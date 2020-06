Haga que suceda lo que se propone, aprenda a hacer un plan para alcanzar sus objetivos

Es importante que anote lo que desea lograr, le servirá de hoja de ruta. Foto William Iven en Unsplash

Ahora que está en casa todo el día, quizá piensa que los objetivos personales y profesionales que se había trazado para este año se han interrumpido, está dedicado la mayor parte del tiempo a realizar actividades con la familia, ver sus series favoritas, estar en las redes sociales, etc.

Si desea retomar estos objetivos que abandonó, comience a planificar sus actividades, así podrá alcanzar esas metas que ya había definido.

Planificar para tener el control

Tener un plan ayuda a visualizar mejor los objetivos que desea alcanzar, tiene el control de lo que sucede y no espera a que algo pase para que ocurra un evento, usted hace que se dé. A la vez, le ayudará a mantenerse enfocado en los objetivos que se ha planteado, saber qué necesita, a quién debe involucrar, cuándo debe haber realizado ciertas actividades, identificar si sus actividades pueden afectar a otras personas, etc.

El plan no tiene que ser complicado

Un buen plan debe ser sencillo de entender, entre más claro esté, será mejor. Use palabras y oraciones sencillas, de lo contrario, al cabo de unos meses, tendrá dificultades en comprender el contenido del plan. No es necesario que se utilice una herramienta para crearlo, basta con una hoja de papel. Si no escribe el plan, al pasar los meses, puede que haya olvidado lo que tiene qué hacer y lo abandone, es mejor tenerlo en una hoja que le recordará todo el tiempo sus objetivos. Diseñar un plan es un proceso continuo, va a estar cambiando de acuerdo a lo que te esté pasando. Por ejemplo, si está iniciando el plan, en ese momento buscará información de cómo comenzar una actividad. Pero, una vez que avance puede que sea necesario adaptarlo.

Qué desea hacer

Necesita tener una visión de hacia dónde quiere llegar, no necesariamente trabajar duro lo llevará al éxito. Debe saber a dónde quiere ir y de ahí partir la planificación.

A quién debe tomar en cuenta para realizar estas actividades

Evalúe qué personas serán afectadas por las actividades que realizará, por ejemplo, si decide levantarse muy temprano, puede que alguien se sienta molesto. Si no los toma en cuenta, podría tener problemas para conseguir sus objetivos. Es mejor comentarles qué actividades realizará y que conozcan lo que desea hacer para que le apoyen. También debe identificar quiénes pueden ayudarle a obtener mejores resultados.

Detalle el “cómo” lo hará

En el plan detalle cada actividad, a quién involucrará, si hay un “sistema” de cómo lo hace, etc. Por ejemplo, si debe realizar algo por la mañana, quizá tiene como sistema el que se levante a cierta hora, medite 15 minutos, haga su rutina de ejercicios, tome café, etc. Eso le ayudará a perfeccionar la forma de hacer sus actividades.

¿Cuánto tiempo estará dedicando a sus actividades?

Defina el tiempo que utilizará, las horas que necesita a la semana, al mes, etc. Si no está acostumbrado a seguir un horario por cualquier motivo (personal o profesional), no debe desistir; poco a poco encontrará un punto medio para balancear sus actividades diarias con sus objetivos. Puede que piense que es algo adicional a lo que hace diariamente, sin embargo, con el paso del tiempo, estas actividades serán parte de su día a día.

Estime cuánto tiempo le llevará cada actividad

No se preocupe acerca de si lo está haciendo bien o no al inicio, es normal, trate de ser realista en los tiempos que estime, eso le ayudará a fijar plazos de cuando puede iniciar la siguiente actividad para alcanzar sus objetivos. En el camino estará mejorando el cálculo de la duración de sus actividades, no se preocupe por la exactitud al principio, lo importante es iniciar.

Tome en cuenta

Cuando desarrolle su plan, poco a poco vera que saldrán temas que no había contemplado desde el inicio, esto es normal, no se preocupe por ello, el plan se modifica continuamente. Los temas que se comentan a continuación podrían aplicar a su plan, considérelos:

Supuestos: anote lo que esté asumiendo y que puede afectar en alcanzar sus objetivos, por ejemplo, su situación financiera, tiempo libre, el área en que trabaja, etc., si cambia alguno de estos supuestos, puede que tenga que modificar su plan.

Restricciones: son los eventos que pueden influir en sus objetivos, por ejemplo si necesita conseguir financiamiento para participar en un evento en tres meses.

Riesgos: los factores que pueden impedir que alcance su objetivo, debe identificarlos y hacer un plan de acción si eso ocurriera. Por ejemplo, si tuviera varias actividades y le quedara poco tiempo para trabajar en sus objetivos, entonces debería evaluar qué actividades dejar de hacer para poder seguir trabajando sobre el plan.

Constancia y disciplina: estar motivado no es suficiente, es apenas la chispa inicial para alcanzar sus objetivos, es necesario ser persistente y disciplinado, debe mantenerse firme en sus objetivos, superando los obstáculos que se presenten.

Administración de las prioridades: es común abandonar el plan por falta de tiempo, entonces se tiene que trabajar en cómo mejorar las actividades diarias. Le ayudará a mejorar su desempeño personal y profesional, lo mantendrá enfocado en aquellas actividades en las cuales su aporte es realmente necesario y estratégico.

Aprendizaje continuo: por cada actividad que realiza, revise cómo le fue, evalúe si debe mejorar en algo para el siguiente paso, así estará perfeccionando su sistema, eso le hará hacer cambios en su plan para que sea más eficiente.

Puede que piense que es mucho trabajo para alcanzar sus objetivos, pero no necesariamente es así, al inicio quizá lo vea así, sin embargo, esto sucede porque estamos aprendiendo y a nosotros como seres humanos no nos gustan los cambios. Pero, una vez comienza, se vuelve más sencillo, cuando tenga su plan verá que tiene más claro a dónde quiere ir y si tiene algún obstáculo, podrá analizar cuál es el problema y así tomar la mejor decisión sobre el siguiente paso.

*Jorge Paz es autor del libro Forjando Tu Destino: un camino para iniciar tu desarrollo personal. www.JorgePazCoach.com Email: Jorgepaz@jorgepazcoach.com