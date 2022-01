Flurona, la infección de covid-19 y gripe: qué es y cuáles son sus síntomas

Ministerio de Sanidad local dijo que la mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de esta doble infección, añadió el digital Times of Israel.

Los casos por Flurona fueron detectados por primera vez en Estados Unidos en 2020. Además, la circulación de los virus de la gripe y de Covid-19 a la vez preocupa por el elevado riesgo para la población, sobre todo vulnerable, ya que las dos enfermedades afectan al sistema respiratorio superior, alertan los expertos.

Qué es la Flurona

De acuerdo con publicaciones de sitios especializados, Le llaman Flurona por la combinación de los nombres de los virus en inglés (“Flu” y “Coronavirus”). Es decir, La Flurona es una infección simultánea de gripe tipo A o B y el coronavirus Sars-CoV-2.

Si una persona tiene Flurona, entonces está infectada con covid-19 y gripe al mismo tiempo.

Según un informe realizado en la página oficial del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) sobre la flurona, ambas enfermedades -coronavirus y gripe, o influenza- son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas por diferentes virus. Esto da por tierra con la posibilidad de pensar a esta combinación de afecciones como una nueva variante del covid-19.

Lea también: Coronavirus en el mundo: Aerolíneas cancelan vuelos en EE. UU. en primer fin de semana del año por temor a propagación de variante ómicron

El coronavirus parece propagarse más fácilmente que la gripe, informaron los CDC. “Sin embargo, a medida que más personas se vacunen por completo contra el coronavirus, la propagación del virus que lo causa debería disminuir”, señalan.

Cuántos casos existen de Flurona

Además del caso de Israel, este lunes 3 de enero, España detectó los primeros casos, lo que serían los primeros detectados en el país, aunque son pocos y no presentan una evolución más grave que el contagio solo con coronavirus.

“Tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto a los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen más relevancia”, explicó la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, en una rueda de prensa.

Si bien no es lo más frecuente, en un momento de alta circulación de virus puede producirse una coexistencia de dos patógenos en un cuerpo, explicó la doctora, aunque insistió que no se ha observado que sean casos más graves. Además, algunos estudios estiman que el 3% de los positivos por Covid también coexisten con otra infección viral, incluida la gripe, pero no hay una certeza.

Además: Ómicron: La razón por la que expertos piensan que el covid-19 puede terminar con esta variante

¿Cómo se puede distinguir los síntomas de la gripe de los del coronavirus?

De acuerdo con publicaciones de Infobae, elPaís y elmundo.es, la gripe comienza de forma fuerte, con fiebre alta y al menos un síntoma sistémico (por ejemplo, fatiga, dolores musculares) y un síntoma respiratorio (como tos, congestión nasal).

Los síntomas de covid-19 son más variados, pero, en cualquier caso, todos se superponen con los trastornos estacionales. Con la variante ómicron los síntomas parecen más leves al menos entre la población vacunada y prevalecen el dolor de garganta, el resfriado y la secreción nasal. La pérdida del gusto y el olfato, característica de las primeras oleadas del coronavirus, parece menor en la actualidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es posible contagiarse al mismo tiempo de covid-19 y de gripe. Además, ambos virus comparten síntomas similares, como tos, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza y fatiga.

¿Cómo distinguir la gripe del covid-19?

De acuerdo con las publicaciones especializadas, no es posible distinguir el covid-19 de la gripe y la única forma segura de hacer un diagnóstico diferencial es realizar un hisopado.

Lectura recomendada: Prevención del coronavirus: Qué hacer para que las mascarillas protejan más contra el covid-19, según nuevo estudio

¿La gripe y el coronavirus simultáneos provocan que la enfermedad sea más grave?

En la actualidad no está claro si la doble infección puede causar una enfermedad más grave y cómo los dos agentes virales interactúan entre sí. Sin embargo, es probable que una coinfección en un paciente vulnerable puede presentar un cuadro más complejo y puede presentar problemas respiratorios más delicados.

¿Se puede proteger de la doble infección?

Para limitar el riesgo de coinfección tanto como sea posible, se recomienda la vacuna contra la gripe y la Covid. No es una garantía absoluta de que no contraiga infecciones virales, pero es una forma de mitigar el riesgo de contraer una enfermedad grave.