El uso del celular en los niños

¿Cómo puedo establecer reglas para el uso del celular en niños menores de 10 años? Mi hijo recién cumplió 10, pero no se despega del celular, nos cuesta mucho controlarlo.

Dialoguemos con nuestros hijos sobre los beneficios, riesgos y cuidados que debemos tener con la tecnología. Por ejemplo, cómo cuidar de nuestra información personal y proteger a los niños a que no se expongan a información o personas inapropiadas para ellos. Debemos fomentar estas conversaciones constantemente. Es importante que los niños también aprendan a tener un comportamiento de respeto en línea. Es decir, que no se expresen con otros de manera abusiva. El bullying cibernético es un asunto muy serio y al que los niños pueden ser testigos. Necesitamos fomentar el criterio en ellos para que sepan que este comportamiento no está bien.

Así también, sabemos que en tiempo de pandemia el celular ha sido un recurso académico para los niños. Es por ello que si usted trabaja todo el día y deja a su hijo con el celular hasta que regresa de sus labores, usted tiene la opción de instalar en estas aplicaciones de control parental que ayuden a monitorear o limitar el uso del celular. Una de estas aplicaciones, que es muy popular y gratuita, es Qustodio. Esta le ayudará a supervisar las actividades en línea que su hijo realice. Nos indica cuánto tiempo permanece conectado y a que páginas accedió.

Para desarrollar hábitos sanos en el uso de los dispositivos y la tecnología, puede realizar, en conjunto con el niño, un cartel donde puedan establecer horarios de recreación, estudio y hasta un horario para dormir. Recordemos que los buenos hábitos de sueño también son vitales para el buen desarrollo físico y emocional de sus pequeños.

Finalmente, se recomienda fomentar amistades con otros niños en la vida real y no solo a través de un dispositivo electrónico. Nada puede reemplazar la interacción humana, el juego físico y al aire libre. En la medida de lo posible, motive a su hijo a nutrir su vida con las relaciones humanas también.

