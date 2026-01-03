Fiestas que celebra la Iglesia católica en enero relacionadas con los primeros días de Jesús

Fiestas que celebra la Iglesia católica en enero relacionadas con los primeros días de Jesús

En estos días la iglesia católica conmemora varias festividades, además del Día de Reyes, que es la manifestación de Dios a todos los pueblos.

Fiestas que celebra la Iglesia católica en enero relacionadas con los primeros días de Jesús

Parte del cuadro de Diego Velázquez, del Museo del Prado. (Foto Prensa Libre: EFE/Zipi)

Además de la Epifanía o Día de Reyes, la Iglesia católica conmemora varias festividades en enero, relacionadas con los primeros días de Jesús, según explica Aciprensa.

Algunas de estas celebraciones son:

  • La Circuncisión del Señor, el 1 de enero.
  • La Epifanía, el 6 de enero.
  • El Bautismo del Señor, el domingo posterior al 6 de enero. Esta celebración, al igual que la Epifanía, tiene observancia estricta y universal.
  • Algunas órdenes religiosas celebran el Santísimo Nombre de Jesús en fechas distintas al 3 de enero: los franciscanos, carmelitas y agustinos lo hacen el 14 de enero, mientras que los dominicos lo conmemoran el 15 de enero.

La Circuncisión

La circuncisión fue impuesta por Dios a Abraham como “signo de alianza” (Génesis 17, 9-14), pacto que el Señor estableció con el patriarca. La iglesia la celebra el 1 de enero.

La Epifanía

Es una de las celebraciones más relevantes del calendario litúrgico católico. Conmemora la manifestación de Dios a todos los pueblos.

Durante esta solemnidad se utilizan diversos elementos simbólicos que explican cómo Jesús se dio a conocer, entre ellos, la estrella de Belén y los obsequios entregados por los Reyes Magos.

En este día, que se celebra el 6 de enero, se parte la tradicional rosca de Reyes.

El Bautismo del Señor

Con esta festividad concluye el tiempo de Navidad. Ese día, la Iglesia invita nuevamente a contemplar a Jesús, ahora en una segunda epifanía, es decir, en su manifestación como Segunda Persona de la Santísima Trinidad, según relata el Evangelio de Mateo (3, 13-17).

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

