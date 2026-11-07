“Guatemala es una tierra de mártires”: el mensaje del cardenal Robles Ortega durante la beatificación de Augusto Ramírez Monasterio

“Vengo en nombre del Santo Padre, el Papa León XIV”, dijo el cardenal Francisco Robles Ortega al comenzar la homilía de la eucaristía que presidió en la finca Florencia, Sacatepéquez, por la beatificación de Augusto Ramírez Monasterio, presbítero.

El cardenal dijo que desea que la beatificación inspire a las familias guatemaltecas a vivir con humildad y solidaridad.

“Se nos ofrece la oportunidad de hacer eco de lo que dice el evangelio”, dijo, y recordó que es una invitación a vivir el ministerio con valentía y confianza.

Imagen del beato Augusto Ramírez Monasterio. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

“No teman a los que matan el cuerpo y después ya no tienen nada más que hacer: teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, créanme que es a ese al que deben temer”, es un pasaje del evangelio de san Lucas (12, 1-8) que se leyó en esta eucaristía. "Fue el mismo que pronunció el día de su ordenación sacerdotal y que iluminó el camino de su entrega final", dijo el cardenal.

“El Ministerio no puede ser ajeno al dolor del pueblo”, expresó, y recordó que ese pasaje de san Lucas acompañó siempre al beato Augusto Ramírez Monasterio: cuando comenzó su ministerio, cuando escuchó a su pueblo y cuando escuchó la confesión. Lo sostuvo hasta las últimas consecuencias.

“Al contemplar su entrega es imposible no volver los ojos a la historia y a la identidad profunda de esta nación, Guatemala es por gracia e historia una hermosa y dolorosa tierra de mártires, el suelo guatemalteco ha sido regado generosamente con la sangre de hombres y mujeres que no dudaron en anteponer la fidelidad al Evangelio a sus propias vidas en tiempos difíciles”, dijo el cardenal.

El beato Augusto Ramírez “prefirió el silencio fiel que la traición”, agregó, y dijo que por eso la Iglesia se pronuncia y, en el 43 aniversario de su muerte, lo eleva a los altares “por su defensa heroica”.

“Su martirio debe ser una pregunta para nosotros acerca del lugar que ocupa la fidelidad a Cristo en nuestra vida”, reflexionó, y recordó que el Evangelio se proclama con las decisiones de fidelidad, el servicio y la propia vida.

Durante la homilía también pidió por la salud del papa León XIV y su viaje pastoral por tierras latinoamericanas, recordó al santo Hermano Pedro y se refirió a la belleza de haber leído la primera lectura en cakchiquel.