizar los beneficios: