Hormonas contra la menopausia no aumentan el riesgo de tumores cerebrales

La terapia de reemplazo hormonal para mitigar los síntomas de la menopausia no incrementa el riesgo de tumores cerebrales en las mujeres. Los investigadores no encontraron vínculo alguno entre esta terapia y los gliomas, los tumores cerebrales más comunes en adultos, según los resultados de un estudio publicado recientemente en la revista Menopause.

“En comparación con las no usuarias, las mujeres que utilizan terapia hormonal no presentan un riesgo significativamente mayor de glioma”, concluyó un equipo dirigido por el Dr. Hui Tang, neurocirujano del Colegio Médico del Norte de Sichuan, en Nanchong, China.

No se identificó vínculo alguno, incluso al considerar la duración del tratamiento hormonal o su uso actual.

“Aunque se reconoce una diferencia de incidencia entre sexos en los gliomas, ya que las mujeres tienen seis veces más probabilidades de desarrollarlos que los hombres, no parece existir una asociación entre el glioma y el uso de la terapia hormonal en mujeres posmenopáusicas”, expresó en un comunicado la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de la Sociedad de la Menopausia.

La terapia hormonal se prescribe para tratar síntomas frecuentes de la menopausia, como sofocos, sudores nocturnos, cambios de humor y problemas vaginales, según lo señalado por los investigadores en sus notas de respaldo.

Esta terapia fue ampliamente utilizada hasta 2002, cuando los primeros resultados de ensayos clínicos asociaron su uso con un mayor riesgo de cáncer de mama, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y coágulos sanguíneos. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que es segura para tratar los síntomas de la menopausia, aunque es poco probable que disminuya el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como cardiopatías o fracturas de cadera.

El nuevo estudio buscó verificar una de las preocupaciones restantes sobre la terapia hormonal: si podría incrementar el riesgo de cáncer cerebral en las mujeres. Algunos expertos habían especulado que el mayor riesgo natural de glioma en mujeres podría estar relacionado con las hormonas femeninas, como el estrógeno.

Los investigadores analizaron datos de más de 75 mil mujeres de entre 50 y 78 años, participantes en un estudio a largo plazo sobre detección de cáncer, quienes fueron seguidas durante un promedio de 12 años. Los resultados indicaron que las mujeres que usaron terapia hormonal no presentaron un mayor riesgo de gliomas, incluso tras años de tratamiento.

No obstante, los investigadores subrayaron que sus hallazgos deben confirmarse mediante estudios más amplios y con periodos de seguimiento más prolongados.