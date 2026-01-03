Fiestas que celebra la Iglesia católica en enero relacionadas con los primeros días de Jesús

Además de la Epifanía o Día de Reyes, la Iglesia católica conmemora varias festividades en enero, relacionadas con los primeros días de Jesús, según explica Aciprensa.

Algunas de estas celebraciones son:

La Circuncisión del Señor, el 1 de enero.

el 1 de enero. La Epifanía, el 6 de enero.

el 6 de enero. El Bautismo del Señor, el domingo posterior al 6 de enero. Esta celebración, al igual que la Epifanía, tiene observancia estricta y universal.

el domingo posterior al 6 de enero. Esta celebración, al igual que la Epifanía, tiene observancia estricta y universal. Algunas órdenes religiosas celebran el Santísimo Nombre de Jesús en fechas distintas al 3 de enero: los franciscanos, carmelitas y agustinos lo hacen el 14 de enero, mientras que los dominicos lo conmemoran el 15 de enero.

La Circuncisión

La circuncisión fue impuesta por Dios a Abraham como “signo de alianza” (Génesis 17, 9-14), pacto que el Señor estableció con el patriarca. La iglesia la celebra el 1 de enero.

La Epifanía

Es una de las celebraciones más relevantes del calendario litúrgico católico. Conmemora la manifestación de Dios a todos los pueblos.

Durante esta solemnidad se utilizan diversos elementos simbólicos que explican cómo Jesús se dio a conocer, entre ellos, la estrella de Belén y los obsequios entregados por los Reyes Magos.

En este día, que se celebra el 6 de enero, se parte la tradicional rosca de Reyes.

El Bautismo del Señor

Con esta festividad concluye el tiempo de Navidad. Ese día, la Iglesia invita nuevamente a contemplar a Jesús, ahora en una segunda epifanía, es decir, en su manifestación como Segunda Persona de la Santísima Trinidad, según relata el Evangelio de Mateo (3, 13-17).